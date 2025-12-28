CalendárioSeções

África do Sul - Total de Vendas de Veículos Novos (South Africa Total New Vehicle Sales)

País:
África do Sul
ZAR, Rand sul-africano
Fonte:
Associação Nacional de Fabricantes de Veículos da África do Sul (NAAMSA) (National Association of Automobile Manufacturers of South Africa (NAAMSA))
Setor:
Negócio
Baixa 54.896 mil
55.973 mil
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
54.896 mil
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
  • Visão geral
  • Gráfico
  • Histórico
  • Widget

O Total de Vendas de Veículos Novos (Total New Vehicle Sales) reflete o número total de veículos vendidos nas lojas de varejo da África do Sul no mês atual.

A Associação Nacional de Fabricantes de Veículos da África do Sul (NAAMSA) publica dados mensais de vendas desagregados por tipo de veículo: carros, veículos comerciais de pequeno e médio porte, caminhões e ônibus. As estatísticas incluem não apenas as vendas domésticas, mas também as exportações, que ocupam uma parcela significativa das vendas totais. Além disso, o relatório publicado contém valores projetados para o ano seguinte.

Este indicador reflete o estado da economia, uma vez que a indústria automotiva contribui significativamente para o PIB do país e cria empregos. O aumento do valor reflete um aumento no consumo e uma situação econômica favorável no país. Por isso, os valores do indicador acima do esperado podem ter um efeito positivo sobre a cotação do rand sul-africano.

Últimos valores:

dados atuais

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "África do Sul - Total de Vendas de Veículos Novos (South Africa Total New Vehicle Sales)".

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
nov. 2025
54.896 mil
55.973 mil
out. 2025
55.956 mil
54.686 mil
set. 2025
54.700 mil
51.775 mil
ago. 2025
51.880 mil
51.489 mil
jul. 2025
51.383 mil
47.210 mil
jun. 2025
47.294 mil
45.206 mil
mai. 2025
45.308 mil
42.379 mil
abr. 2025
42.401 mil
49.460 mil
mar. 2025
49.493 mil
47.943 mil
fev. 2025
47.978 mil
46.990 mil
jan. 2025
46.398 mil
41.092 mil
dez. 2024
41.273 mil
48.557 mil
nov. 2024
48.585 mil
47.990 mil
out. 2024
47.924 mil
43.995 mil
set. 2024
44.081 mil
43.681 mil
ago. 2024
43.588 mil
44.325 mil
jul. 2024
44.229 mil
39.873 mil
jun. 2024
40.072 mil
37.120 mil
mai. 2024
37.105 mil
38.062 mil
abr. 2024
38.172 mil
44.008 mil
mar. 2024
44.237 mil
44.732 mil
fev. 2024
44.749 mil
42.215 mil
jan. 2024
41.636 mil
40.268 mil
dez. 2023
40.329 mil
44.877 mil
nov. 2023
43.281 mil
45.460 mil
out. 2023
45.445 mil
45.997 mil
set. 2023
46.021 mil
45.727 mil
ago. 2023
45.679 mil
43.575 mil
jul. 2023
43.389 mil
46.800 mil
jun. 2023
46.810 mil
43.205 mil
mai. 2023
43.060 mil
37.238 mil
abr. 2023
37.107 mil
49.993 mil
mar. 2023
50.157 mil
45.198 mil
fev. 2023
45.352 mil
44.082 mil
jan. 2023
43.509 mil
41.723 mil
dez. 2022
41.783 mil
49.698 mil
nov. 2022
49.413 mil
45.981 mil
out. 2022
45.966 mil
47.984 mil
set. 2022
47.786 mil
47.346 mil
ago. 2022
47.420 mil
43.264 mil
jul. 2022
43.593 mil
41.052 mil
jun. 2022
41.019 mil
39.063 mil
mai. 2022
39.177 mil
37.168 mil
abr. 2022
37.107 mil
50.465 mil
mar. 2022
50.607 mil
44.128 mil
fev. 2022
44.229 mil
41.330 mil
jan. 2022
41.382 mil
35.944 mil
dez. 2021
35.948 mil
41.630 mil
nov. 2021
41.588 mil
41.041 mil
out. 2021
41.035 mil
43.146 mil
123
