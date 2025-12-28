CalendárioSeções

Suécia - Empréstimos às famílias (Anual) (Sweden Households Loans y/y)

País:
Suécia
SEK, Coroa sueca
Fonte:
Estatísticas Suécia (SCB) (Statistics Sweden (SCB))
Setor:
Dinheiro
Baixa 1500.0% 5.0%
4900.0%
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
5.0%
1500.0%
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
Os Empréstimos do BCE às Famílias na Suécia - Anual - (Households Loans y/y) refletem a mudança no número de empréstimos concedidos a famílias durante o período coberto pelo relatório, em comparação com o mesmo período do ano anterior. O valor é publicado pelo Instituto Nacional de Estatística da Suécia como parte de estatísticas mensais dos mercados financeiros.

O indicador reflete todos os empréstimos concedidos às famílias pelas instituições financeiras do país. Desde 2020, as estatísticas incluem dados sobre empréstimos de empresas de empréstimos hipotecários e fundos de investimento alternativos (FIA).

Os dados são publicados por tipo de empréstimo: à habitação, que compõem a sua maior parte, ao consumidor e aqueles concedidos sob outras garantias.

O indicador é utilizado para avaliar o potencial de vendas no varejo, e mostra a mudança no nível das taxas de juro, bem como o sentimento do consumidor. O crescimento do índice indica um aumento nos gastos do consumidor, e, portanto, o potencial aumento da inflação, e o aumento da atividade no setor financeiro e de crédito. No entanto, um aumento endividamento excessivo da população pode indicar o sobreaquecimento da economia.

Em geral, o crescimento dos empréstimos impacta positivamente as cotações da coroa sueca.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Suécia - Empréstimos às famílias (Anual) (Sweden Households Loans y/y)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
out. 2025
1500.0%
5.0%
4900.0%
set. 2025
2.8%
-0.8%
2.7%
ago. 2025
2.7%
5.0%
2.6%
jul. 2025
4819881.0%
-0.8%
4866674.0%
jun. 2025
-0.6%
2.6%
-0.5%
mai. 2025
2.4%
2.5%
2.3%
abr. 2025
2.3%
2.2%
2.1%
mar. 2025
2.1%
2.2%
1.9%
fev. 2025
1.9%
1.9%
1.8%
jan. 2025
1.8%
1.9%
1.6%
dez. 2024
1.6%
1.8%
1.6%
nov. 2024
1.6%
1.4%
1.4%
out. 2024
1.3%
0.9%
1.1%
set. 2024
1.0%
0.8%
0.9%
ago. 2024
0.9%
0.7%
0.7%
jul. 2024
0.7%
0.7%
0.7%
jun. 2024
0.7%
0.7%
0.7%
mai. 2024
0.7%
0.6%
0.5%
abr. 2024
0.5%
0.8%
0.6%
mar. 2024
0.6%
0.5%
0.4%
fev. 2024
0.4%
0.2%
0.4%
jan. 2024
0.3%
0.4%
0.4%
dez. 2023
0.4%
0.4%
0.5%
nov. 2023
0.5%
0.7%
0.5%
out. 2023
0.6%
0.8%
0.6%
set. 2023
0.7%
0.5%
0.7%
ago. 2023
0.7%
0.7%
0.9%
jul. 2023
0.9%
0.9%
1.1%
jun. 2023
1.1%
1.3%
1.5%
mai. 2023
1.5%
1.7%
1.9%
abr. 2023
1.9%
2.1%
2.3%
mar. 2023
2.3%
2.6%
2.8%
fev. 2023
2.8%
3.0%
3.2%
jan. 2023
3.2%
3.3%
3.5%
dez. 2022
3.5%
3.9%
4.1%
nov. 2022
4.1%
4.3%
4.5%
out. 2022
4.5%
4.9%
5.1%
set. 2022
5.1%
5.4%
5.6%
ago. 2022
5.6%
5.7%
5.9%
jul. 2022
5.9%
6.0%
6.2%
jun. 2022
6.2%
6.5%
6.5%
mai. 2022
6.5%
6.8%
6.8%
abr. 2022
6.8%
6.8%
6.8%
mar. 2022
6.8%
7.0%
6.7%
fev. 2022
6.9%
6.8%
6.7%
jan. 2022
6.7%
6.8%
6.8%
dez. 2021
6.8%
6.7%
6.6%
nov. 2021
6.6%
6.7%
6.6%
out. 2021
6.6%
6.6%
6.5%
set. 2021
6.5%
6.6%
6.4%
Widget do calendário econômico para seu site

Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.

Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.

