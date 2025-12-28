CalendárioSeções

África do Sul - Balança Comercial (South Africa Trade Balance)

África do Sul
ZAR, Rand sul-africano
Receita Federal da África do Sul (South African Revenue Service (SARS))
Comércio
A Balança Comercial (Trade Balance) da África do Sul é a diferença entre o valor total das exportações e importações para o período do relatório, expresso em rands sul-africanos. Os economistas usam este índice para avaliar as estruturas e a intensidade dos fluxos comerciais entre os países. O indicador é publicado mensalmente pela Receita Federal da África do Sul.

Os principais parceiros econômicos estrangeiros da África do Sul são China, Alemanha, EUA, Grã-Bretanha, Índia e Nigéria. Os principais itens de exportação são ouro e diamantes, enquanto os de importação são petróleo e derivados.

Quando o volume de exportações ultrapassa ao das importações, os economistas alertam sobre um superávit comercial. Isto significa um alto nível de produção e o fato de que o país produz mais bens e serviços do que pode consumir.

O impacto da balança comercial na cotação é misto e depende do contexto dos ciclos de negócios ou outros indicadores econômicos, por exemplo, da dinâmica da produção. Por exemplo, durante uma recessão da economia, o volume de exportações aumenta, a fim de criar empregos. No caso da África do Sul, o excedente é considerado favorável, portanto, um aumento no valor pode ter um efeito positivo sobre a cotação do ZAR.

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "África do Sul - Balança Comercial (South Africa Trade Balance)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
out. 2025
N/D
R​13.951 bilh
R​21.756 bilh
set. 2025
R​21.756 bilh
R​1.952 bilh
R​2.370 bilh
ago. 2025
R​3.968 bilh
R​20.290 bilh
jul. 2025
R​20.290 bilh
R​20.960 bilh
jun. 2025
R​22.040 bilh
R​28.065 bilh
R​21.670 bilh
mai. 2025
R​21.670 bilh
R​8.919 bilh
R​12.999 bilh
abr. 2025
R​14.077 bilh
R​16.154 bilh
R​22.647 bilh
mar. 2025
R​24.774 bilh
R​16.591 bilh
R​19.946 bilh
fev. 2025
R​20.904 bilh
R​5.647 bilh
R​-16.806 bilh
jan. 2025
R​-16.420 bilh
R​14.012 bilh
R​15.460 bilh
dez. 2024
R​15.460 bilh
R​19.088 bilh
R​34.029 bilh
nov. 2024
R​34.700 bilh
R​14.130 bilh
out. 2024
R​14.630 bilh
R​12.840 bilh
set. 2024
R​12.840 bilh
R​5.110 bilh
ago. 2024
R​5.630 bilh
R​17.070 bilh
jul. 2024
R​17.610 bilh
R​24.235 bilh
jun. 2024
R​24.235 bilh
R​11.447 bilh
R​19.959 bilh
mai. 2024
R​20.093 bilh
R​18.760 bilh
R​9.685 bilh
abr. 2024
R​10.468 bilh
R​7.758 bilh
R​9.164 bilh
mar. 2024
R​7.273 bilh
R​6.295 bilh
R​13.335 bilh
fev. 2024
R​14.043 bilh
R​6.715 bilh
R​-9.688 bilh
jan. 2024
R​-9.437 bilh
R​7.518 bilh
R​15.617 bilh
dez. 2023
R​14.374 bilh
R​6.394 bilh
R​21.017 bilh
nov. 2023
R​21.017 bilh
R​6.876 bilh
R​-12.882 bilh
out. 2023
R​-12.661 bilh
R​12.655 bilh
R​11.973 bilh
set. 2023
R​13.142 bilh
R​8.282 bilh
R​12.579 bilh
ago. 2023
R​13.279 bilh
R​6.398 bilh
R​15.443 bilh
jul. 2023
R​15.961 bilh
R​4.222 bilh
R​-4.750 bilh
jun. 2023
R​-3.541 bilh
R​7.236 bilh
R​9.576 bilh
mai. 2023
R​10.196 bilh
R​6.598 bilh
R​3.969 bilh
abr. 2023
R​3.540 bilh
R​-0.057 bilh
R​6.300 bilh
mar. 2023
R​6.893 bilh
R​-1.275 bilh
R​16.134 bilh
fev. 2023
R​16.134 bilh
R​-1.610 bilh
R​-23.054 bilh
jan. 2023
R​-23.054 bilh
R​4.139 bilh
R​5.434 bilh
dez. 2022
R​5.434 bilh
R​7.546 bilh
R​7.977 bilh
nov. 2022
R​7.977 bilh
R​9.798 bilh
R​-4.314 bilh
out. 2022
R​-4.314 bilh
R​17.349 bilh
R​26.161 bilh
set. 2022
R​19.699 bilh
R​20.227 bilh
R​6.205 bilh
ago. 2022
R​7.180 bilh
R​25.098 bilh
R​24.811 bilh
jul. 2022
R​24.764 bilh
R​24.588 bilh
R​24.230 bilh
jun. 2022
R​24.227 bilh
R​28.422 bilh
R​30.855 bilh
mai. 2022
R​28.350 bilh
R​23.530 bilh
R​16.006 bilh
abr. 2022
R​15.493 bilh
R​19.185 bilh
R​47.196 bilh
mar. 2022
R​45.862 bilh
R​16.430 bilh
R​10.602 bilh
fev. 2022
R​10.602 bilh
R​24.228 bilh
R​3.554 bilh
jan. 2022
R​3.554 bilh
R​28.700 bilh
R​29.022 bilh
dez. 2021
R​30.141 bilh
R​26.941 bilh
R​35.838 bilh
nov. 2021
R​35.833 bilh
R​47.086 bilh
R​27.682 bilh
out. 2021
R​19.782 bilh
R​52.182 bilh
R​22.147 bilh
set. 2021
R​22.237 bilh
R​56.194 bilh
R​42.270 bilh
1234
