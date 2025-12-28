O Desemprego (Unemployment) reflete o número de cidadãos sul-africanos desempregados no trimestre reportado. O indicador é calculado com base numa pesquisa domiciliar trimestral realizada pelo Escritório de Estatística da África do Sul, que entrevista indivíduos com idades entre 15 e 64 anos.

Um cidadão sul-africano entre os 15 e os 64 anos é considerado desempregado se:

não estiver empregado na semana da pesquisa e

procurar trabalho ativamente ou tentar iniciar seu próprio negócio nas quatro semanas anteriores à pesquisa, e

estiver pronto para começar a trabalhar na semana especificada ou

não tiver procurado trabalho nas quatro semanas anteriores, sedo que tem um trabalho que deverá iniciar num determinado momento no futuro.

De acordo com os resultados da pesquisa, o Escritório de Estatística publica um relatório completo, no qual, além do número total de desempregados, divulga uma classificação por grupos étnicos, de gênero e faixa etária. Além do índice nacional, são publicados dados provinciais separados.

A taxa de desemprego é um indicador importante da economia e do ambiente social. O crescimento do desemprego provoca uma diminuição na renda pessoal e, consequentemente, leva a uma diminuição na atividade do consumidor. Além disso, aumenta a pressão sobre o orçamento do Estado e reduz as receitas fiscais. Por isso, um valor indicador acima do esperado é considerado desfavorável para a economia da África do Sul e para a cotação da moeda da África do Sul.

