Calendário Econômico
Suécia - Expectativas de Inflação (Sweden Inflation Expectations)
|Moderada
|7.0%
|
7.1%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
O Indicador de Tendências Econômicas (Inflation Expectations) reflete as expectativas subjetivas da meta de inflação na Suécia, expetativas essas de representantes de negócios, empresas e organizações do mercado de trabalho. Este indicador é o resultado de uma pesquisa realizada em nome do banco central sueco pela Prospera. O indicador em si é publicado pelo Instituto Nacional de Pesquisa Econômica NIER.
Na pesquisa trimestral, os participantes indicam suas expectativas de inflação dentro de um, dois e cinco anos. Os resultados da pesquisa são agregados e apresentados em 5 subcategorias: organizações de trabalhadores, organizações de empregadores, empresas manufatureiras, participantes do mercado financeiro e empresas comerciais.
Acredita-se que este índice reflita opiniões preconcebidas e subjetivas e, portanto, menos precisas do que a previsão oficial de inflação do NIER. Em geral, como na Suécia é usada uma meta de inflação, o regulador leva em consideração, entre outras coisas, esse indicador.
Uma inflação insuficiente e tendência de queda nas expectativas são motivo de preocupação para o banco central do país. As expectativas positivas em relação à inflação são um fator favorável que pode ter um efeito positivo na cotação da coroa sueca.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Suécia - Expectativas de Inflação (Sweden Inflation Expectations)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
