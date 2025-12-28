O Índice de Confiança do Consumidor (Consumer Confidence Index) reflete o otimismo do consumidor sobre o estado da economia. O índice é calculado mensalmente com base numa pesquisa com consumidores realizada pelo Instituto Nacional de Pesquisa Econômica NIER nas duas primeiras semanas de cada mês.

Cada mês, o Instituto Nacional entrevista aproximadamente 1 500 pessoas na Suécia por telefone. Para a pesquisa, é feita uma amostra aleatória de cidadãos de 16 a 84 anos. Durante a entrevista, os participantes são solicitados a avaliar sua própria situação financeira, a atual situação econômica do país e a possibilidade de realizar grandes compras e economias. Além disso, a pesquisa é qualitativa, não quantitativa. Em outras palavras, os entrevistados, em vez de darem números absolutos, avaliam a situação como melhor, pior ou nenhuma mudança.

Dentro da estrutura deste índice, são calculados dois componentes (micro e macro). O primeiro reflete o clima de finanças pessoais, o segundo, o de toda a economia sueca.

Leituras acima de 100 indicam confiança do consumidor e um ambiente econômico favorável no país, logo, um aumento no valor pode ter um efeito positivo sobre a cotação da coroa sueca. Por outro lado, valores abaixo do esperado podem mover a cotação para baixo.

