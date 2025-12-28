A Produção da Indústria Manufatureira - Anual - (Manufacturing Production y/y) é um indicador das mudanças no volume de produtos fabricados pelas empresas industriais sul-africanas no mês atual em comparação com o mesmo mês do ano anterior. O indicador compreende todos os setores industriais: mineração, manufatura e serviços públicos (eletricidade, gás e água).

Para calcular o volume de produção, o Serviço de Estatística da África do Sul realiza uma pesquisa mensal com mais de 3 000 empresas industriais no país. A unidade estatística de tais pesquisas é uma empresa definida como uma unidade legal ou uma combinação de unidades legais que desempenha e controla diretamente as funções da realização de atividades de produção. A amostra inclui empresas com base na lista de empresas registradas como contribuintes de IVA e imposto de renda.

No relatório, as empresas indicam o volume de vendas e estoques, e é com base neles que é calculado o volume de produção. O índice de produção é calculado como a razão entre o volume de produção para o período coberto pelo relatório e o volume de produção para o período base (valor de 100, atualmente 2015). Para a versão anual do índice y/y, não é aplicado o ajuste sazonal, pois é considerado mais adequado para avaliar a tendência de longo prazo.

O índice de produção industrial é um dos indicadores mais importantes das estatísticas econômicas do país. Os analistas o utilizam para avaliar as mudanças no desenvolvimento econômico durante estágios iniciais e para prever o PIB da região. O crescimento da produção em relação ao ano anterior indica o crescimento da economia e, portanto, é considerado favorável para a cotação do rand sul-africano. Por outro lado, valores abaixo do esperado são considerados desfavoráveis e podem ter um efeito adverso sobe a cotação da moeda.

