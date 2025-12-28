O Índice de Preços ao Produtor - Anual - (Producer Price Index y/y) reflete a variação média no valor de bens manufaturados no mês de relatório em comparação com o mesmo período do ano anterior. O índice mostra mudanças de preço do ponto de vista dos produtores. São considerados tanto os preços no mercado interno quanto os preços de venda no mercado externo.

Estatísticas de vendas no varejo incluem o custo de alimentos, roupas, sapatos, utensílios domésticos, etc. O cálculo não inclui vendas de carros.

A principal variável no cálculo do índice é o preço unitário na primeira etapa da venda. Quer dizer, o preço EXW no mercado interno e o preço FOB na exportação. As informações para calcular o índice são coletadas através da pesquisa com cerca de 2 000 empresas suecas, que fornecem dados de um grupo de 5 000 produtos. Para o cálculo final, são atribuídos os pesos, primeiro a grupos de produtos e, depois, a produtos individuais nesses grupos.

Índice de preços ao produtor é considerado como um dos principais indicadores dos preços ao consumidor e, portanto, da inflação. Em relação ao IPC (índice de preços ao consumidor), ele é um indicador preliminar mais preciso, porque quando os preços aos produtores aumentam, os preços ao consumidor crescem aproximadamente na mesma medida. Estes dois índices estão intimamente correlacionados.

O crescimento do PPI é considerado favorável e pode causar um aumento na cotação da coroa sueca.

