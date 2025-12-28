CalendárioSeções

Suécia - Índice de Preços ao Consumidor (Anual) (Sweden Consumer Price Index (CPI) y/y)

País:
Suécia
SEK, Coroa sueca
Fonte:
Estatísticas Suécia (SCB) (Statistics Sweden (SCB))
Setor:
Preços
Moderada -0.2% 1.2%
0.4%
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
0.0%
-0.2%
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
O Índice de Preços ao Consumidor - Anual - (Consumer Price Index (CPI) y/y) reflete a variação nos preços da cesta de bens de consumo e serviços no mês de referência em comparação com o mesmo mês do ano anterior. O IPC de preços ao consumidor mostra a mudança nos preços do ponto de vista dos usuários finais de bens e serviços, isto é, dos agregados familiares.

O índice calculado como a alteração no valor de bens e serviços de uma cesta fixa de consumo. Para serem incluídos na cesta, são selecionados certos bens e serviços representativos dos gastos das famílias. Aqui são incluídos alimentos e bebidas, roupas, suprimento de eletricidade e água e serviços (saúde, transporte, comunicações, entretenimento, educação etc.).

O índice de preços ao consumidor é o principal indicador da inflação e do estado da economia no país. Este índice afeta as taxas de juros, os benefícios fiscais, além disso, salários e benefícios do governo, etc. são ajustados com base nele. Como estimação da inflação, o IPC tem um forte efeito no valor da coroa sueca. Seu crescimento pode afetar positivamente as cotações da moeda nacional.

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Suécia - Índice de Preços ao Consumidor (Anual) (Sweden Consumer Price Index (CPI) y/y)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
nov. 2025
-0.2%
1.2%
0.4%
out. 2025
0.9%
0.9%
0.9%
set. 2025
0.9%
1.3%
1.1%
ago. 2025
1.1%
0.7%
0.8%
jul. 2025
0.3%
0.4%
0.5%
jun. 2025
0.7%
-0.4%
0.2%
mai. 2025
0.2%
0.3%
0.3%
abr. 2025
0.2%
0.7%
-0.5%
mar. 2025
0.5%
0.8%
1.3%
fev. 2025
1.3%
0.6%
0.9%
jan. 2025
0.9%
0.9%
0.8%
dez. 2024
0.8%
0.8%
1.6%
nov. 2024
1.6%
1.1%
1.6%
out. 2024
1.6%
1.3%
1.6%
set. 2024
1.6%
1.0%
1.9%
ago. 2024
1.9%
2.5%
2.6%
jul. 2024
2.6%
2.5%
2.6%
jun. 2024
2.6%
2.7%
3.7%
mai. 2024
3.7%
3.2%
3.9%
abr. 2024
3.9%
4.2%
4.1%
mar. 2024
4.1%
4.5%
4.5%
fev. 2024
4.5%
5.5%
5.4%
jan. 2024
5.4%
4.4%
4.4%
dez. 2023
4.4%
5.7%
5.8%
nov. 2023
5.8%
5.2%
6.5%
out. 2023
6.5%
5.2%
6.5%
set. 2023
6.5%
6.9%
7.5%
ago. 2023
7.5%
8.6%
9.3%
jul. 2023
9.3%
8.5%
9.3%
jun. 2023
9.3%
8.7%
9.7%
mai. 2023
9.7%
9.3%
10.5%
abr. 2023
10.5%
9.8%
10.6%
mar. 2023
10.6%
11.7%
12.0%
fev. 2023
12.0%
12.1%
11.7%
jan. 2023
11.7%
12.6%
12.3%
dez. 2022
12.3%
11.0%
11.5%
nov. 2022
11.5%
12.0%
10.9%
out. 2022
10.9%
11.8%
10.8%
set. 2022
10.8%
10.3%
9.8%
ago. 2022
9.8%
7.9%
8.5%
jul. 2022
8.5%
9.6%
8.7%
jun. 2022
8.7%
8.2%
7.3%
mai. 2022
7.3%
7.1%
6.4%
abr. 2022
6.4%
6.8%
6.0%
mar. 2022
6.0%
5.1%
4.3%
fev. 2022
4.3%
4.2%
3.7%
jan. 2022
3.7%
3.1%
3.9%
dez. 2021
3.9%
3.0%
3.3%
nov. 2021
3.3%
3.5%
2.8%
out. 2021
2.8%
2.5%
2.5%
