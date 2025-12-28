CalendárioSeções

Calendário Econômico

Países

Suécia - Consumo Doméstico (Anual) (Sweden Household Consumption y/y)

País:
Suécia
SEK, Coroa sueca
Fonte:
Estatísticas Suécia (SCB) (Statistics Sweden (SCB))
Setor:
Consumidor
Baixa 2.3%
3.6%
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
2.3%
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
  • Visão geral
  • Gráfico
  • Histórico
  • Widget

O Consumo das Famílias - Anual - (Household Consumption y/y) reflete a mudança no valor de mercado de todos os bens e serviços, incluindo bens duráveis (eletrodomésticos, carros, etc.) adquiridos pelas famílias no país no mês atual em comparação com o mesmo período do ano anterior. A comparação de indicadores de diferentes anos permite traçar a mudança na tendência de consumo.

O indicador estima o consumo detalhado e cobre 147 objetivos de consumo (de acordo com a COICOP). O cálculo não inclui a compra de habitação, mas inclui alugueis.

Os dados para o cálculo do indicador são coletados de várias fontes. A principal delas é a estatística de volume de negócios, que cobre cerca de 30% de todo o consumo das famílias. Também são analisados documentos fiscais das empresas e várias publicações estatísticas do Serviço Nacional de Estatística da Suécia.

Como o objetivo do indicador é determinar o consumo de famílias especificamente suecas, as estatísticas incluem compras diretas de cidadãos do país no exterior e também excluem compras feitas na Suécia por não residentes. Para fazer isso, são usadas estatísticas de exportação e importação.

O consumo das famílias é uma parte importante do cálculo do PIB em termos de despesas e um motor de crescimento para a economia de um país. Por isso, valores acima do esperado são considerados favoráveis para a cotação da coroa sueca.

Últimos valores:

dados atuais

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Suécia - Consumo Doméstico (Anual) (Sweden Household Consumption y/y)".

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
out. 2025
2.3%
3.6%
set. 2025
3.3%
2.9%
ago. 2025
2.5%
2.7%
jul. 2025
2.4%
2.6%
jun. 2025
2.1%
0.8%
mai. 2025
0.6%
2.6%
abr. 2025
2.7%
1.4%
mar. 2025
1.8%
2.0%
fev. 2025
2.3%
0.7%
jan. 2025
0.1%
0.8%
dez. 2024
0.7%
1.8%
nov. 2024
1.6%
-0.6%
out. 2024
-1.1%
-0.1%
set. 2024
0.1%
0.2%
ago. 2024
0.1%
-1.0%
jul. 2024
-1.1%
-1.7%
jun. 2024
-1.4%
-0.4%
mai. 2024
-0.9%
-0.8%
abr. 2024
-0.7%
0.4%
mar. 2024
1.2%
0.2%
fev. 2024
-0.3%
-0.1%
jan. 2024
-0.7%
0.9%
dez. 2023
0.1%
-0.4%
nov. 2023
0.1%
0.7%
out. 2023
-0.2%
-0.6%
set. 2023
-0.7%
0.3%
ago. 2023
0.6%
0.8%
jul. 2023
0.4%
-1.7%
jun. 2023
-1.7%
-1.7%
mai. 2023
-1.1%
-0.8%
abr. 2023
0.0%
-2.9%
mar. 2023
-4.0%
-2.0%
fev. 2023
-1.4%
1.0%
jan. 2023
0.5%
-1.4%
dez. 2022
-1.8%
-0.7%
nov. 2022
-0.3%
0.0%
out. 2022
0.0%
1.1%
set. 2022
1.5%
2.1%
ago. 2022
1.7%
1.3%
jul. 2022
0.9%
3.7%
jun. 2022
3.9%
6.4%
mai. 2022
5.2%
8.8%
abr. 2022
7.5%
4.5%
mar. 2022
3.1%
3.8%
fev. 2022
3.4%
4.8%
jan. 2022
5.1%
7.9%
dez. 2021
6.5%
9.3%
nov. 2021
8.3%
5.6%
out. 2021
5.5%
4.6%
set. 2021
4.4%
4.8%
123
Exportar relatório

Widget do calendário econômico para seu site

Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.

Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.

Plugin oficial para sites em WordPress

Plugin oficial para sites em WordPress

Baixar
MQL5 Algo Trading Community
Tipo de Widget
Idioma
Colorido
Formato de data
Tamanho
×
Exibir informações
Período de calendário padrão
Seu código embutido