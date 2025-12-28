CalendárioSeções

África do Sul - Produto Interno Bruto (Anual) (South Africa Gross Domestic Product (GDP) y/y)

País:
África do Sul
ZAR, Rand sul-africano
Fonte:
Agência de Estatísticas da África do Sul (Statistics South Africa)
Setor:
PIB
Baixa 2.1% 0.3%
0.9%
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
O Produto Interno Bruto (PIB) - Anual - (Gross Domestic Product (GDP) y/y) reflete o valor monetário de todos os bens e serviços produzidos na África do Sul no trimestre atual em comparação com o mesmo trimestre do ano anterior.

Existem três abordagens para o cálculo do PIB (produção, receita e despesa).

  • A abordagem de produção é baseada no cálculo do valor adicionado (custos intermediários são subtraídos do custo total das mercadorias produzidas).
  • O cálculo em termos de renda é a soma do valor adicionado de quatro partes: remuneração de empregados, impostos líquidos sobre a produção, depreciação de ativos fixos e superávits operacionais.
  • O cálculo do PIB por despesa é baseado na perspectiva do resultado final da atividade de produção. Aqui são incluídas despesas finais de consumo, acumulação bruta de capital e exportações líquidas de bens e serviços.

O Serviço de Estatística da África do Sul publica dados trimestrais sobre o PIB real, calculados pelo volume e pelas despesas de produção, desagregados por setores da economia que contribuem para o PIB do país. Um deflator é utilizado ao calcular preços adicionais por setor. Além disso, é excluída a influência de fatores sazonais (feriados, mudanças climáticas, redução do número de dias úteis e do calendário de feriados): todos os dados são ajustados sazonalmente.

O PIB é o principal indicador do estado da economia nacional e um importante indicador do nível de desenvolvimento do país. O crescimento do PIB pode ter um efeito favorável sobre a cotação da moeda sul-africana.

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
3 trim. 2025
2.1%
0.3%
0.9%
2 trim. 2025
0.6%
0.3%
0.8%
1 trim. 2025
0.8%
0.2%
0.8%
4 trim. 2024
0.9%
0.2%
0.4%
2 trim. 2024
0.3%
0.5%
1 trim. 2024
0.5%
1.2%
4 trim. 2023
1.2%
0.0%
-0.7%
3 trim. 2023
-0.7%
-0.9%
1.5%
2 trim. 2023
1.6%
-1.7%
0.2%
1 trim. 2023
0.2%
-2.2%
0.8%
4 trim. 2022
0.9%
0.6%
4.2%
3 trim. 2022
4.1%
1.6%
0.2%
2 trim. 2022
0.2%
4.2%
2.7%
1 trim. 2022
3.0%
5.9%
1.7%
4 trim. 2021
1.7%
9.4%
2.9%
3 trim. 2021
2.9%
5.5%
19.1%
2 trim. 2021
19.3%
-7.5%
-2.6%
1 trim. 2021
-3.2%
-5.0%
-4.2%
4 trim. 2020
-4.1%
-6.8%
-6.2%
3 trim. 2020
-6.0%
-18.2%
-17.5%
2 trim. 2020
-17.1%
0.2%
0.1%
1 trim. 2020
-0.1%
-0.1%
-0.5%
4 trim. 2019
-0.5%
-1.1%
0.1%
3 trim. 2019
0.1%
0.9%
2 trim. 2019
0.9%
0.0%
1 trim. 2019
0.0%
1.1%
4 trim. 2018
1.1%
1.3%
3 trim. 2018
1.1%
0.4%
2 trim. 2018
0.4%
0.8%
1 trim. 2018
0.8%
1.5%
4 trim. 2017
1.5%
1.3%
3 trim. 2017
0.8%
1.3%
2 trim. 2017
1.1%
1.0%
1 trim. 2017
1.0%
0.7%
4 trim. 2016
0.7%
0.7%
3 trim. 2016
0.7%
0.6%
2 trim. 2016
0.6%
-0.1%
1 trim. 2016
-0.2%
0.6%
4 trim. 2015
0.6%
1.0%
3 trim. 2015
1.0%
1.2%
2 trim. 2015
1.2%
2.1%
1 trim. 2015
2.1%
1.3%
4 trim. 2014
1.3%
1.6%
3 trim. 2014
1.4%
1.3%
2 trim. 2014
1.0%
