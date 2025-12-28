O Serviço Nacional de Estatística publica informações sobre comércio exterior mensalmente, incluindo o indicador da balança comercial de mercadorias (Goods Trade Balance). A balança comercial reflete a diferença entre as exportações e importações de um país durante um determinado período. O índice publicado permite avaliar a estrutura dos fluxos comerciais entre os países. Os dados também são enviados às agências de estatística da União Europeia, que coletam e publicam informações resumidas sobre o mercado europeu.

As principais exportações da Suécia são máquinas, veículos, produtos de papel, celulose e madeira. O país importa petróleo e derivados, ferro e aço, alimentos e roupas. Os principais parceiros comerciais da Suécia são os países da UE, além de Noruega, China, Estados Unidos e Rússia. Os dados sobre o comércio com países não pertencentes à UE são coletados a partir de declarações registradas na alfândega sueca para todas as mercadorias que atravessam a fronteira. Os dados sobre comércio com os estados membros da UE são coletados de uma pesquisa.

Se são importados mais bens e serviços do que exportados, registra-se um déficit comercial. No caso de países com economias altamente desenvolvidas, como Suécia, isso pode significar que o sector de fabricação, que utiliza mão-de-obra intensiva, é transferido para fora do país, contendo a inflação e mantendo um alto padrão de vida.

Quando o volume de exportações ultrapassa ao das importações, os economistas alertam sobre um superávit comercial. Isto significa um alto nível de produção e o fato de que o país produz mais bens e serviços do que pode consumir.

Últimos valores: