Calendário Econômico
Suécia - Encomendas à Industria (Anual) (Sweden Industrial New Orders y/y)
|Baixa
|12.1%
|-1.7%
|
6.7%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|12.0%
|
12.1%
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
Os Novos Pedidos Industriais - Anual - (Industrial New Orders y/y) reflete a mudança de novos pedidos recebidos por empresas de fabrico privadas na Suécia no mês atual em comparação com o mesmo período do ano anterior. O indicador leva em consideração pedidos de todos os ramos de produção do país: indústria, exploração mineral e extração mineira, produção de energia, produção automotiva, etc.
Os dados são publicados pelo Serviço Nacional de Estatística por meio de uma pesquisa on-line com empresas industriais de pelo menos 20 funcionários ou um faturamento líquido de pelo menos 50 milhões de coroas suecas. Os dados de novos pedidos são coletados como parte de uma pesquisa geral do setor.
Como os pedidos industriais refletem volumes de produção futuros, o índice é considerado o principal indicador de produção. O valor do índice para períodos anteriores pode estar sujeito a ajustes devido ao aparecimento de novos dados.
O aumento de novos pedidos industriais é um fator favorável que indica a expansão da economia do país. Portanto, um valor do indicador de novos pedidos industriais acima do esperado é considerado positivo para a cotação da coroa sueca.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Suécia - Encomendas à Industria (Anual) (Sweden Industrial New Orders y/y)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
