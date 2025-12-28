Calendário Econômico
África do Sul - Total de Vendas de Veículos Novos (South Africa Total New Vehicle Sales)
|Baixa
|54.896 mil
|
55.973 mil
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|
54.896 mil
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
O Total de Vendas de Veículos Novos (Total New Vehicle Sales) reflete o número total de veículos vendidos nas lojas de varejo da África do Sul no mês atual.
A Associação Nacional de Fabricantes de Veículos da África do Sul (NAAMSA) publica dados mensais de vendas desagregados por tipo de veículo: carros, veículos comerciais de pequeno e médio porte, caminhões e ônibus. As estatísticas incluem não apenas as vendas domésticas, mas também as exportações, que ocupam uma parcela significativa das vendas totais. Além disso, o relatório publicado contém valores projetados para o ano seguinte.
Este indicador reflete o estado da economia, uma vez que a indústria automotiva contribui significativamente para o PIB do país e cria empregos. O aumento do valor reflete um aumento no consumo e uma situação econômica favorável no país. Por isso, os valores do indicador acima do esperado podem ter um efeito positivo sobre a cotação do rand sul-africano.
Últimos valores:
dados atuais
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "África do Sul - Total de Vendas de Veículos Novos (South Africa Total New Vehicle Sales)".
Widget do calendário econômico para seu site
Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.
Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.
Plugin oficial para sites em WordPress