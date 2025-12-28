CalendárioSeções

Calendário Econômico

Países

Suécia - Expectativas de Inflação (Sweden Inflation Expectations)

País:
Suécia
SEK, Coroa sueca
Fonte:
Instituto Nacional de Pesquisa Econômica (KI) (National Institute of Economic Reasearch (KI))
Setor:
Consumidor
Moderada 7.0%
7.1%
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
  • Visão geral
  • Gráfico
  • Histórico
  • Widget

O Indicador de Tendências Econômicas (Inflation Expectations) reflete as expectativas subjetivas da meta de inflação na Suécia, expetativas essas de representantes de negócios, empresas e organizações do mercado de trabalho. Este indicador é o resultado de uma pesquisa realizada em nome do banco central sueco pela Prospera. O indicador em si é publicado pelo Instituto Nacional de Pesquisa Econômica NIER.

Na pesquisa trimestral, os participantes indicam suas expectativas de inflação dentro de um, dois e cinco anos. Os resultados da pesquisa são agregados e apresentados em 5 subcategorias: organizações de trabalhadores, organizações de empregadores, empresas manufatureiras, participantes do mercado financeiro e empresas comerciais.

Acredita-se que este índice reflita opiniões preconcebidas e subjetivas e, portanto, menos precisas do que a previsão oficial de inflação do NIER. Em geral, como na Suécia é usada uma meta de inflação, o regulador leva em consideração, entre outras coisas, esse indicador.

Uma inflação insuficiente e tendência de queda nas expectativas são motivo de preocupação para o banco central do país. As expectativas positivas em relação à inflação são um fator favorável que pode ter um efeito positivo na cotação da coroa sueca.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Suécia - Expectativas de Inflação (Sweden Inflation Expectations)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
dez. 2025
7.0%
7.1%
nov. 2025
N/D
6.0%
6.7%
out. 2025
6.7%
6.9%
set. 2025
6.9%
7.8%
ago. 2025
7.8%
7.9%
jul. 2025
7.9%
8.0%
8.6%
jun. 2025
8.6%
8.7%
8.9%
mai. 2025
8.9%
10.3%
9.5%
abr. 2025
9.5%
9.2%
9.2%
mar. 2025
9.2%
7.8%
7.5%
fev. 2025
7.5%
6.7%
6.9%
jan. 2025
6.9%
6.4%
6.8%
dez. 2024
6.8%
5.9%
6.3%
nov. 2024
6.3%
5.7%
6.0%
out. 2024
6.0%
5.5%
5.6%
set. 2024
5.6%
6.0%
6.0%
ago. 2024
6.0%
6.3%
6.2%
jul. 2024
6.2%
6.3%
6.2%
jun. 2024
6.2%
6.4%
6.2%
mai. 2024
6.2%
7.0%
6.5%
abr. 2024
6.5%
4.5%
6.4%
mar. 2024
6.4%
7.9%
6.8%
fev. 2024
6.8%
7.7%
7.1%
jan. 2024
7.1%
7.5%
6.5%
dez. 2023
6.5%
6.7%
7.1%
nov. 2023
7.1%
6.1%
7.0%
out. 2023
7.0%
6.9%
7.1%
set. 2023
7.1%
6.7%
7.4%
ago. 2023
7.4%
6.2%
jul. 2023
6.2%
6.0%
6.8%
jun. 2023
6.8%
6.6%
7.0%
mai. 2023
7.0%
8.2%
7.6%
abr. 2023
7.6%
10.0%
10.1%
mar. 2023
10.1%
9.8%
10.0%
fev. 2023
10.0%
9.5%
10.3%
jan. 2023
10.3%
9.3%
10.2%
dez. 2022
10.2%
11.2%
10.3%
nov. 2022
10.3%
12.1%
11.1%
out. 2022
11.1%
10.7%
11.8%
set. 2022
11.8%
11.4%
10.3%
ago. 2022
10.3%
11.7%
10.6%
jul. 2022
10.6%
10.8%
10.6%
jun. 2022
10.6%
9.6%
9.9%
mai. 2022
9.9%
10.9%
10.1%
abr. 2022
10.1%
9.8%
10.2%
mar. 2022
10.2%
7.4%
6.6%
fev. 2022
6.6%
7.3%
6.8%
jan. 2022
6.8%
6.8%
6.2%
dez. 2021
6.2%
6.3%
6.5%
nov. 2021
6.5%
5.5%
5.8%
123
Exportar relatório

Widget do calendário econômico para seu site

Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.

Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.

Plugin oficial para sites em WordPress

Plugin oficial para sites em WordPress

Baixar
MQL5 Algo Trading Community
Tipo de Widget
Idioma
Colorido
Formato de data
Tamanho
×
Exibir informações
Período de calendário padrão
Seu código embutido