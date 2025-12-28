O Indicador de Tendências Econômicas (Economic Tendency Indicator) mostra tendências em vários indicadores econômicos da perspectiva de consumidores e empresas no país. É calculado mensalmente com base numa pesquisa realizada pelo Instituto Nacional de Pesquisa Econômica NIER entre consumidores e empresas do país.

Cada mês, o NIER entrevista os gerentes de aproximadamente 1 500 residentes e 7 000 empresas suecas. A amostra de consumidores inclui cidadãos suecos selecionados aleatoriamente de 16 a 84 anos; a pesquisa é realizada por telefone. A amostra de empresas inclui empresas com pelo menos 100 funcionários. O questionário é enviado por e-mail.

Neste estudo, a pesquisa é qualitativa, não quantitativa. Em outras palavras, os entrevistados, em vez de darem números absolutos, avaliam a situação como melhor, pior ou nenhuma mudança. O indicador final é calculado com base nas respostas recebidas de diferentes grupos, aos quais são atribuídos determinados pesos. Assim, no indicador geral, a participação da produção é de 40%, do setor de serviços, 30, da construção e comércio, 5%, dos consumidores 20%. Valores acima de 100 indicam crescimento médio, acima de 110, crescimento forte. Da mesma forma, leituras abaixo de 100 e abaixo de 90 são consideradas fracas e muito fracas, respectivamente.

O indicador de tendências da economia caracteriza o sentimento do consumidor e das empresas em relação à economia do país. Um valor acima de 100 indica sentimentos positivos na Suécia. Isso pode ter um efeito positivo na cotação da coroa sueca. Leituras abaixo de 100 indicam um sentimento pessimista.

