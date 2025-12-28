Calendário Econômico
África do Sul - Balança Comercial (South Africa Trade Balance)
|Baixa
|N/D
|R13.951 bilh
|
R21.756 bilh
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
A Balança Comercial (Trade Balance) da África do Sul é a diferença entre o valor total das exportações e importações para o período do relatório, expresso em rands sul-africanos. Os economistas usam este índice para avaliar as estruturas e a intensidade dos fluxos comerciais entre os países. O indicador é publicado mensalmente pela Receita Federal da África do Sul.
Os principais parceiros econômicos estrangeiros da África do Sul são China, Alemanha, EUA, Grã-Bretanha, Índia e Nigéria. Os principais itens de exportação são ouro e diamantes, enquanto os de importação são petróleo e derivados.
Quando o volume de exportações ultrapassa ao das importações, os economistas alertam sobre um superávit comercial. Isto significa um alto nível de produção e o fato de que o país produz mais bens e serviços do que pode consumir.
O impacto da balança comercial na cotação é misto e depende do contexto dos ciclos de negócios ou outros indicadores econômicos, por exemplo, da dinâmica da produção. Por exemplo, durante uma recessão da economia, o volume de exportações aumenta, a fim de criar empregos. No caso da África do Sul, o excedente é considerado favorável, portanto, um aumento no valor pode ter um efeito positivo sobre a cotação do ZAR.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "África do Sul - Balança Comercial (South Africa Trade Balance)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.
