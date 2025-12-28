CalendárioSeções

África do Sul - Produção Industrial (Anual) (South Africa Manufacturing Production y/y)

África do Sul
ZAR, Rand sul-africano
Agência de Estatísticas da África do Sul (Statistics South Africa)
Negócio
A Produção da Indústria Manufatureira - Anual - (Manufacturing Production y/y) é um indicador das mudanças no volume de produtos fabricados pelas empresas industriais sul-africanas no mês atual em comparação com o mesmo mês do ano anterior. O indicador compreende todos os setores industriais: mineração, manufatura e serviços públicos (eletricidade, gás e água).

Para calcular o volume de produção, o Serviço de Estatística da África do Sul realiza uma pesquisa mensal com mais de 3 000 empresas industriais no país. A unidade estatística de tais pesquisas é uma empresa definida como uma unidade legal ou uma combinação de unidades legais que desempenha e controla diretamente as funções da realização de atividades de produção. A amostra inclui empresas com base na lista de empresas registradas como contribuintes de IVA e imposto de renda.

No relatório, as empresas indicam o volume de vendas e estoques, e é com base neles que é calculado o volume de produção. O índice de produção é calculado como a razão entre o volume de produção para o período coberto pelo relatório e o volume de produção para o período base (valor de 100, atualmente 2015). Para a versão anual do índice y/y, não é aplicado o ajuste sazonal, pois é considerado mais adequado para avaliar a tendência de longo prazo.

O índice de produção industrial é um dos indicadores mais importantes das estatísticas econômicas do país. Os analistas o utilizam para avaliar as mudanças no desenvolvimento econômico durante estágios iniciais e para prever o PIB da região. O crescimento da produção em relação ao ano anterior indica o crescimento da economia e, portanto, é considerado favorável para a cotação do rand sul-africano. Por outro lado, valores abaixo do esperado são considerados desfavoráveis e podem ter um efeito adverso sobe a cotação da moeda.

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
out. 2025
0.2%
0.3%
1.0%
set. 2025
0.3%
-0.6%
-1.5%
ago. 2025
-1.5%
0.2%
-1.3%
jul. 2025
-0.7%
0.7%
1.9%
jun. 2025
1.9%
-0.4%
0.7%
mai. 2025
0.5%
-2.1%
-6.4%
abr. 2025
-6.3%
-0.6%
-1.2%
mar. 2025
-0.8%
-0.7%
-3.2%
fev. 2025
-3.2%
-0.7%
-3.2%
jan. 2025
-3.3%
-0.7%
-1.2%
dez. 2024
-1.2%
-0.9%
-1.9%
nov. 2024
-2.6%
0.8%
out. 2024
0.8%
-1.3%
-1.4%
set. 2024
-0.8%
-1.0%
-0.8%
ago. 2024
-1.2%
1.6%
jul. 2024
1.7%
-5.2%
jun. 2024
-5.2%
-2.4%
-0.6%
mai. 2024
-0.6%
5.3%
abr. 2024
5.3%
-6.4%
mar. 2024
-6.4%
1.0%
4.0%
fev. 2024
4.1%
2.1%
2.9%
jan. 2024
2.6%
2.6%
1.3%
dez. 2023
0.7%
2.2%
2.5%
nov. 2023
1.9%
0.4%
2.3%
out. 2023
2.1%
0.8%
-4.1%
set. 2023
-4.3%
1.0%
1.5%
ago. 2023
1.6%
1.1%
2.2%
jul. 2023
2.3%
1.2%
5.9%
jun. 2023
5.5%
1.2%
2.4%
mai. 2023
2.5%
1.2%
3.6%
abr. 2023
3.4%
1.0%
-1.8%
mar. 2023
-1.1%
0.6%
-5.6%
fev. 2023
-5.2%
0.0%
-4.1%
jan. 2023
-3.7%
-1.0%
-4.5%
dez. 2022
-4.7%
-2.2%
-1.8%
nov. 2022
-1.1%
-3.5%
1.0%
out. 2022
1.0%
-4.8%
2.9%
set. 2022
2.9%
-6.4%
1.7%
ago. 2022
1.4%
-8.1%
3.9%
jul. 2022
3.7%
-10.1%
-3.4%
jun. 2022
-3.5%
-11.2%
-1.8%
mai. 2022
-2.3%
-9.0%
-7.6%
abr. 2022
-7.8%
-2.4%
-0.6%
mar. 2022
-0.8%
-20.8%
0.7%
fev. 2022
0.2%
-21.8%
2.0%
jan. 2022
2.9%
-23.6%
-0.2%
dez. 2021
-0.1%
-24.2%
-0.1%
nov. 2021
-0.7%
-23.5%
-8.5%
out. 2021
-8.9%
-19.5%
0.7%
set. 2021
1.3%
-22.7%
1.9%
123
