Suécia - Índice de Preços ao Consumidor Harmonizado (Mensal) (Sweden Harmonised Index of Consumer Prices (HICP) m/m)

País:
Suécia
SEK, Coroa sueca
Fonte:
Estatísticas Suécia (SCB) (Statistics Sweden (SCB))
Setor:
Preços
Baixa -0.2%
0.4%
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
-0.2%
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
O Índice de Preços ao Consumidor Harmonizado - Mensal - (HICP m/m) reflete a mudança nos preços para a cesta básica de bens e serviços destinados ao consumo final pelas famílias suécas, no mês relatado em comparação com o mês anterior. Os dados para o HICP são coletados pelo Instituto Nacional de Estatística da Suécia, de acordo com as regras gerais estabelecidas para todas as economias européias. Este cálculo do índice permite comparar o desempenho de diferentes países europeus.

O índice é calculado consoante os preços da cesta básica de bens e serviços, compilada levando em consideração as características individuais de cada um dos países da Europa, usando as regras gerais para definir pesos para bens e serviços incluídos nesta cesta. As previsões de eventos e as loterias são excluídas do cálculo do índice. Um IPC harmonizado permite comparações da inflação entre os estados membros da UE e é um indicador chave usado pelo Banco Central Europeu na determinação de política monetária.

O HICP reflete os preços que os consumidores pagam, incluindo descontos e promoções. Ao compilar o índice, as informações de preços são coletadas nos pontos de venda.

Um valor do indicador IPCH acima do esperado pode ser considerado favorável para a cotação da coroa sueca.

Últimos valores:

dados atuais

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Suécia - Índice de Preços ao Consumidor Harmonizado (Mensal) (Sweden Harmonised Index of Consumer Prices (HICP) m/m)".

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
nov. 2025
-0.2%
0.4%
out. 2025
0.4%
0.2%
set. 2025
0.2%
-0.3%
ago. 2025
-0.3%
0.3%
jul. 2025
0.3%
0.6%
jun. 2025
0.5%
0.1%
mai. 2025
0.3%
0.2%
abr. 2025
0.2%
-0.6%
mar. 2025
-0.6%
1.0%
fev. 2025
1.0%
0.1%
jan. 2025
0.1%
0.3%
dez. 2024
0.3%
0.6%
nov. 2024
0.6%
0.5%
out. 2024
0.5%
0.3%
set. 2024
0.3%
-0.6%
ago. 2024
-0.6%
0.1%
jul. 2024
0.1%
-0.1%
jun. 2024
-0.1%
0.2%
mai. 2024
0.2%
0.3%
abr. 2024
0.3%
0.1%
mar. 2024
0.1%
0.2%
fev. 2024
0.2%
-0.3%
jan. 2024
-0.3%
0.7%
dez. 2023
0.7%
0.2%
nov. 2023
0.2%
0.1%
out. 2023
0.1%
0.4%
set. 2023
0.4%
-0.2%
ago. 2023
-0.2%
-0.2%
jul. 2023
-0.2%
1.0%
jun. 2023
1.0%
0.1%
mai. 2023
0.1%
0.2%
abr. 2023
0.2%
0.5%
mar. 2023
0.5%
1.0%
fev. 2023
1.0%
-1.8%
jan. 2023
-1.8%
2.1%
dez. 2022
2.1%
0.8%
nov. 2022
0.8%
-0.2%
out. 2022
-0.2%
1.2%
set. 2022
1.2%
1.6%
ago. 2022
1.6%
-0.2%
jul. 2022
-0.2%
1.3%
jun. 2022
1.3%
1.1%
mai. 2022
1.1%
0.6%
abr. 2022
0.6%
1.9%
mar. 2022
1.9%
0.9%
fev. 2022
0.9%
-0.6%
jan. 2022
-0.6%
1.4%
dez. 2021
1.4%
0.6%
nov. 2021
0.6%
0.2%
out. 2021
0.2%
0.5%
