Calendário Econômico
Suécia - Índice de Preços ao Consumidor com Taxa de Juros Fixa (Mensal) (Sweden Consumer Price Index with Fixed Interest Rate (CPIF) m/m)
|Baixa
|-0.2%
|0.2%
|
0.4%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|0.2%
|
-0.2%
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
O índice mais popular para avaliar a inflação na Suécia é o Índice de Preços ao Consumidor (IPC). Ele mostra as mudanças gerais de preço dos bens consumidos pelas famílias no país. Outro indicador relacionado à inflação é o Índice de Preços ao Consumidor com Taxa de Juros Fixa - Mensal - (Consumer Price Index with Fixed Interest Rate (CPIF) m/m). O índice é calculado usando os mesmos dados que todos os outros índices de preços ao consumidor, mas exclui o impacto direto das alterações na política monetária. Acredita-se que a política monetária do Riksbank influencia o IPC através de alterações nas taxas de juros dos empréstimos às famílias para habitação. O índice mostra a mudança no mês atual em comparação com o anterior.
A desvantagem do principal índice de preços ao consumidor é o impacto direto das mudanças na política monetária adotadas pelo banco central do país. Tais mudanças afetam as taxas de hipoteca e têm um impacto significativo e direto no IPC. Além disso, essa influência não está associada ao movimento inflacionário subjacente.
Desde 2017, o Riksbank usa oficialmente o IPC Fixo em vez do IPC ao estabelecer metas, pois reflete com mais precisão as principais tendências inflacionárias do país. O crescimento do índice pode ter um impacto positivo na cotação da coroa sueca.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Suécia - Índice de Preços ao Consumidor com Taxa de Juros Fixa (Mensal) (Sweden Consumer Price Index with Fixed Interest Rate (CPIF) m/m)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
