Suécia - Índice de Preços ao Consumidor com Taxa de Juros Fixa (Anual) (Sweden Consumer Price Index with Fixed Interest Rate (CPIF) y/y)

País:
Suécia
SEK, Coroa sueca
Fonte:
Estatísticas Suécia (SCB) (Statistics Sweden (SCB))
Setor:
Preços
Baixa 2.3% 3.4%
3.1%
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
2.2%
2.3%
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
O índice mais popular para avaliar a inflação na Suécia é o Índice de Preços ao Consumidor (IPC). Ele mostra as mudanças gerais de preço dos bens consumidos pelas famílias no país. Outro indicador relacionado à inflação é o Índice de Preços ao Consumidor com Taxa de Juros Fixa (Anual) (Consumer Price Index with Fixed Interest Rate (CPIF) y/y). O índice é calculado usando os mesmos dados que todos os outros índices de preços ao consumidor, mas exclui o impacto direto das alterações na política monetária. Acredita-se que a política monetária do Riksbank influencia o IPC através de alterações nas taxas de juros dos empréstimos às famílias para habitação. O índice mostra a mudança no mês atual em comparação com o mesmo mês do ano anterior.

A desvantagem do principal índice de preços ao consumidor é o impacto direto das mudanças na política monetária adotadas pelo banco central do país. Tais mudanças afetam as taxas de hipoteca e têm um impacto significativo e direto no IPC. Além disso, essa influência não está associada ao movimento inflacionário subjacente.

Desde 2017, o Riksbank usa oficialmente o IPC Fixo em vez do IPC ao estabelecer metas, pois reflete com mais precisão as principais tendências inflacionárias do país. O crescimento do índice pode ter um impacto positivo na cotação da coroa sueca.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Suécia - Índice de Preços ao Consumidor com Taxa de Juros Fixa (Anual) (Sweden Consumer Price Index with Fixed Interest Rate (CPIF) y/y)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
nov. 2025
2.3%
3.4%
3.1%
out. 2025
3.1%
3.5%
3.2%
set. 2025
3.2%
3.3%
3.4%
ago. 2025
3.2%
3.7%
3.0%
jul. 2025
3.0%
3.2%
2.8%
jun. 2025
2.8%
1.4%
2.3%
mai. 2025
2.3%
2.7%
2.3%
abr. 2025
2.3%
2.7%
2.3%
mar. 2025
2.3%
2.9%
2.9%
fev. 2025
2.9%
1.8%
2.2%
jan. 2025
2.2%
1.6%
1.5%
dez. 2024
1.5%
1.4%
1.8%
nov. 2024
1.8%
1.3%
1.5%
out. 2024
1.5%
1.3%
1.1%
set. 2024
1.1%
1.5%
1.2%
ago. 2024
1.2%
3.3%
1.7%
jul. 2024
1.7%
3.6%
1.3%
jun. 2024
1.3%
4.1%
2.3%
mai. 2024
2.3%
4.0%
2.3%
abr. 2024
2.3%
4.1%
2.2%
mar. 2024
2.2%
4.2%
2.5%
fev. 2024
2.5%
3.2%
3.3%
jan. 2024
3.3%
4.3%
2.3%
dez. 2023
2.3%
3.8%
3.6%
nov. 2023
3.6%
1.3%
4.2%
out. 2023
4.2%
-2.0%
4.0%
set. 2023
0.0%
4.3%
4.7%
ago. 2023
4.7%
5.4%
6.4%
jul. 2023
6.4%
5.1%
6.4%
jun. 2023
6.4%
5.4%
6.7%
mai. 2023
6.7%
6.3%
7.6%
abr. 2023
7.6%
7.3%
8.0%
mar. 2023
8.0%
9.0%
9.4%
fev. 2023
9.4%
10.4%
9.3%
jan. 2023
9.3%
10.7%
10.2%
dez. 2022
10.2%
10.2%
9.5%
nov. 2022
9.5%
10.1%
9.3%
out. 2022
9.3%
10.5%
9.7%
set. 2022
9.7%
9.2%
9.0%
ago. 2022
9.0%
6.9%
8.0%
jul. 2022
8.0%
8.7%
8.5%
jun. 2022
8.5%
8.2%
7.2%
mai. 2022
7.2%
7.2%
6.4%
abr. 2022
6.4%
6.8%
6.1%
mar. 2022
6.1%
5.2%
4.5%
fev. 2022
4.5%
4.8%
3.9%
jan. 2022
3.9%
3.2%
4.1%
dez. 2021
4.1%
3.1%
3.6%
nov. 2021
3.6%
3.9%
3.1%
out. 2021
3.1%
2.3%
2.8%
123
