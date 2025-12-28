Calendário Econômico
África do Sul - Transações Correntes (South Africa Current Account)
|Baixa
|R-57.023 bilh
|R-56.877 bilh
|
R-72.223 bilh
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
As Transações Correntes (Current Account) são uma parte importante da balança de pagamentos da África do Sul que sistematiza dados sobre todas as transações econômicas entre residentes e não residentes do país.
As Transações Correntes são a soma da balança comercial (exportação menos importações), receita líquida real (por exemplo, juros e dividendos) e pagamentos líquidos por transferência (por exemplo, ajuda do estrangeiro). Ao contrário do balanço de pagamentos, o mais abrangente desse grupo de indicadores, as transações correntes não incluem fluxos de caixa provenientes de importações e exportações de capital, bem como flutuações nas reservas cambiais.
No que diz respeito às transações correntes, um superávit aumenta os ativos externos líquidos e causa um aumento nas exportações de capital na forma de um aumento dos ativos externos na conta de operações de capital. Alguns economistas interpretam isso como um sinal de fraqueza, outros, como fortalecimento. A situação oposta ocorre no caso de um déficit de conta corrente. Além disso, desequilíbrios crescentes de longo prazo nas operações externas são vistos como causas de crises financeiras.
Em geral, o fato de a leitura do indicador ultrapassar a previsão é considerado favorável para a cotação da moeda da África do Sul, já um valor menor que o esperado é negativo.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "África do Sul - Transações Correntes (South Africa Current Account)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
