O Índice Silf/Swedbank de Atividade dos Gerentes de Compras (PMI) Serviços (Silf/Swedbank Services PMI) é um indicador de ciclos de negócios na economia sueca calculado pelo Swedbank em cooperação com a Silf, com base numa pesquisa mensal com gerentes de compras de empresas de serviços. Este índice permite avaliar rapidamente o estado atual da economia do país. Publicado no terceiro dia útil de cada mês, às 08:30.

Cada mês, um questionário é enviado a cerca de 200 gerentes de compras no setor de serviços, que são solicitados a avaliar a atividade de sua empresa: aumentou, diminuiu ou não mudou. Os entrevistados avaliam pedidos, produção, emprego, prazos de entrega e estoques.

Para calcular o índice, metade das respostas que indicam a ausência de alterações são adicionadas à porcentagem de respondentes que relatam um aumento na atividade. Um valor acima de 50 indica aumento na atividade econômica e um valor abaixo de 50 indica um contração.

Os gerentes de compras podem acompanhar as mudanças nas condições de mercado mais rápido do que outros funcionários da empresa, pois seu trabalho se adianta às atividades de produção final do produto. Eles são uns dos primeiros a saber quando as condições de negociação irão mudar melhorar ou piorar. O PMI é considerado um indicador líder do nível de produção e inflação, razão pela qual é popular entre os analistas. O crescimento do PMI caracteriza positivamente a mudança nas condições de mercado e pode ter um impacto positivo sobre a cotação da coroa sueca.

