O índice mais popular para avaliar a inflação na Suécia é o Índice de Preços ao Consumidor (IPC). Ele mostra as mudanças gerais de preço dos bens consumidos pelas famílias no país. Outro indicador relacionado à inflação é o Índice de Preços ao Consumidor com Taxa de Juros Fixa (Anual) (Consumer Price Index with Fixed Interest Rate (CPIF) y/y). O índice é calculado usando os mesmos dados que todos os outros índices de preços ao consumidor, mas exclui o impacto direto das alterações na política monetária. Acredita-se que a política monetária do Riksbank influencia o IPC através de alterações nas taxas de juros dos empréstimos às famílias para habitação. O índice mostra a mudança no mês atual em comparação com o mesmo mês do ano anterior.

A desvantagem do principal índice de preços ao consumidor é o impacto direto das mudanças na política monetária adotadas pelo banco central do país. Tais mudanças afetam as taxas de hipoteca e têm um impacto significativo e direto no IPC. Além disso, essa influência não está associada ao movimento inflacionário subjacente.

Desde 2017, o Riksbank usa oficialmente o IPC Fixo em vez do IPC ao estabelecer metas, pois reflete com mais precisão as principais tendências inflacionárias do país. O crescimento do índice pode ter um impacto positivo na cotação da coroa sueca.

