Suécia - Índice de Preços ao Consumidor Harmonizado (Anual) (Sweden Harmonised Index of Consumer Prices (HICP) y/y)
|Baixa
|2.3%
|
3.1%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|
2.3%
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
O Índice de Preços ao Consumidor Harmonizado - Anual - (HICP y/y) reflete a variação nos preços da cesta básica de bens e serviços das famílias na Suécia, no mês relatado em comparação com o mesmo mês do ano anterior. Os dados para o HICP são coletados pelo Instituto Nacional de Estatística da Suécia, de acordo com as regras gerais estabelecidas para todas as economias européias. Este cálculo do índice permite comparar o desempenho de diferentes países europeus.
O índice é calculado consoante os preços da cesta básica de bens e serviços, compilada levando em consideração as características individuais de cada um dos países da Europa, usando as regras gerais para definir pesos para bens e serviços incluídos nesta cesta. As previsões de eventos e as loterias são excluídas do cálculo do índice. Um IPC harmonizado permite comparações da inflação entre os estados membros da UE e é um indicador chave usado pelo Banco Central Europeu na determinação de política monetária.
O HICP reflete os preços que os consumidores pagam, incluindo descontos e promoções. Ao compilar o índice, as informações de preços são coletadas nos pontos de venda.
Um valor do indicador IPCH acima do esperado pode ser considerado favorável para a cotação da coroa sueca.
Últimos valores:
dados atuais
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Suécia - Índice de Preços ao Consumidor Harmonizado (Anual) (Sweden Harmonised Index of Consumer Prices (HICP) y/y)".
