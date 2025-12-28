CalendárioSeções

África do Sul - Índice RMB/BER de Confiança do Consumidor (FNB/BER South Africa Consumer Confidence Index)

País:
África do Sul
ZAR, Rand sul-africano
Fonte:
Agência de Pesquisa Econômica (BER) (Bureau for Economic Research (BER))
Setor:
Consumidor
Baixa -9
-13
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
O Índice Confiança do Consumidor da Agência de Pesquisa Econômica (FNB/BER Consumer Confidence Index) reflete o nível de confiança do consumidor na atividade econômica da África do Sul.

A Agência de Pesquisa Econômica realiza uma pesquisa trimestral com adultos que vivem principalmente em áreas urbanas da África do Sul. O questionário contém três perguntas: desenvolvimento esperado da economia, situação financeira esperada das famílias e avaliação das condições para a compra de bens duráveis, como móveis e eletrodomésticos.

O valor total do índice é calculado como o percentual da população que avalia positivamente a situação e tem expectativas positivas menos o percentual de avaliações negativas. Teoricamente, o valor do índice pode variar de -100 a 100, sendo que os seguintes valores extremos foram fixados no histórico do índice: -33, que indica extrema desconfiança e pessimismo, e + 23, que é o nível máximo de confiança da população. O valor médio para todos os anos de cálculo do índice é +2, que pode ser considerado como um nível neutro.

Valores positivos indicam confiança do consumidor e um ambiente econômico favorável na África do Sul, logo, um aumento no valor pode ter um efeito positivo sobre a cotação do rand sul-africano. Por outro lado, valores negativos podem mover a cotação para baixo.

Últimos valores:

dados atuais

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "África do Sul - Índice RMB/BER de Confiança do Consumidor (FNB/BER South Africa Consumer Confidence Index)".

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
4 trim. 2025
-9
-13
3 trim. 2025
-13
-10
2 trim. 2025
-10
-20
1 trim. 2025
-20
-6
4 trim. 2024
-6
-5
3 trim. 2024
-5
-12
2 trim. 2024
-12
-15
1 trim. 2024
-15
-17
4 trim. 2023
-17
-16
3 trim. 2023
-16
-25
2 trim. 2023
-25
-23
1 trim. 2023
-23
-8
4 trim. 2022
-8
-20
3 trim. 2022
-20
-25
2 trim. 2022
-25
-13
1 trim. 2022
-13
-9
4 trim. 2021
-9
-10
3 trim. 2021
-10
-13
2 trim. 2021
-13
-9
1 trim. 2021
-9
-12
4 trim. 2020
-12
-23
3 trim. 2020
-23
-33
2 trim. 2020
-33
-9
1 trim. 2020
-9
-7
4 trim. 2019
-7
-7
3 trim. 2019
-7
5
2 trim. 2019
5
2
1 trim. 2019
2
7
4 trim. 2018
7
