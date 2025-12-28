O Índice de Preços ao Consumidor - Anual - (Consumer Price Index (CPI) y/y) reflete a variação nos preços da cesta de bens de consumo e serviços no mês de referência em comparação com o mesmo mês do ano anterior. O IPC de preços ao consumidor mostra a mudança nos preços do ponto de vista dos usuários finais de bens e serviços, isto é, dos agregados familiares.

O índice calculado como a alteração no valor de bens e serviços de uma cesta fixa de consumo. Para serem incluídos na cesta, são selecionados certos bens e serviços representativos dos gastos das famílias. Aqui são incluídos alimentos e bebidas, roupas, suprimento de eletricidade e água e serviços (saúde, transporte, comunicações, entretenimento, educação etc.).

O índice de preços ao consumidor é o principal indicador da inflação e do estado da economia no país. Este índice afeta as taxas de juros, os benefícios fiscais, além disso, salários e benefícios do governo, etc. são ajustados com base nele. Como estimação da inflação, o IPC tem um forte efeito no valor da coroa sueca. Seu crescimento pode afetar positivamente as cotações da moeda nacional.

Últimos valores: