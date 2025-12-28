Calendário Econômico
Suécia - Índice de Preços ao Consumidor (Anual) (Sweden Consumer Price Index (CPI) y/y)
|Moderada
|-0.2%
|1.2%
|
0.4%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|0.0%
|
-0.2%
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
O Índice de Preços ao Consumidor - Anual - (Consumer Price Index (CPI) y/y) reflete a variação nos preços da cesta de bens de consumo e serviços no mês de referência em comparação com o mesmo mês do ano anterior. O IPC de preços ao consumidor mostra a mudança nos preços do ponto de vista dos usuários finais de bens e serviços, isto é, dos agregados familiares.
O índice calculado como a alteração no valor de bens e serviços de uma cesta fixa de consumo. Para serem incluídos na cesta, são selecionados certos bens e serviços representativos dos gastos das famílias. Aqui são incluídos alimentos e bebidas, roupas, suprimento de eletricidade e água e serviços (saúde, transporte, comunicações, entretenimento, educação etc.).
O índice de preços ao consumidor é o principal indicador da inflação e do estado da economia no país. Este índice afeta as taxas de juros, os benefícios fiscais, além disso, salários e benefícios do governo, etc. são ajustados com base nele. Como estimação da inflação, o IPC tem um forte efeito no valor da coroa sueca. Seu crescimento pode afetar positivamente as cotações da moeda nacional.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Suécia - Índice de Preços ao Consumidor (Anual) (Sweden Consumer Price Index (CPI) y/y)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
