CalendárioSeções

Calendário Econômico

Países

Suécia - Índice Silf/Swedbank de Atividade dos Gerentes de Compras (PMI) no Setor de Serviços (Silf/Swedbank Sweden Services Purchasing Managers Index (PMI))

País:
Suécia
SEK, Coroa sueca
Fonte:
Silf/Swedbank
Setor:
Negócio
Baixa 59.1 53.1
55.4
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
52.1
59.1
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
  • Visão geral
  • Gráfico
  • Histórico
  • Widget

O Índice Silf/Swedbank de Atividade dos Gerentes de Compras (PMI) Serviços (Silf/Swedbank Services PMI) é um indicador de ciclos de negócios na economia sueca calculado pelo Swedbank em cooperação com a Silf, com base numa pesquisa mensal com gerentes de compras de empresas de serviços. Este índice permite avaliar rapidamente o estado atual da economia do país. Publicado no terceiro dia útil de cada mês, às 08:30.

Cada mês, um questionário é enviado a cerca de 200 gerentes de compras no setor de serviços, que são solicitados a avaliar a atividade de sua empresa: aumentou, diminuiu ou não mudou. Os entrevistados avaliam pedidos, produção, emprego, prazos de entrega e estoques.

Para calcular o índice, metade das respostas que indicam a ausência de alterações são adicionadas à porcentagem de respondentes que relatam um aumento na atividade. Um valor acima de 50 indica aumento na atividade econômica e um valor abaixo de 50 indica um contração.

Os gerentes de compras podem acompanhar as mudanças nas condições de mercado mais rápido do que outros funcionários da empresa, pois seu trabalho se adianta às atividades de produção final do produto. Eles são uns dos primeiros a saber quando as condições de negociação irão mudar melhorar ou piorar. O PMI é considerado um indicador líder do nível de produção e inflação, razão pela qual é popular entre os analistas. O crescimento do PMI caracteriza positivamente a mudança nas condições de mercado e pode ter um impacto positivo sobre a cotação da coroa sueca.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Suécia - Índice Silf/Swedbank de Atividade dos Gerentes de Compras (PMI) no Setor de Serviços (Silf/Swedbank Sweden Services Purchasing Managers Index (PMI))". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
nov. 2025
59.1
53.1
55.4
out. 2025
55.4
52.5
57.7
set. 2025
57.7
51.0
53.4
ago. 2025
53.4
50.7
48.8
jul. 2025
48.8
52.0
54.6
jun. 2025
54.6
49.7
50.8
mai. 2025
50.8
50.1
49.4
mar. 2025
49.4
51.0
50.5
fev. 2025
50.8
51.5
50.1
jan. 2025
50.1
49.7
51.4
dez. 2024
51.4
50.2
51.0
nov. 2024
50.9
49.7
53.1
out. 2024
52.9
49.7
48.9
set. 2024
49.1
54.2
52.4
ago. 2024
52.9
53.2
53.8
jul. 2024
53.8
49.9
52.2
jun. 2024
51.8
50.4
49.8
mai. 2024
49.5
51.0
48.0
abr. 2024
48.1
51.7
54.1
mar. 2024
53.9
50.5
51.2
fev. 2024
50.5
53.7
51.5
jan. 2024
51.8
49.0
50.3
dez. 2023
50.0
51.5
48.5
nov. 2023
48.3
51.5
48.5
out. 2023
48.5
51.1
46.1
set. 2023
46.3
51.1
48.4
ago. 2023
49.0
49.7
53.4
jul. 2023
52.7
47.2
45.9
jun. 2023
46.1
47.1
49.2
mai. 2023
50.2
46.7
50.6
abr. 2023
50.5
45.5
49.9
mar. 2023
48.6
48.2
45.7
fev. 2023
45.7
51.9
51.0
jan. 2023
51.0
53.6
53.0
dez. 2022
53.0
55.6
54.3
nov. 2022
54.3
54.3
56.9
out. 2022
56.9
55.9
55.1
set. 2022
55.1
58.8
59.4
ago. 2022
59.4
60.9
58.1
jul. 2022
58.8
65.6
62.3
jun. 2022
62.8
68.4
68.2
mai. 2022
68.2
67.0
68.2
abr. 2022
68.1
66.8
62.9
mar. 2022
65.3
68.6
67.7
fev. 2022
68.0
68.2
68.6
jan. 2022
68.6
68.3
67.4
dez. 2021
67.3
68.6
68.7
nov. 2021
68.7
69.1
68.0
out. 2021
68.0
72.4
69.6
set. 2021
69.6
66.4
65.1
123
Exportar relatório

Widget do calendário econômico para seu site

Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.

Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.

Plugin oficial para sites em WordPress

Plugin oficial para sites em WordPress

Baixar
MQL5 Algo Trading Community
Tipo de Widget
Idioma
Colorido
Formato de data
Tamanho
×
Exibir informações
Período de calendário padrão
Seu código embutido