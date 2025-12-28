CalendárioSeções

Calendário Econômico

Países

Suécia - Massa Monetária Agregado M3 (Anual) (Sweden M3 Money Supply y/y)

País:
Suécia
SEK, Coroa sueca
Fonte:
Estatísticas Suécia (SCB) (Statistics Sweden (SCB))
Setor:
Dinheiro
Baixa N/D
4.0%
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
  • Visão geral
  • Gráfico
  • Histórico
  • Widget

A Massa Monetária Agregado M3 - Anual - (M3 Money Supply y/y) é um indicador de alterações no volume de toda a oferta monetária em circulação na economia sueca. É considerado como um dos indicadores mais importantes da economia. Os dados sobre a oferta monetária em circulação permitem obter indicadores adicionais, principalmente de curto prazo, da atividade real da economia do país.

A Base Monetária M3 inclui notas e moedas em circulação, fundos em contas correntes (a pagar), depósitos a prazo e de poupança, participações em fundos do mercado monetário, acordos de recompra e títulos de dívida. Entre todos os agregados monetários, o M3 é o mais importante porque é o mais estável. Se, por exemplo, apenas a taxa de juros da poupança mudar, as massas M1 e M2 serão redistribuídas, enquanto M3 permanecerá constante.

Acredita-se que existe uma relação positiva entre o crescimento da oferta monetária M3 e o aumento da inflação, o crescimento econômico e o aumento da renda. Uma oferta monetária M3 insuficiente afeta negativamente essas três variáveis econômicas. Nesse sentido, o crescimento do indicador M3 pode ter um efeito favorável na cotação da coroa sueca, uma vez que implica também um aumento na renda e na inflação.

Últimos valores:

dados atuais

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Suécia - Massa Monetária Agregado M3 (Anual) (Sweden M3 Money Supply y/y)".

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
out. 2025
N/D
4.0%
set. 2025
4.0%
4.7%
ago. 2025
4.7%
4.4%
jul. 2025
4.4%
4.2%
jun. 2025
4.2%
5.0%
mai. 2025
5.0%
4.2%
abr. 2025
4.2%
2.2%
mar. 2025
2.2%
2.1%
fev. 2025
2.1%
1.5%
jan. 2025
1.6%
0.5%
dez. 2024
0.5%
0.6%
nov. 2024
0.6%
0.7%
out. 2024
0.7%
1.1%
set. 2024
1.0%
-0.8%
ago. 2024
-0.8%
-0.6%
jul. 2024
-0.6%
-0.2%
jun. 2024
-0.2%
-1.0%
mai. 2024
-1.0%
-0.7%
abr. 2024
-0.7%
-0.1%
mar. 2024
-0.1%
-2.0%
fev. 2024
-2.0%
-2.6%
jan. 2024
-2.7%
-1.4%
dez. 2023
-1.4%
-3.5%
nov. 2023
-3.5%
-4.2%
out. 2023
-4.3%
-4.2%
set. 2023
-4.2%
-4.9%
ago. 2023
-4.9%
-3.5%
jul. 2023
-3.5%
-4.0%
jun. 2023
-4.0%
-3.2%
mai. 2023
-3.2%
-2.4%
abr. 2023
-1.8%
-1.5%
mar. 2023
-1.5%
1.4%
fev. 2023
1.4%
3.6%
jan. 2023
3.6%
2.5%
dez. 2022
2.5%
3.0%
nov. 2022
3.0%
3.8%
out. 2022
3.8%
5.2%
set. 2022
5.3%
8.6%
ago. 2022
8.6%
7.7%
jul. 2022
7.6%
8.7%
jun. 2022
8.8%
9.1%
mai. 2022
9.1%
9.5%
abr. 2022
9.5%
10.1%
mar. 2022
10.1%
9.5%
fev. 2022
9.5%
10.1%
jan. 2022
10.1%
9.9%
dez. 2021
9.9%
11.8%
nov. 2021
11.8%
12.7%
out. 2021
12.7%
12.9%
set. 2021
12.9%
10.9%
123
Exportar relatório

Widget do calendário econômico para seu site

Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.

Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.

Plugin oficial para sites em WordPress

Plugin oficial para sites em WordPress

Baixar
MQL5 Algo Trading Community
Tipo de Widget
Idioma
Colorido
Formato de data
Tamanho
×
Exibir informações
Período de calendário padrão
Seu código embutido