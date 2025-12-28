Calendário Econômico
Suécia - Consumo Doméstico (Mensal) (Sweden Household Consumption m/m)
|Baixa
|-0.9%
|
0.5%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|
-0.9%
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
O Consumo das Famílias - Mensal - (Household Consumption m/m) reflete a mudança no valor de mercado de todos os bens e serviços, incluindo bens duráveis (eletrodomésticos, carros, etc.) adquiridos pelas famílias n no país no mês atual em comparação com o anterior. O indicador estima o consumo detalhado e cobre 147 objetivos de consumo (de acordo com a COICOP). O cálculo não inclui a compra de habitação, mas inclui alugueis.
Os dados para o cálculo do indicador são coletados de várias fontes. A principal delas é a estatística de volume de negócios, que cobre cerca de 30% de todo o consumo das famílias. Também são analisados documentos fiscais das empresas e várias publicações estatísticas do Serviço Nacional de Estatística da Suécia.
Como o objetivo do indicador é determinar o consumo de famílias especificamente suecas, as estatísticas incluem compras diretas de cidadãos do país no exterior e também excluem compras feitas na Suécia por não residentes. Para fazer isso, são usadas estatísticas de exportação e importação.
O consumo das famílias é uma parte importante do cálculo do PIB em termos de despesas e um motor de crescimento para a economia de um país. Por isso, valores acima do esperado são considerados favoráveis para a cotação da coroa sueca.
Últimos valores:
dados atuais
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Suécia - Consumo Doméstico (Mensal) (Sweden Household Consumption m/m)".
