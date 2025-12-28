As Vendas no Varejo - Anual - (Retail Sales y/y) é um indicador das variações nas vendas no varejo de bens e serviços na Suécia no mês de referência em comparação com o mesmo mês do ano anterior. O indicador reflete a mudança no custo real, incluindo o IVA.

Estatísticas de vendas no varejo incluem o custo de alimentos, roupas, sapatos, utensílios domésticos, etc. O cálculo não inclui vendas de carros.

Para calcular o indicador, o Serviço Nacional de Estatística realiza uma pesquisa de uma pesquisa varejistas com um volume de negócios de pelo menos 2 milhões de coroas suecas. A amostra é atualizada trimestralmente com base em dados da administração fiscal do país. Os participantes da pesquisa fornecem dados sobre a quantidade de mercadorias vendidas nas lojas de varejo. O valor resultante está sujeito a ajustes sazonais e de calendário para excluir a influência de dias e feriados não úteis.

O indicador de vendas mensais participa na avaliação do PIB e dos seus componentes, que são usados para monitorar o estado da economia e desenvolver a política econômica. Os dados também nos permitem analisar a eficácia comparativa do setor de varejo.

O crescimento do índice de vendas no varejo pode ter um efeito positivo na cotação da coroa sueca, uma vez que indica um aumento na atividade do consumidor.

Últimos valores: