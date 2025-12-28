CalendárioSeções

Suécia - Balança Comercial de Mercadorias (Sweden Goods Trade Balance)

País:
Suécia
SEK, Coroa sueca
Fonte:
Estatísticas Suécia (SCB) (Statistics Sweden (SCB))
Setor:
Comércio
Baixa Kr​1.5 bilh Kr​0.0 bilh
Kr​4.9 bilh
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
Kr​0.0 bilh
Kr​1.5 bilh
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
  • Visão geral
  • Gráfico
  • Histórico
  • Widget

O Serviço Nacional de Estatística publica informações sobre comércio exterior mensalmente, incluindo o indicador da balança comercial de mercadorias (Goods Trade Balance). A balança comercial reflete a diferença entre as exportações e importações de um país durante um determinado período. O índice publicado permite avaliar a estrutura dos fluxos comerciais entre os países. Os dados também são enviados às agências de estatística da União Europeia, que coletam e publicam informações resumidas sobre o mercado europeu.

As principais exportações da Suécia são máquinas, veículos, produtos de papel, celulose e madeira. O país importa petróleo e derivados, ferro e aço, alimentos e roupas. Os principais parceiros comerciais da Suécia são os países da UE, além de Noruega, China, Estados Unidos e Rússia. Os dados sobre o comércio com países não pertencentes à UE são coletados a partir de declarações registradas na alfândega sueca para todas as mercadorias que atravessam a fronteira. Os dados sobre comércio com os estados membros da UE são coletados de uma pesquisa.

Se são importados mais bens e serviços do que exportados, registra-se um déficit comercial. No caso de países com economias altamente desenvolvidas, como Suécia, isso pode significar que o sector de fabricação, que utiliza mão-de-obra intensiva, é transferido para fora do país, contendo a inflação e mantendo um alto padrão de vida.

Quando o volume de exportações ultrapassa ao das importações, os economistas alertam sobre um superávit comercial. Isto significa um alto nível de produção e o fato de que o país produz mais bens e serviços do que pode consumir.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Suécia - Balança Comercial de Mercadorias (Sweden Goods Trade Balance)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
out. 2025
Kr​1.5 bilh
Kr​0.0 bilh
Kr​4.9 bilh
set. 2025
Kr​5.4 bilh
Kr​5.9 bilh
Kr​-8.1 bilh
ago. 2025
Kr​-8.9 bilh
Kr​5.9 bilh
Kr​3.6 bilh
jul. 2025
Kr​4.5 bilh
Kr​5.9 bilh
Kr​12.6 bilh
jun. 2025
Kr​13.3 bilh
Kr​5.9 bilh
Kr​5.0 bilh
mai. 2025
Kr​3.9 bilh
Kr​5.9 bilh
Kr​6.2 bilh
abr. 2025
Kr​4815.6 bilh
Kr​5.9 bilh
Kr​4842.8 bilh
mar. 2025
Kr​4842.8 bilh
Kr​9.9 bilh
Kr​4815.0 bilh
fev. 2025
Kr​14.4 bilh
Kr​10.0 bilh
Kr​14.5 bilh
jan. 2025
Kr​15.1 bilh
Kr​5.9 bilh
Kr​5.4 bilh
dez. 2024
Kr​6.2 bilh
Kr​5.4 bilh
Kr​7.5 bilh
nov. 2024
Kr​7.2 bilh
Kr​0.3 bilh
Kr​1.1 bilh
out. 2024
Kr​0.6 bilh
Kr​-0.5 bilh
Kr​-1.0 bilh
set. 2024
Kr​0.8 bilh
Kr​9.5 bilh
Kr​-6.5 bilh
ago. 2024
Kr​-5.3 bilh
Kr​5.2 bilh
Kr​6.6 bilh
jul. 2024
Kr​6.5 bilh
Kr​7.5 bilh
Kr​8.1 bilh
jun. 2024
Kr​8.7 bilh
Kr​2.2 bilh
Kr​10.4 bilh
mai. 2024
Kr​11.9 bilh
Kr​5.3 bilh
Kr​7.2 bilh
abr. 2024
Kr​7.9 bilh
Kr​-1.6 bilh
Kr​5.3 bilh
mar. 2024
Kr​4.8 bilh
Kr​11.5 bilh
Kr​10.9 bilh
fev. 2024
Kr​9.3 bilh
Kr​-0.2 bilh
Kr​13.3 bilh
jan. 2024
Kr​13.3 bilh
Kr​-0.3 bilh
Kr​1.9 bilh
dez. 2023
Kr​3.8 bilh
Kr​1.6 bilh
Kr​12.1 bilh
nov. 2023
Kr​12.7 bilh
Kr​0.6 bilh
Kr​7.3 bilh
out. 2023
Kr​8.9 bilh
Kr​-0.5 bilh
Kr​2.3 bilh
set. 2023
Kr​2.2 bilh
Kr​-0.5 bilh
Kr​-7.7 bilh
ago. 2023
Kr​-8.4 bilh
Kr​-0.8 bilh
Kr​6.1 bilh
jul. 2023
Kr​4.6 bilh
Kr​-1.4 bilh
Kr​2.2 bilh
jun. 2023
Kr​1.1 bilh
Kr​-1.5 bilh
Kr​-0.6 bilh
mai. 2023
Kr​-0.3 bilh
Kr​-1.5 bilh
Kr​-3.6 bilh
abr. 2023
Kr​-2.7 bilh
Kr​-1.6 bilh
Kr​8.5 bilh
mar. 2023
Kr​6.9 bilh
Kr​-2.1 bilh
Kr​5.1 bilh
fev. 2023
Kr​6.9 bilh
Kr​0.7 bilh
Kr​8.5 bilh
jan. 2023
Kr​11.1 bilh
Kr​-8.8 bilh
Kr​-2.8 bilh
dez. 2022
Kr​-1.2 bilh
Kr​-13.9 bilh
Kr​-6.5 bilh
nov. 2022
Kr​-5.4 bilh
Kr​-6.1 bilh
Kr​-10.1 bilh
out. 2022
Kr​-9.5 bilh
Kr​-5.0 bilh
Kr​-1.4 bilh
set. 2022
Kr​-1.8 bilh
Kr​-8.8 bilh
Kr​-18.0 bilh
ago. 2022
Kr​-18.4 bilh
Kr​0.7 bilh
Kr​-3.9 bilh
jul. 2022
Kr​-2.1 bilh
Kr​0.8 bilh
Kr​2.7 bilh
jun. 2022
Kr​3.1 bilh
Kr​1.2 bilh
Kr​-3.7 bilh
mai. 2022
Kr​-1.9 bilh
Kr​1.7 bilh
Kr​-3.2 bilh
abr. 2022
Kr​-1.8 bilh
Kr​2.0 bilh
Kr​4.7 bilh
mar. 2022
Kr​4.7 bilh
Kr​2.1 bilh
Kr​1.5 bilh
fev. 2022
Kr​1.0 bilh
Kr​2.5 bilh
Kr​-1.1 bilh
jan. 2022
Kr​0.4 bilh
Kr​2.8 bilh
Kr​-5.3 bilh
dez. 2021
Kr​-5.5 bilh
Kr​3.1 bilh
Kr​0.6 bilh
nov. 2021
Kr​0.3 bilh
Kr​3.2 bilh
Kr​0.7 bilh
out. 2021
Kr​0.8 bilh
Kr​-2.0 bilh
Kr​6.8 bilh
set. 2021
Kr​6.3 bilh
Kr​-1.8 bilh
Kr​-10.5 bilh
1234
