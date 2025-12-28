Calendário Econômico
África do Sul - Índice de Preços ao Produtor (Anual) (South Africa Producer Price Index (PPI) y/y)
|Baixa
|2.9%
|2.3%
|
2.9%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|2.0%
|
2.9%
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
O Índice de Preços ao Produtor - Anual - (PPI y/y) reflete a variação percentualnos preços de bens e serviços produzidos pelas empresas sul-africanas no mês de relatório em comparação com o mesmo mês do ano anterior. O índice mostra mudanças de preço do ponto de vista dos produtores. Ele é calculado com base nos preços base, que não incluem o IVA e impostos similares diretamente relacionados com o volume de vendas. O cálculo utiliza os valores de transações reais refletindo o movimento real dos preços.
O indicador é calculado com base numa pesquisa mensal, durante a qual o Serviço de Estatística da África do Sul coleta dados sobre preços de produtos acabados, bens industriais intermediários, eletricidade e água, mineração e agricultura. Para calcular o índice final de produtos manufaturados, são atribuídos os pesos. O próprio índice é calculado em comparação com o valor do ano base (2016). Nesta versão, a alteração é calculada como uma porcentagem comparada com o mesmo mês do ano anterior.
O índice de preços ao produtor registra movimentos de preços, mesmo no nível da produção antes de os produtos entrarem no mercado de varejo. Isso faz com que seja possível prever ulteriores mudanças de preços no nível dos consumidores. O PPI é usado como um indicador precoce de pressões inflacionárias na economia. Seus dados são utilizados na formulação de políticas monetárias.
O crescimento no valor do indicador pode ter um efeito positivo sobre a cotação do rand sul-africano.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "África do Sul - Índice de Preços ao Produtor (Anual) (South Africa Producer Price Index (PPI) y/y)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
