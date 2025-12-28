As Transações Correntes (Current Account) são uma parte importante da balança de pagamentos da Suécia que sistematiza dados sobre todas as transações econômicas entre residentes e não residentes do país.

As Transações Correntes são a soma da balança comercial (exportação menos importações), receita líquida real (por exemplo, juros e dividendos) e pagamentos líquidos por transferência (por exemplo, ajuda do estrangeiro). Ao contrário do balanço de pagamentos, o mais abrangente desse grupo de indicadores, as transações correntes não incluem fluxos de caixa provenientes de importações e exportações de capital, bem como flutuações nas reservas cambiais.

Para determinar a tendência, o valor atual é comparado com o do mesmo trimestre do ano anterior. Isso elimina a influência das mudanças sazonais.

No que diz respeito às transações correntes, um superávit aumenta os ativos externos líquidos e causa um aumento nas exportações de capital na forma de um aumento dos ativos externos na conta de operações de capital. Alguns economistas interpretam isso como um sinal de fraqueza, outros, como fortalecimento. A situação oposta ocorre no caso de um déficit de conta corrente. Além disso, desequilíbrios crescentes de longo prazo nas operações externas são vistos como causas de crises financeiras.

Em geral, o fato de a leitura do indicador ultrapassar a previsão é considerado favorável para a cotação da coroa sueca, já um valor menor que o esperado é negativo.

Últimos valores: