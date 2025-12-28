Calendário Econômico
Suécia - Índice de Confiança do Consumidor (Sweden Consumer Confidence)
|Baixa
|95.8
|
95.7
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
O Índice de Confiança do Consumidor (Consumer Confidence Index) reflete o otimismo do consumidor sobre o estado da economia. O índice é calculado mensalmente com base numa pesquisa com consumidores realizada pelo Instituto Nacional de Pesquisa Econômica NIER nas duas primeiras semanas de cada mês.
Cada mês, o Instituto Nacional entrevista aproximadamente 1 500 pessoas na Suécia por telefone. Para a pesquisa, é feita uma amostra aleatória de cidadãos de 16 a 84 anos. Durante a entrevista, os participantes são solicitados a avaliar sua própria situação financeira, a atual situação econômica do país e a possibilidade de realizar grandes compras e economias. Além disso, a pesquisa é qualitativa, não quantitativa. Em outras palavras, os entrevistados, em vez de darem números absolutos, avaliam a situação como melhor, pior ou nenhuma mudança.
Dentro da estrutura deste índice, são calculados dois componentes (micro e macro). O primeiro reflete o clima de finanças pessoais, o segundo, o de toda a economia sueca.
Leituras acima de 100 indicam confiança do consumidor e um ambiente econômico favorável no país, logo, um aumento no valor pode ter um efeito positivo sobre a cotação da coroa sueca. Por outro lado, valores abaixo do esperado podem mover a cotação para baixo.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Suécia - Índice de Confiança do Consumidor (Sweden Consumer Confidence)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
Widget do calendário econômico para seu site
Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.
Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.
Plugin oficial para sites em WordPress