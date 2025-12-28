CalendárioSeções

Suécia - Produção Industrial (Mensal) (Sweden Industrial Production m/m)

País:
Suécia
SEK, Coroa sueca
Fonte:
Estatísticas Suécia (SCB) (Statistics Sweden (SCB))
Setor:
Negócio
Baixa -6.6% -7.8%
5.0%
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
-2.9%
-6.6%
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
A Produção Industrial - Mensal - (Industrial Production m/m) reflete a mudança na produção industrial de empresas privadas na Suécia no mês atual em comparação com o mês anterior. O cálculo do indicador leva em consideração todos os setores: indústria, exploração mineral e extração mineira, produção de energia, produção automotiva, etc.

Os dados para o cálculo do índice são coletados por meio de uma pesquisa on-line com empresas industriais de pelo menos 20 funcionários ou um faturamento líquido de pelo menos 50 milhões de coroas suecas. Para coletar informações sobre setores específicos, como a produção de fertilizantes, cimento, concreto e produtos abrasivos, empresas mais pequenas de 10 pessoas são incluídas na pesquisa.

O índice é calculado em relação ao ano base - 2015. O valor do índice em 2015 é de 100. Todos os dados obtidos são ajustados considerando variações sazonais. Além disso, o valor do índice para períodos anteriores pode estar sujeito a correções, devido ao surgimento de novos dados.

A produção industrial é um importante indicador econômico, e é um indicador de curto prazo do desenvolvimento da economia sueca. É usado no cálculo do PIB. Além disso, as estatísticas de produção suecas estão incluídas nos relatórios mensais pan-europeus da Prodcom.

Como o crescimento da produção na Suécia é um fator favorável, que pode ter um efeito positivo na cotação da coroa sueca.

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Suécia - Produção Industrial (Mensal) (Sweden Industrial Production m/m)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
out. 2025
-6.6%
-7.8%
5.0%
set. 2025
3.8%
-5.1%
5.5%
ago. 2025
5.1%
-3.3%
-5.3%
jul. 2025
-4.7%
1.8%
5.2%
jun. 2025
6.5%
-0.1%
-0.6%
mai. 2025
0.6%
0.0%
3.3%
abr. 2025
3.4%
0.2%
-1.0%
mar. 2025
-1.6%
-1.9%
0.1%
fev. 2025
0.4%
-4.8%
-8.3%
jan. 2025
-7.6%
3.8%
7.0%
dez. 2024
5.7%
0.3%
2.5%
nov. 2024
2.4%
-0.3%
-0.8%
out. 2024
-0.9%
0.8%
1.4%
set. 2024
1.1%
-0.4%
0.7%
ago. 2024
0.7%
-0.6%
0.7%
jul. 2024
1.6%
-1.5%
-0.5%
jun. 2024
-0.5%
0.0%
1.1%
mai. 2024
1.1%
1.8%
-2.6%
abr. 2024
-2.4%
-0.3%
0.9%
mar. 2024
2.1%
-0.5%
-1.8%
fev. 2024
-1.4%
-1.3%
2.6%
jan. 2024
2.3%
-2.4%
1.2%
dez. 2023
1.4%
-0.1%
-1.3%
nov. 2023
-1.1%
-0.6%
0.3%
out. 2023
-0.3%
0.0%
-1.2%
set. 2023
0.6%
0.4%
1.5%
ago. 2023
2.4%
-0.8%
4.4%
jul. 2023
4.0%
0.6%
-5.2%
jun. 2023
-5.5%
0.1%
0.0%
mai. 2023
0.3%
-0.2%
2.1%
abr. 2023
1.8%
0.0%
-2.8%
mar. 2023
-2.8%
0.3%
0.6%
fev. 2023
0.6%
-0.1%
2.7%
jan. 2023
2.6%
-0.4%
0.0%
dez. 2022
-2.2%
0.7%
-2.4%
nov. 2022
-2.3%
0.2%
0.5%
out. 2022
0.1%
-0.4%
1.3%
set. 2022
1.3%
0.0%
-6.4%
ago. 2022
-6.4%
0.1%
7.8%
jul. 2022
7.8%
0.1%
-0.1%
jun. 2022
0.5%
-0.4%
0.7%
mai. 2022
0.5%
0.5%
-0.6%
abr. 2022
-0.6%
-0.3%
0.8%
mar. 2022
0.4%
0.0%
0.5%
fev. 2022
0.5%
0.4%
0.7%
jan. 2022
1.1%
-0.9%
-1.2%
dez. 2021
-1.2%
0.5%
0.3%
nov. 2021
0.5%
0.6%
1.7%
out. 2021
1.3%
-0.6%
0.5%
set. 2021
0.3%
0.1%
-3.7%
