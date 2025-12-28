O Indicador de Tendências Econômicas (Inflation Expectations) reflete as expectativas subjetivas da meta de inflação na Suécia, expetativas essas de representantes de negócios, empresas e organizações do mercado de trabalho. Este indicador é o resultado de uma pesquisa realizada em nome do banco central sueco pela Prospera. O indicador em si é publicado pelo Instituto Nacional de Pesquisa Econômica NIER.

Na pesquisa trimestral, os participantes indicam suas expectativas de inflação dentro de um, dois e cinco anos. Os resultados da pesquisa são agregados e apresentados em 5 subcategorias: organizações de trabalhadores, organizações de empregadores, empresas manufatureiras, participantes do mercado financeiro e empresas comerciais.

Acredita-se que este índice reflita opiniões preconcebidas e subjetivas e, portanto, menos precisas do que a previsão oficial de inflação do NIER. Em geral, como na Suécia é usada uma meta de inflação, o regulador leva em consideração, entre outras coisas, esse indicador.

Uma inflação insuficiente e tendência de queda nas expectativas são motivo de preocupação para o banco central do país. As expectativas positivas em relação à inflação são um fator favorável que pode ter um efeito positivo na cotação da coroa sueca.

