Os Empréstimos do BCE às Famílias na Suécia - Anual - (Households Loans y/y) refletem a mudança no número de empréstimos concedidos a famílias durante o período coberto pelo relatório, em comparação com o mesmo período do ano anterior. O valor é publicado pelo Instituto Nacional de Estatística da Suécia como parte de estatísticas mensais dos mercados financeiros.

O indicador reflete todos os empréstimos concedidos às famílias pelas instituições financeiras do país. Desde 2020, as estatísticas incluem dados sobre empréstimos de empresas de empréstimos hipotecários e fundos de investimento alternativos (FIA).

Os dados são publicados por tipo de empréstimo: à habitação, que compõem a sua maior parte, ao consumidor e aqueles concedidos sob outras garantias.

O indicador é utilizado para avaliar o potencial de vendas no varejo, e mostra a mudança no nível das taxas de juro, bem como o sentimento do consumidor. O crescimento do índice indica um aumento nos gastos do consumidor, e, portanto, o potencial aumento da inflação, e o aumento da atividade no setor financeiro e de crédito. No entanto, um aumento endividamento excessivo da população pode indicar o sobreaquecimento da economia.

Em geral, o crescimento dos empréstimos impacta positivamente as cotações da coroa sueca.

Últimos valores: