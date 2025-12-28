Estatísticas sobre desemprego registrado na Suécia (Registered Unemployment Rate) são publicadas mensalmente pelo serviço de emprego do país. Reflete a parcela de residentes economicamente ativos da Suécia que estão atualmente desempregados, como uma porcentagem da população total em idade ativa.

Ao contrário dos dados publicados pela Statistics Sweden com base em pesquisas, essas estatísticas incluem apenas pessoas que estão oficialmente registradas no serviço de emprego do país e recebem pagamentos de seguro-desemprego. Além dos cidadãos suecos, também podem ser registradas as pessoas que possuem uma autorização de residência no país.

Os dados sobre o desemprego na Suécia, assim como em todo o mundo, estão na lista dos indicadores mais importantes da situação econômica do país. As agências estatais os utilizam para gerenciar a macroeconomia e o mercado de trabalho. O desemprego é usado como um indicador da complexidade da situação social. Seus dados são fornecidos a várias organizações internacionais, em particular ao BCE.

O nível de desemprego é considerado um dos termômetros econômicos mais importantes. No entanto, como não acompanham eventos econômicos reais durante vários meses, podem confirmam a situação econômica. No entanto, o declínio na taxa de desemprego pode ter um efeito positivo na cotação da coroa sueca.

Últimos valores: