A Produção Industrial - Mensal - (Industrial Production m/m) reflete a mudança na produção industrial de empresas privadas na Suécia no mês atual em comparação com o mês anterior. O cálculo do indicador leva em consideração todos os setores: indústria, exploração mineral e extração mineira, produção de energia, produção automotiva, etc.

Os dados para o cálculo do índice são coletados por meio de uma pesquisa on-line com empresas industriais de pelo menos 20 funcionários ou um faturamento líquido de pelo menos 50 milhões de coroas suecas. Para coletar informações sobre setores específicos, como a produção de fertilizantes, cimento, concreto e produtos abrasivos, empresas mais pequenas de 10 pessoas são incluídas na pesquisa.

O índice é calculado em relação ao ano base - 2015. O valor do índice em 2015 é de 100. Todos os dados obtidos são ajustados considerando variações sazonais. Além disso, o valor do índice para períodos anteriores pode estar sujeito a correções, devido ao surgimento de novos dados.

A produção industrial é um importante indicador econômico, e é um indicador de curto prazo do desenvolvimento da economia sueca. É usado no cálculo do PIB. Além disso, as estatísticas de produção suecas estão incluídas nos relatórios mensais pan-europeus da Prodcom.

Como o crescimento da produção na Suécia é um fator favorável, que pode ter um efeito positivo na cotação da coroa sueca.

Últimos valores: