CalendárioSeções

Calendário Econômico

Países

Suécia - Estoques de Materiais e Mercadorias (Sweden Business Inventories Change)

País:
Suécia
SEK, Coroa sueca
Fonte:
Estatísticas Suécia (SCB) (Statistics Sweden (SCB))
Setor:
Negócio
Baixa Kr​3.465 bilh
Kr​2.327 bilh
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
Kr​3.465 bilh
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
  • Visão geral
  • Gráfico
  • Histórico
  • Widget

Últimos valores:

dados atuais

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Suécia - Estoques de Materiais e Mercadorias (Sweden Business Inventories Change)".

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
3 trim. 2025
Kr​3.465 bilh
Kr​2.327 bilh
2 trim. 2025
Kr​1.964 bilh
Kr​6.677 bilh
1 trim. 2025
Kr​8.705 bilh
Kr​-5.478 bilh
4 trim. 2024
Kr​-6.141 bilh
Kr​6.177 bilh
3 trim. 2024
Kr​1.824 bilh
Kr​-2.166 bilh
2 trim. 2024
Kr​-2.394 bilh
Kr​8.633 bilh
1 trim. 2024
Kr​3.691 bilh
Kr​-8.494 bilh
4 trim. 2023
Kr​-6.846 bilh
Kr​-7.693 bilh
3 trim. 2023
Kr​-7.389 bilh
Kr​-3.636 bilh
2 trim. 2023
Kr​-4.189 bilh
Kr​19.440 bilh
1 trim. 2023
Kr​16.381 bilh
Kr​-7.704 bilh
Exportar relatório

Widget do calendário econômico para seu site

Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.

Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.

Plugin oficial para sites em WordPress

Plugin oficial para sites em WordPress

Baixar
MQL5 Algo Trading Community
Tipo de Widget
Idioma
Colorido
Formato de data
Tamanho
×
Exibir informações
Período de calendário padrão
Seu código embutido