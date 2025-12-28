Calendário Econômico
Suécia - Produção Industrial (Anual) (Sweden Industrial Production y/y)
|Baixa
|6.1%
|12.8%
|
14.3%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|5.9%
|
6.1%
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
O Índice de Produção Industrial na Suécia - Anual - (Industrial Production y/y) reflete a mudança na produção industrial de empresas privadas no país no mês atual em comparação com o mesmo mês do ano anterior. O cálculo do indicador leva em consideração todos os setores: indústria, exploração mineral e extração mineira, produção de energia, produção automotiva, etc.
Os dados para o cálculo do índice são coletados por meio de uma pesquisa on-line com empresas industriais de pelo menos 20 funcionários ou um faturamento líquido de pelo menos 50 milhões de coroas suecas. Para coletar informações sobre setores específicos, como a produção de fertilizantes, cimento, concreto e produtos abrasivos, empresas mais pequenas de 10 pessoas são incluídas na pesquisa.
O índice é calculado em relação ao ano base - 2015. O valor do índice em 2015 é de 100.
A produção industrial é um importante indicador econômico, e é um indicador de curto prazo do desenvolvimento da economia sueca. É usado no cálculo do PIB. Além disso, as estatísticas de produção industrial da Suécia estão incluídas nos relatórios mensais pan-europeus da Prodcom.
Como o crescimento da produção na Suécia é um fator favorável, que pode ter um efeito positivo na cotação da coroa sueca.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Suécia - Produção Industrial (Anual) (Sweden Industrial Production y/y)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
