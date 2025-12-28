O Índice de Preços ao Consumidor Harmonizado - Mensal - (HICP m/m) reflete a mudança nos preços para a cesta básica de bens e serviços destinados ao consumo final pelas famílias suécas, no mês relatado em comparação com o mês anterior. Os dados para o HICP são coletados pelo Instituto Nacional de Estatística da Suécia, de acordo com as regras gerais estabelecidas para todas as economias européias. Este cálculo do índice permite comparar o desempenho de diferentes países europeus.

O índice é calculado consoante os preços da cesta básica de bens e serviços, compilada levando em consideração as características individuais de cada um dos países da Europa, usando as regras gerais para definir pesos para bens e serviços incluídos nesta cesta. As previsões de eventos e as loterias são excluídas do cálculo do índice. Um IPC harmonizado permite comparações da inflação entre os estados membros da UE e é um indicador chave usado pelo Banco Central Europeu na determinação de política monetária.

O HICP reflete os preços que os consumidores pagam, incluindo descontos e promoções. Ao compilar o índice, as informações de preços são coletadas nos pontos de venda.

Um valor do indicador IPCH acima do esperado pode ser considerado favorável para a cotação da coroa sueca.

Últimos valores: