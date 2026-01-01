CalendárioSeções

Suécia - Utilização da Capacidade Instalada (Trimestral) (Sweden Capacity Utilization q/q)

País:
Suécia
SEK, Coroa sueca
Fonte:
Estatísticas Suécia (SCB) (Statistics Sweden (SCB))
Setor:
Negócio
Baixa -0.2% -0.4%
0.8%
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
-0.1%
-0.2%
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
A Utilização da Capacidade - Trimestral - (Capacity Utilization q/q) reflete a dinâmica trimestral da utilização da capacidade no setor industrial sueco. Serve como um indicador do crescimento da produção e da demanda de produtos manufaturados.

A taxa de utilização da capacidade de produção é um conceito de contabilidade gerencial e econômica, que mostra a quantidade de equipamentos e capacidade de produção que a empresa ou o país realmente usa. Logo, o indicador está relacionado à produção real, ou seja, ao que é realmente produzido com o equipamento instalado, em comparação com o volume potencial de produtos que podem ser fabricados com o uso total do equipamento.

O indicador é publicado pelo Serviço Nacional de Estatística da Suécia. A publicação completa fornece análises por setores: mineração, energia, bens de capital, bens duráveis etc.

A utilização de alta capacidade está associada a altos níveis de produção e emprego. Por isso, valores acima do esperado são considerados positivos para a cotação da coroa sueca.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Suécia - Utilização da Capacidade Instalada (Trimestral) (Sweden Capacity Utilization q/q)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
3 trim. 2025
-0.2%
-0.4%
0.8%
2 trim. 2025
0.4%
0.0%
0.6%
1 trim. 2025
0.5%
-0.1%
0.5%
4 trim. 2024
0.7%
-0.2%
-1.4%
3 trim. 2024
-0.9%
0.1%
-0.3%
2 trim. 2024
0.6%
0.3%
0.2%
1 trim. 2024
0.2%
-0.2%
-1.3%
4 trim. 2023
-1.3%
0.6%
-0.8%
3 trim. 2023
-0.5%
0.1%
-0.1%
2 trim. 2023
0.6%
0.1%
0.8%
1 trim. 2023
0.8%
-0.3%
-0.4%
4 trim. 2022
-0.1%
0.3%
-1.0%
3 trim. 2022
-0.9%
-0.3%
0.6%
2 trim. 2022
0.8%
0.2%
0.2%
1 trim. 2022
0.1%
0.0%
-0.3%
4 trim. 2021
0.1%
-0.6%
-0.4%
3 trim. 2021
-0.7%
1.4%
1.5%
2 trim. 2021
1.6%
4.8%
1.8%
1 trim. 2021
1.4%
5.1%
1.9%
4 trim. 2020
1.7%
1.2%
3.8%
3 trim. 2020
4.4%
-5.6%
-6.7%
2 trim. 2020
-6.3%
0.2%
-0.3%
1 trim. 2020
-0.2%
1.7%
-1.9%
4 trim. 2019
-2.1%
-0.4%
0.5%
3 trim. 2019
0.5%
0.1%
2 trim. 2019
0.0%
0.3%
1 trim. 2019
0.5%
-0.5%
4 trim. 2018
-0.6%
0.2%
3 trim. 2018
0.2%
0.5%
2 trim. 2018
0.6%
-0.7%
1 trim. 2018
-0.4%
-0.3%
4 trim. 2017
-0.3%
0.2%
3 trim. 2017
0.2%
0.5%
2 trim. 2017
0.5%
0.6%
1 trim. 2017
0.4%
1.0%
4 trim. 2016
1.0%
-0.6%
3 trim. 2016
-0.3%
-0.2%
2 trim. 2016
-0.2%
0.6%
1 trim. 2016
0.9%
-0.4%
4 trim. 2015
-0.4%
-1.0%
3 trim. 2015
-1.0%
-0.3%
2 trim. 2015
1.0%
0.2%
1 trim. 2015
-0.2%
0.6%
4 trim. 2014
0.5%
-0.4%
3 trim. 2014
-0.2%
