O Índice de Preços ao Produtor - Anual - (PPI y/y) reflete a variação percentualnos preços de bens e serviços produzidos pelas empresas sul-africanas no mês de relatório em comparação com o mesmo mês do ano anterior. O índice mostra mudanças de preço do ponto de vista dos produtores. Ele é calculado com base nos preços base, que não incluem o IVA e impostos similares diretamente relacionados com o volume de vendas. O cálculo utiliza os valores de transações reais refletindo o movimento real dos preços.

O indicador é calculado com base numa pesquisa mensal, durante a qual o Serviço de Estatística da África do Sul coleta dados sobre preços de produtos acabados, bens industriais intermediários, eletricidade e água, mineração e agricultura. Para calcular o índice final de produtos manufaturados, são atribuídos os pesos. O próprio índice é calculado em comparação com o valor do ano base (2016). Nesta versão, a alteração é calculada como uma porcentagem comparada com o mesmo mês do ano anterior.

O índice de preços ao produtor registra movimentos de preços, mesmo no nível da produção antes de os produtos entrarem no mercado de varejo. Isso faz com que seja possível prever ulteriores mudanças de preços no nível dos consumidores. O PPI é usado como um indicador precoce de pressões inflacionárias na economia. Seus dados são utilizados na formulação de políticas monetárias.

O crescimento no valor do indicador pode ter um efeito positivo sobre a cotação do rand sul-africano.

