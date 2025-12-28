CalendárioSeções

Suécia - Produto Interno Bruto (PIB) (Anual) (Sweden Gross Domestic Product (GDP) y/y)

País:
Suécia
SEK, Coroa sueca
Fonte:
Estatísticas Suécia (SCB) (Statistics Sweden (SCB))
Setor:
PIB
Moderada 2.6% 2.4%
2.4%
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
1.6%
2.6%
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
O Produto Interno Bruto da Suécia - Anual - (GDP y/y) reflete a variação no valor de todos os bens e serviços produzidos no país no trimestre reportado em comparação com o mesmo trimestre do ano anterior. Para esta variante do indicador, é levado em consideração o efeito de feriados e folgas.

Na Suécia, o PIB é calculado usando dois métodos: despesa e produção. No primeiro método, é calculado o custo total de todos os bens e serviços finais produzidos no país durante o período do relatório. Primeiro, são calculadas as despesas para os componentes individuais, que logo são adicionados ao PIB agregado. No segundo método (produção), para calcular o PIB é acrescentado o valor agregado. Como os valores para os dois métodos diferem (a diferença pode chegar a 0,9 pontos percentuais), um grupo de especialistas realiza análises adicionais dos componentes para equilibrar o cálculo do PIB final.

Ao calcular o PIB seguindo o método de produção, para calcular o valor adicionado os custos intermediários são deduzidos do valor total dos bens produzidos. Os preços atuais são usados para determinar os custos aos quais é aplicado o deflator.

O cálculo do PIB por despesa é baseado na perspectiva do resultado final das atividades de produção. Isso inclui gastos de consumo final, formação bruta de capital e exportação líquida de bens e serviços.

O PIB é o principal indicador do estado da economia nacional e um importante indicador do nível de desenvolvimento do país. O crescimento do PIB pode ter um efeito favorável na cotação da coroa sueca.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Suécia - Produto Interno Bruto (PIB) (Anual) (Sweden Gross Domestic Product (GDP) y/y)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
3 trim. 2025
2.6%
2.4%
2.4%
3 trim. 2025 prelim.
2.4%
0.9%
0.9%
2 trim. 2025
1.4%
0.9%
0.9%
2 trim. 2025 prelim.
0.9%
1.4%
1.1%
1 trim. 2025
0.9%
1.1%
1.1%
1 trim. 2025 prelim.
1.1%
1.5%
1.1%
4 trim. 2024
2.4%
1.1%
1.1%
4 trim. 2024 prelim.
1.1%
0.5%
-0.1%
3 trim. 2024
0.7%
-0.1%
-0.1%
3 trim. 2024 prelim.
-0.1%
-0.5%
0.0%
2 trim. 2024
0.5%
0.0%
0.0%
2 trim. 2024 prelim.
0.0%
0.3%
-1.1%
1 trim. 2024
0.7%
-1.1%
-1.1%
1 trim. 2024 prelim.
-1.1%
-1.9%
0.0%
4 trim. 2023
-0.2%
0.0%
0.0%
4 trim. 2023 prelim.
0.0%
-1.3%
-1.2%
3 trim. 2023
-1.4%
-1.2%
-1.2%
3 trim. 2023 prelim.
-1.2%
-1.7%
-2.4%
2 trim. 2023
-1.0%
-2.4%
-2.4%
2 trim. 2023 prelim.
-2.4%
0.5%
0.3%
1 trim. 2023
0.8%
0.3%
0.3%
1 trim. 2023 prelim.
0.3%
-0.7%
-0.6%
4 trim. 2022
-0.9%
-0.6%
-0.6%
4 trim. 2022 prelim.
-0.6%
2.5%
2.6%
3 trim. 2022
2.5%
2.6%
2.6%
3 trim. 2022 prelim.
2.6%
4.0%
4.2%
2 trim. 2022
3.8%
4.2%
4.2%
2 trim. 2022 prelim.
4.2%
3.0%
3.0%
1 trim. 2022
3.0%
3.0%
3.0%
1 trim. 2022 prelim.
3.0%
5.8%
6.2%
4 trim. 2021
5.2%
6.2%
6.2%
4 trim. 2021 prelim.
6.2%
4.8%
4.7%
3 trim. 2021
4.7%
4.7%
4.7%
3 trim. 2021 prelim.
4.7%
11.3%
10.0%
2 trim. 2021
9.7%
10.0%
10.0%
2 trim. 2021 prelim.
10.0%
0.0%
0.0%
1 trim. 2021
0.0%
0.0%
0.0%
1 trim. 2021 prelim.
0.0%
-2.4%
-2.6%
4 trim. 2020
-2.2%
-2.6%
-2.6%
4 trim. 2020 prelim.
-2.6%
-7.5%
-3.5%
3 trim. 2020
-2.5%
-3.5%
-3.5%
3 trim. 2020 prelim.
-3.5%
-8.9%
-8.2%
2 trim. 2020
-7.7%
-8.2%
-8.2%
2 trim. 2020 prelim.
-8.2%
0.3%
0.5%
1 trim. 2020
0.4%
0.5%
0.5%
1 trim. 2020 prelim.
0.5%
-0.3%
0.7%
4 trim. 2019
0.8%
2.0%
1.8%
3 trim. 2019
1.6%
1.0%
2 trim. 2019
1.0%
1.4%
2 trim. 2019 prelim.
1.4%
2.1%
12
