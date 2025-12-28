CalendárioSeções

África do Sul - Número de Desempregados (South Africa Unemployment)

País:
África do Sul
ZAR, Rand sul-africano
Fonte:
Agência de Estatísticas da África do Sul (Statistics South Africa)
Setor:
Trabalho
Baixa 0.112 milh 8.042 milh
0.008 milh
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
Prévio
-0.409 milh
0.112 milh
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
Prévio
O Desemprego (Unemployment) reflete o número de cidadãos sul-africanos desempregados no trimestre reportado. O indicador é calculado com base numa pesquisa domiciliar trimestral realizada pelo Escritório de Estatística da África do Sul, que entrevista indivíduos com idades entre 15 e 64 anos.

Um cidadão sul-africano entre os 15 e os 64 anos é considerado desempregado se:

  • não estiver empregado na semana da pesquisa e
  • procurar trabalho ativamente ou tentar iniciar seu próprio negócio nas quatro semanas anteriores à pesquisa, e
  • estiver pronto para começar a trabalhar na semana especificada ou
  • não tiver procurado trabalho nas quatro semanas anteriores, sedo que tem um trabalho que deverá iniciar num determinado momento no futuro.

De acordo com os resultados da pesquisa, o Escritório de Estatística publica um relatório completo, no qual, além do número total de desempregados, divulga uma classificação por grupos étnicos, de gênero e faixa etária. Além do índice nacional, são publicados dados provinciais separados.

A taxa de desemprego é um indicador importante da economia e do ambiente social. O crescimento do desemprego provoca uma diminuição na renda pessoal e, consequentemente, leva a uma diminuição na atividade do consumidor. Além disso, aumenta a pressão sobre o orçamento do Estado e reduz as receitas fiscais. Por isso, um valor indicador acima do esperado é considerado desfavorável para a economia da África do Sul e para a cotação da moeda da África do Sul.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "África do Sul - Número de Desempregados (South Africa Unemployment)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
3 trim. 2025
0.112 milh
8.042 milh
0.008 milh
2 trim. 2025
8.367 milh
8.256 milh
8.228 milh
1 trim. 2025
8.228 milh
8.126 milh
7.991 milh
4 trim. 2024
7.991 milh
8.330 milh
8.011 milh
3 trim. 2024
8.011 milh
8.384 milh
2 trim. 2024
8.384 milh
8.226 milh
1 trim. 2024
8.226 milh
8.189 milh
7.895 milh
4 trim. 2023
7.895 milh
8.056 milh
7.849 milh
3 trim. 2023
7.849 milh
8.316 milh
7.921 milh
2 trim. 2023
7.921 milh
8.199 milh
7.933 milh
1 trim. 2023
7.933 milh
8.044 milh
7.753 milh
4 trim. 2022
7.753 milh
7.866 milh
7.725 milh
3 trim. 2022
7.725 milh
7.730 milh
7.994 milh
2 trim. 2022
7.994 milh
7.553 milh
7.862 milh
1 trim. 2022
7.862 milh
7.381 milh
7.921 milh
4 trim. 2021
7.921 milh
7.140 milh
7.643 milh
3 trim. 2021
7.643 milh
6.981 milh
7.826 milh
2 trim. 2021
7.826 milh
6.814 milh
7.242 milh
1 trim. 2021
7.242 milh
6.702 milh
7.233 milh
4 trim. 2020
7.233 milh
6.588 milh
6.533 milh
3 trim. 2020
6.533 milh
4.636 milh
4.295 milh
2 trim. 2020
4.295 milh
6.824 milh
7.070 milh
1 trim. 2020
7.070 milh
6.357 milh
6.726 milh
4 trim. 2019
6.726 milh
8.969 milh
6.734 milh
3 trim. 2019
6.734 milh
6.655 milh
2 trim. 2019
6.655 milh
6.201 milh
1 trim. 2019
6.201 milh
6.139 milh
4 trim. 2018
6.139 milh
6.209 milh
3 trim. 2018
6.209 milh
6.083 milh
2 trim. 2018
6.083 milh
5.980 milh
1 trim. 2018
5.980 milh
5.880 milh
4 trim. 2017
5.880 milh
6.210 milh
3 trim. 2017
6.210 milh
6.177 milh
2 trim. 2017
6.177 milh
6.214 milh
1 trim. 2017
6.214 milh
5.781 milh
4 trim. 2016
5.781 milh
5.873 milh
3 trim. 2016
5.873 milh
5.634 milh
2 trim. 2016
5.634 milh
5.714 milh
1 trim. 2016
5.714 milh
5.193 milh
4 trim. 2015
5.193 milh
5.418 milh
3 trim. 2015
5.418 milh
5.230 milh
2 trim. 2015
5.230 milh
5.535 milh
1 trim. 2015
5.535 milh
4.909 milh
4 trim. 2014
4.909 milh
5.151 milh
3 trim. 2014
5.151 milh
5.154 milh
2 trim. 2014
5.154 milh
5.067 milh
1 trim. 2014
5.067 milh
4.830 milh
4 trim. 2013
4.830 milh
