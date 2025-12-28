A Balança Comercial (Trade Balance) da África do Sul é a diferença entre o valor total das exportações e importações para o período do relatório, expresso em rands sul-africanos. Os economistas usam este índice para avaliar as estruturas e a intensidade dos fluxos comerciais entre os países. O indicador é publicado mensalmente pela Receita Federal da África do Sul.

Os principais parceiros econômicos estrangeiros da África do Sul são China, Alemanha, EUA, Grã-Bretanha, Índia e Nigéria. Os principais itens de exportação são ouro e diamantes, enquanto os de importação são petróleo e derivados.

Quando o volume de exportações ultrapassa ao das importações, os economistas alertam sobre um superávit comercial. Isto significa um alto nível de produção e o fato de que o país produz mais bens e serviços do que pode consumir.

O impacto da balança comercial na cotação é misto e depende do contexto dos ciclos de negócios ou outros indicadores econômicos, por exemplo, da dinâmica da produção. Por exemplo, durante uma recessão da economia, o volume de exportações aumenta, a fim de criar empregos. No caso da África do Sul, o excedente é considerado favorável, portanto, um aumento no valor pode ter um efeito positivo sobre a cotação do ZAR.

