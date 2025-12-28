Calendário Econômico
Suécia - Empréstimos às famílias (Anual) (Sweden Households Loans y/y)
|Baixa
|1500.0%
|5.0%
|
4900.0%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|5.0%
|
1500.0%
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
Os Empréstimos do BCE às Famílias na Suécia - Anual - (Households Loans y/y) refletem a mudança no número de empréstimos concedidos a famílias durante o período coberto pelo relatório, em comparação com o mesmo período do ano anterior. O valor é publicado pelo Instituto Nacional de Estatística da Suécia como parte de estatísticas mensais dos mercados financeiros.
O indicador reflete todos os empréstimos concedidos às famílias pelas instituições financeiras do país. Desde 2020, as estatísticas incluem dados sobre empréstimos de empresas de empréstimos hipotecários e fundos de investimento alternativos (FIA).
Os dados são publicados por tipo de empréstimo: à habitação, que compõem a sua maior parte, ao consumidor e aqueles concedidos sob outras garantias.
O indicador é utilizado para avaliar o potencial de vendas no varejo, e mostra a mudança no nível das taxas de juro, bem como o sentimento do consumidor. O crescimento do índice indica um aumento nos gastos do consumidor, e, portanto, o potencial aumento da inflação, e o aumento da atividade no setor financeiro e de crédito. No entanto, um aumento endividamento excessivo da população pode indicar o sobreaquecimento da economia.
Em geral, o crescimento dos empréstimos impacta positivamente as cotações da coroa sueca.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Suécia - Empréstimos às famílias (Anual) (Sweden Households Loans y/y)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
