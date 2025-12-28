CalendárioSeções

Calendário Econômico

Países

Suécia - Índice de Confiança do Consumidor (Sweden Consumer Confidence)

País:
Suécia
SEK, Coroa sueca
Fonte:
Instituto Nacional de Pesquisa Econômica (KI) (National Institute of Economic Reasearch (KI))
Setor:
Consumidor
Baixa 95.8
95.7
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
  • Visão geral
  • Gráfico
  • Histórico
  • Widget

O Índice de Confiança do Consumidor (Consumer Confidence Index) reflete o otimismo do consumidor sobre o estado da economia. O índice é calculado mensalmente com base numa pesquisa com consumidores realizada pelo Instituto Nacional de Pesquisa Econômica NIER nas duas primeiras semanas de cada mês.

Cada mês, o Instituto Nacional entrevista aproximadamente 1 500 pessoas na Suécia por telefone. Para a pesquisa, é feita uma amostra aleatória de cidadãos de 16 a 84 anos. Durante a entrevista, os participantes são solicitados a avaliar sua própria situação financeira, a atual situação econômica do país e a possibilidade de realizar grandes compras e economias. Além disso, a pesquisa é qualitativa, não quantitativa. Em outras palavras, os entrevistados, em vez de darem números absolutos, avaliam a situação como melhor, pior ou nenhuma mudança.

Dentro da estrutura deste índice, são calculados dois componentes (micro e macro). O primeiro reflete o clima de finanças pessoais, o segundo, o de toda a economia sueca.

Leituras acima de 100 indicam confiança do consumidor e um ambiente econômico favorável no país, logo, um aumento no valor pode ter um efeito positivo sobre a cotação da coroa sueca. Por outro lado, valores abaixo do esperado podem mover a cotação para baixo.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Suécia - Índice de Confiança do Consumidor (Sweden Consumer Confidence)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
dez. 2025
95.8
95.7
nov. 2025
N/D
103.0
96.8
out. 2025
96.8
93.3
set. 2025
93.2
91.6
ago. 2025
91.1
90.8
jul. 2025
90.7
87.3
84.6
jun. 2025
84.6
79.3
83.6
mai. 2025
83.1
81.5
81.8
abr. 2025
81.6
89.2
88.8
mar. 2025
89.8
94.0
94.6
fev. 2025
95.0
96.6
98.3
jan. 2025
99.1
96.2
96.7
dez. 2024
96.7
103.4
101.6
nov. 2024
102.0
103.9
101.2
out. 2024
101.3
100.3
99.7
set. 2024
99.5
99.1
97.0
ago. 2024
96.3
99.9
96.2
jul. 2024
96.6
95.3
93.7
jun. 2024
93.3
92.7
91.3
mai. 2024
91.3
89.4
88.8
abr. 2024
88.9
88.3
87.6
mar. 2024
87.5
87.2
83.0
fev. 2024
82.7
77.8
82.7
jan. 2024
82.3
77.0
74.8
dez. 2023
74.5
72.4
73.2
nov. 2023
72.8
68.4
70.6
out. 2023
70.1
70.3
69.4
set. 2023
69.1
73.8
70.6
ago. 2023
70.4
75.1
72.5
jul. 2023
72.3
81.0
71.8
jun. 2023
71.7
78.2
70.3
mai. 2023
69.5
74.7
65.8
abr. 2023
65.1
72.4
63.8
mar. 2023
62.8
70.0
61.1
fev. 2023
59.9
65.2
57.7
jan. 2023
56.3
60.6
55.4
dez. 2022
54.1
56.6
57.4
nov. 2022
55.8
52.1
50.2
out. 2022
48.3
53.0
52.1
set. 2022
49.7
55.0
57.8
ago. 2022
56.3
55.9
56.1
jul. 2022
54.1
60.9
66.5
jun. 2022
65.5
63.2
71.3
mai. 2022
70.4
66.4
74.5
abr. 2022
74.9
71.3
73.3
mar. 2022
73.5
81.4
89.0
fev. 2022
88.9
90.4
89.8
jan. 2022
90.1
103.6
98.3
dez. 2021
98.7
104.3
99.5
nov. 2021
99.7
105.7
102.9
123
Exportar relatório

Widget do calendário econômico para seu site

Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.

Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.

Plugin oficial para sites em WordPress

Plugin oficial para sites em WordPress

Baixar
MQL5 Algo Trading Community
Tipo de Widget
Idioma
Colorido
Formato de data
Tamanho
×
Exibir informações
Período de calendário padrão
Seu código embutido