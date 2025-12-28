O Índice Confiança do Consumidor da Agência de Pesquisa Econômica (FNB/BER Consumer Confidence Index) reflete o nível de confiança do consumidor na atividade econômica da África do Sul.

A Agência de Pesquisa Econômica realiza uma pesquisa trimestral com adultos que vivem principalmente em áreas urbanas da África do Sul. O questionário contém três perguntas: desenvolvimento esperado da economia, situação financeira esperada das famílias e avaliação das condições para a compra de bens duráveis, como móveis e eletrodomésticos.

O valor total do índice é calculado como o percentual da população que avalia positivamente a situação e tem expectativas positivas menos o percentual de avaliações negativas. Teoricamente, o valor do índice pode variar de -100 a 100, sendo que os seguintes valores extremos foram fixados no histórico do índice: -33, que indica extrema desconfiança e pessimismo, e + 23, que é o nível máximo de confiança da população. O valor médio para todos os anos de cálculo do índice é +2, que pode ser considerado como um nível neutro.

Valores positivos indicam confiança do consumidor e um ambiente econômico favorável na África do Sul, logo, um aumento no valor pode ter um efeito positivo sobre a cotação do rand sul-africano. Por outro lado, valores negativos podem mover a cotação para baixo.

Últimos valores: