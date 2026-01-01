Calendário Econômico
Suécia - Utilização da Capacidade Instalada (Trimestral) (Sweden Capacity Utilization q/q)
|Baixa
|-0.2%
|-0.4%
|
0.8%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|-0.1%
|
-0.2%
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
A Utilização da Capacidade - Trimestral - (Capacity Utilization q/q) reflete a dinâmica trimestral da utilização da capacidade no setor industrial sueco. Serve como um indicador do crescimento da produção e da demanda de produtos manufaturados.
A taxa de utilização da capacidade de produção é um conceito de contabilidade gerencial e econômica, que mostra a quantidade de equipamentos e capacidade de produção que a empresa ou o país realmente usa. Logo, o indicador está relacionado à produção real, ou seja, ao que é realmente produzido com o equipamento instalado, em comparação com o volume potencial de produtos que podem ser fabricados com o uso total do equipamento.
O indicador é publicado pelo Serviço Nacional de Estatística da Suécia. A publicação completa fornece análises por setores: mineração, energia, bens de capital, bens duráveis etc.
A utilização de alta capacidade está associada a altos níveis de produção e emprego. Por isso, valores acima do esperado são considerados positivos para a cotação da coroa sueca.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Suécia - Utilização da Capacidade Instalada (Trimestral) (Sweden Capacity Utilization q/q)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
Widget do calendário econômico para seu site
Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.
Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.
Plugin oficial para sites em WordPress