Calendário Econômico
Suécia - Empréstimos a Empresas não Financeiras (Anual) (Sweden Non-Financial Corporations Loans y/y)
|Baixa
|3.0%
|
2.5%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|
3.0%
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
Empréstimos do BCE a Empresas não Financeiras - Anual - (Non-Financial Corporations Loans y/y) reflete a mudança nos empréstimos a organizações não financeiras do país para o período coberto pelo relatório, em comparação com o mesmo período do ano anterior. O valor é publicado pelo Instituto Nacional de Estatística da Suécia como parte de estatísticas mensais dos mercados financeiros.
Empresas não financeiras são aquelas que produzem bens comercializáveis e serviços não financeiros. O indicador reflete todos os empréstimos concedidos por instituições financeiras do país. Desde 2020, as estatísticas incluem dados sobre empréstimos de empresas de empréstimos hipotecários e fundos de investimento alternativos (FIA).
Os dados são publicados por tamanho de empréstimo. O tamanho do empréstimo indiretamente permite avaliar o tipo de mutuários. Por exemplo, grandes empresas geralmente tomam empréstimos maiores. A publicação também é dividida em dois grupos, de acordo com o tipo de crédito:
- renováveis e não renováveis;
- novos e reestruturados sem considerar os renováiveis e não renováveis
O indicador é utilizado para avaliar o potencial de produção, e mostra a mudança no nível das taxas de juro, bem como o sentimento do consumidor. O crescimento do índice indica um potencial aumento da inflação e uma alta atividade no setor financeiro e de crédito do país. Por isso, o crescimento dos empréstimos a empresas não financeiras pode impacar positivamente as cotações da coroa suiça.
Últimos valores:
dados atuais
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Suécia - Empréstimos a Empresas não Financeiras (Anual) (Sweden Non-Financial Corporations Loans y/y)".
