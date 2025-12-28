Calendário Econômico
Suécia - Produto Interno Bruto (PIB) (Anual) (Sweden Gross Domestic Product (GDP) y/y)
|Moderada
|2.6%
|2.4%
|
2.4%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|1.6%
|
2.6%
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
O Produto Interno Bruto da Suécia - Anual - (GDP y/y) reflete a variação no valor de todos os bens e serviços produzidos no país no trimestre reportado em comparação com o mesmo trimestre do ano anterior. Para esta variante do indicador, é levado em consideração o efeito de feriados e folgas.
Na Suécia, o PIB é calculado usando dois métodos: despesa e produção. No primeiro método, é calculado o custo total de todos os bens e serviços finais produzidos no país durante o período do relatório. Primeiro, são calculadas as despesas para os componentes individuais, que logo são adicionados ao PIB agregado. No segundo método (produção), para calcular o PIB é acrescentado o valor agregado. Como os valores para os dois métodos diferem (a diferença pode chegar a 0,9 pontos percentuais), um grupo de especialistas realiza análises adicionais dos componentes para equilibrar o cálculo do PIB final.
Ao calcular o PIB seguindo o método de produção, para calcular o valor adicionado os custos intermediários são deduzidos do valor total dos bens produzidos. Os preços atuais são usados para determinar os custos aos quais é aplicado o deflator.
O cálculo do PIB por despesa é baseado na perspectiva do resultado final das atividades de produção. Isso inclui gastos de consumo final, formação bruta de capital e exportação líquida de bens e serviços.
O PIB é o principal indicador do estado da economia nacional e um importante indicador do nível de desenvolvimento do país. O crescimento do PIB pode ter um efeito favorável na cotação da coroa sueca.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Suécia - Produto Interno Bruto (PIB) (Anual) (Sweden Gross Domestic Product (GDP) y/y)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
