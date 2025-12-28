O Índice Composto Silf/Swedbank de Gestores de Compras (Silf/Swedbank Composite PMI) é publicado desde 2019. É um indicador composto publicado com base nos PMIs do setor industrial e de serviços. O índice composto permite avaliar rapidamente o estado da economia, além disso, ele se correlaciona bem com o crescimento do PIB. Publicado no terceiro dia bancário de cada mês às 08:30, juntamente com o PMI do setor de serviços.

É calculado pelo Swedbank em cooperação com a Silf, com base numa pesquisa mensal com aproximadamente 400 gerentes de compras. Eles avaliam o desempenho de sua empresa: aumentou, diminuiu ou não mudou. Os entrevistados avaliam pedidos, produção, emprego, prazos de entrega e estoques.

No índice final, o peso do valor do setor manufatureiro é de 28%, enquanto o setor de serviços, de 72%. Um valor acima de 50 indica aumento na atividade econômica e um valor abaixo de 50 indica um contração. O ajuste sazonal é aplicado na avaliação dos resultados.

Os gerentes de compras podem acompanhar as mudanças nas condições de mercado mais rápido do que outros funcionários da empresa, pois seu trabalho se adianta às atividades de produção final do produto. Eles são uns dos primeiros a saber quando as condições de negociação irão mudar melhorar ou piorar. O PMI é considerado um indicador líder do nível de produção e inflação, razão pela qual é popular entre os analistas. O crescimento do PMI composto caracteriza positivamente a mudança nas condições de mercado e pode ter um impacto positivo sobre a cotação da coroa sueca.

