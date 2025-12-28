O Produto Interno Bruto da Suécia - Anual - (GDP y/y) reflete a variação no valor de todos os bens e serviços produzidos no país no trimestre reportado em comparação com o mesmo trimestre do ano anterior. Para esta variante do indicador, é levado em consideração o efeito de feriados e folgas.

Na Suécia, o PIB é calculado usando dois métodos: despesa e produção. No primeiro método, é calculado o custo total de todos os bens e serviços finais produzidos no país durante o período do relatório. Primeiro, são calculadas as despesas para os componentes individuais, que logo são adicionados ao PIB agregado. No segundo método (produção), para calcular o PIB é acrescentado o valor agregado. Como os valores para os dois métodos diferem (a diferença pode chegar a 0,9 pontos percentuais), um grupo de especialistas realiza análises adicionais dos componentes para equilibrar o cálculo do PIB final.

Ao calcular o PIB seguindo o método de produção, para calcular o valor adicionado os custos intermediários são deduzidos do valor total dos bens produzidos. Os preços atuais são usados para determinar os custos aos quais é aplicado o deflator.

O cálculo do PIB por despesa é baseado na perspectiva do resultado final das atividades de produção. Isso inclui gastos de consumo final, formação bruta de capital e exportação líquida de bens e serviços.

O PIB é o principal indicador do estado da economia nacional e um importante indicador do nível de desenvolvimento do país. O crescimento do PIB pode ter um efeito favorável na cotação da coroa sueca.

