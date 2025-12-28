CalendárioSeções

Suécia - Empréstimos a Empresas não Financeiras (Anual) (Sweden Non-Financial Corporations Loans y/y)

País:
Suécia
SEK, Coroa sueca
Fonte:
Estatísticas Suécia (SCB) (Statistics Sweden (SCB))
Setor:
Dinheiro
Baixa 3.0%
2.5%
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
Prévio
3.0%
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
Prévio
Empréstimos do BCE a Empresas não Financeiras - Anual - (Non-Financial Corporations Loans y/y) reflete a mudança nos empréstimos a organizações não financeiras do país para o período coberto pelo relatório, em comparação com o mesmo período do ano anterior. O valor é publicado pelo Instituto Nacional de Estatística da Suécia como parte de estatísticas mensais dos mercados financeiros.

Empresas não financeiras são aquelas que produzem bens comercializáveis e serviços não financeiros. O indicador reflete todos os empréstimos concedidos por instituições financeiras do país. Desde 2020, as estatísticas incluem dados sobre empréstimos de empresas de empréstimos hipotecários e fundos de investimento alternativos (FIA).

Os dados são publicados por tamanho de empréstimo. O tamanho do empréstimo indiretamente permite avaliar o tipo de mutuários. Por exemplo, grandes empresas geralmente tomam empréstimos maiores. A publicação também é dividida em dois grupos, de acordo com o tipo de crédito:

  • renováveis e não renováveis;
  • novos e reestruturados sem considerar os renováiveis e não renováveis

O indicador é utilizado para avaliar o potencial de produção, e mostra a mudança no nível das taxas de juro, bem como o sentimento do consumidor. O crescimento do índice indica um potencial aumento da inflação e uma alta atividade no setor financeiro e de crédito do país. Por isso, o crescimento dos empréstimos a empresas não financeiras pode impacar positivamente as cotações da coroa suiça.

Últimos valores:

dados atuais

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Suécia - Empréstimos a Empresas não Financeiras (Anual) (Sweden Non-Financial Corporations Loans y/y)".

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
out. 2025
3.0%
2.5%
set. 2025
2.5%
2.8%
ago. 2025
2.8%
2.7%
jul. 2025
2.7%
1.7%
jun. 2025
1.7%
2.0%
mai. 2025
1.9%
1.5%
abr. 2025
1.5%
0.5%
mar. 2025
0.5%
0.1%
fev. 2025
0.1%
-0.5%
jan. 2025
-0.5%
-0.8%
dez. 2024
-0.8%
-1.4%
nov. 2024
-1.4%
-1.6%
out. 2024
-1.7%
-1.7%
set. 2024
-2.4%
-3.0%
ago. 2024
-3.0%
-2.5%
jul. 2024
-2.5%
-2.3%
jun. 2024
-2.3%
-1.6%
mai. 2024
-1.6%
-1.2%
abr. 2024
-1.2%
-1.0%
mar. 2024
-1.0%
-1.4%
fev. 2024
-1.4%
-1.1%
jan. 2024
-1.3%
0.3%
dez. 2023
0.3%
1.4%
nov. 2023
1.4%
2.8%
out. 2023
2.8%
3.9%
set. 2023
3.9%
5.1%
ago. 2023
5.1%
7.0%
jul. 2023
7.0%
8.0%
jun. 2023
8.0%
7.8%
mai. 2023
7.8%
8.8%
abr. 2023
8.9%
10.3%
mar. 2023
10.3%
12.8%
fev. 2023
12.8%
14.8%
jan. 2023
14.8%
13.7%
dez. 2022
13.7%
16.0%
nov. 2022
16.0%
16.4%
out. 2022
16.4%
16.7%
set. 2022
16.7%
15.4%
ago. 2022
15.4%
14.5%
jul. 2022
14.5%
14.2%
jun. 2022
14.2%
13.8%
mai. 2022
13.8%
12.1%
abr. 2022
12.1%
11.1%
mar. 2022
11.1%
8.8%
fev. 2022
8.8%
7.2%
jan. 2022
7.2%
7.1%
dez. 2021
7.1%
4.3%
nov. 2021
4.3%
3.6%
out. 2021
3.4%
2.4%
set. 2021
2.4%
1.2%
123
