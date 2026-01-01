A Utilização da Capacidade - Trimestral - (Capacity Utilization q/q) reflete a dinâmica trimestral da utilização da capacidade no setor industrial sueco. Serve como um indicador do crescimento da produção e da demanda de produtos manufaturados.

A taxa de utilização da capacidade de produção é um conceito de contabilidade gerencial e econômica, que mostra a quantidade de equipamentos e capacidade de produção que a empresa ou o país realmente usa. Logo, o indicador está relacionado à produção real, ou seja, ao que é realmente produzido com o equipamento instalado, em comparação com o volume potencial de produtos que podem ser fabricados com o uso total do equipamento.

O indicador é publicado pelo Serviço Nacional de Estatística da Suécia. A publicação completa fornece análises por setores: mineração, energia, bens de capital, bens duráveis etc.

A utilização de alta capacidade está associada a altos níveis de produção e emprego. Por isso, valores acima do esperado são considerados positivos para a cotação da coroa sueca.

Últimos valores: