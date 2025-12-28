CalendárioSeções

África do Sul - Transações Correntes (South Africa Current Account)

África do Sul
ZAR, Rand sul-africano
Banco Central da África do Sul (South African Reserve Bank (SARB))
Comércio
Baixa R​-57.023 bilh R​-56.877 bilh
R​-72.223 bilh
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
As Transações Correntes (Current Account) são uma parte importante da balança de pagamentos da África do Sul que sistematiza dados sobre todas as transações econômicas entre residentes e não residentes do país.

As Transações Correntes são a soma da balança comercial (exportação menos importações), receita líquida real (por exemplo, juros e dividendos) e pagamentos líquidos por transferência (por exemplo, ajuda do estrangeiro). Ao contrário do balanço de pagamentos, o mais abrangente desse grupo de indicadores, as transações correntes não incluem fluxos de caixa provenientes de importações e exportações de capital, bem como flutuações nas reservas cambiais.

No que diz respeito às transações correntes, um superávit aumenta os ativos externos líquidos e causa um aumento nas exportações de capital na forma de um aumento dos ativos externos na conta de operações de capital. Alguns economistas interpretam isso como um sinal de fraqueza, outros, como fortalecimento. A situação oposta ocorre no caso de um déficit de conta corrente. Além disso, desequilíbrios crescentes de longo prazo nas operações externas são vistos como causas de crises financeiras.

Em geral, o fato de a leitura do indicador ultrapassar a previsão é considerado favorável para a cotação da moeda da África do Sul, já um valor menor que o esperado é negativo.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "África do Sul - Transações Correntes (South Africa Current Account)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
3 trim. 2025
R​-57.023 bilh
R​-56.877 bilh
R​-72.223 bilh
2 trim. 2025
R​-82.786 bilh
R​-4.293 bilh
R​-47.834 bilh
1 trim. 2025
R​-35.575 bilh
R​5.461 bilh
R​-39.268 bilh
4 trim. 2024
R​-31.632 bilh
R​-65.247 bilh
R​-55.620 bilh
3 trim. 2024
R​-70.820 bilh
R​-71.975 bilh
R​-75.277 bilh
2 trim. 2024
R​-64.646 bilh
R​-121.163 bilh
R​-106.949 bilh
1 trim. 2024
R​-84.591 bilh
R​-90.268 bilh
R​-162.934 bilh
4 trim. 2023
R​-165.528 bilh
R​-87.262 bilh
R​-34.377 bilh
3 trim. 2023
R​-19.314 bilh
R​-110.912 bilh
R​-185.158 bilh
2 trim. 2023
R​-160.731 bilh
R​-116.177 bilh
R​-63.697 bilh
1 trim. 2023
R​-66.237 bilh
R​-94.013 bilh
R​-155.292 bilh
4 trim. 2022
R​-173.997 bilh
R​-50.576 bilh
R​3.062 bilh
3 trim. 2022
R​-18.071 bilh
R​28.357 bilh
R​-106.544 bilh
2 trim. 2022
R​-86.588 bilh
R​127.901 bilh
R​156.742 bilh
1 trim. 2022
R​142.629 bilh
R​168.380 bilh
R​132.056 bilh
4 trim. 2021
R​119.916 bilh
R​285.070 bilh
R​216.250 bilh
3 trim. 2021
R​226.400 bilh
R​327.568 bilh
R​311.110 bilh
2 trim. 2021
R​342.780 bilh
R​238.911 bilh
R​261.154 bilh
1 trim. 2021
R​267.348 bilh
R​244.707 bilh
R​197.818 bilh
4 trim. 2020
R​197.818 bilh
R​196.590 bilh
R​294.446 bilh
3 trim. 2020
R​297.485 bilh
R​-122.819 bilh
R​-123.698 bilh
2 trim. 2020
R​-103.587 bilh
R​-46.500 bilh
R​63.440 bilh
1 trim. 2020
R​69.733 bilh
R​-152.700 bilh
R​-68.069 bilh
4 trim. 2019
R​-68.069 bilh
R​-204.900 bilh
R​-188.132 bilh
3 trim. 2019
R​-190.300 bilh
R​-208.700 bilh
2 trim. 2019
R​-204.100 bilh
R​-143.500 bilh
1 trim. 2019
R​-142.500 bilh
R​-110.200 bilh
4 trim. 2018
R​-110.200 bilh
R​-180.400 bilh
3 trim. 2018
R​-176.600 bilh
R​-167.400 bilh
2 trim. 2018
R​-163.800 bilh
R​-219.400 bilh
1 trim. 2018
R​-229.000 bilh
R​-137.000 bilh
4 trim. 2017
R​-137.000 bilh
R​-99.000 bilh
3 trim. 2017
R​-109.000 bilh
R​-111.000 bilh
2 trim. 2017
R​-110.000 bilh
R​-91.000 bilh
1 trim. 2017
R​-92.000 bilh
R​-76.000 bilh
4 trim. 2016
R​-76.000 bilh
R​-166.000 bilh
3 trim. 2016
R​-176.000 bilh
R​-123.000 bilh
2 trim. 2016
R​-134.000 bilh
R​-221.000 bilh
1 trim. 2016
R​-211.000 bilh
R​-191.000 bilh
4 trim. 2015
R​-208.000 bilh
R​-172.000 bilh
3 trim. 2015
R​-165.000 bilh
R​-124.000 bilh
2 trim. 2015
R​-124.000 bilh
R​-185.000 bilh
1 trim. 2015
R​-189.000 bilh
R​-198.000 bilh
4 trim. 2014
R​-198.000 bilh
R​-223.000 bilh
3 trim. 2014
R​-230.000 bilh
R​-235.000 bilh
2 trim. 2014
R​-222.000 bilh
