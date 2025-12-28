Calendário Econômico
África do Sul - Número de Desempregados (South Africa Unemployment)
|Baixa
|0.112 milh
|8.042 milh
|
0.008 milh
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|-0.409 milh
|
0.112 milh
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
O Desemprego (Unemployment) reflete o número de cidadãos sul-africanos desempregados no trimestre reportado. O indicador é calculado com base numa pesquisa domiciliar trimestral realizada pelo Escritório de Estatística da África do Sul, que entrevista indivíduos com idades entre 15 e 64 anos.
Um cidadão sul-africano entre os 15 e os 64 anos é considerado desempregado se:
- não estiver empregado na semana da pesquisa e
- procurar trabalho ativamente ou tentar iniciar seu próprio negócio nas quatro semanas anteriores à pesquisa, e
- estiver pronto para começar a trabalhar na semana especificada ou
- não tiver procurado trabalho nas quatro semanas anteriores, sedo que tem um trabalho que deverá iniciar num determinado momento no futuro.
De acordo com os resultados da pesquisa, o Escritório de Estatística publica um relatório completo, no qual, além do número total de desempregados, divulga uma classificação por grupos étnicos, de gênero e faixa etária. Além do índice nacional, são publicados dados provinciais separados.
A taxa de desemprego é um indicador importante da economia e do ambiente social. O crescimento do desemprego provoca uma diminuição na renda pessoal e, consequentemente, leva a uma diminuição na atividade do consumidor. Além disso, aumenta a pressão sobre o orçamento do Estado e reduz as receitas fiscais. Por isso, um valor indicador acima do esperado é considerado desfavorável para a economia da África do Sul e para a cotação da moeda da África do Sul.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "África do Sul - Número de Desempregados (South Africa Unemployment)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
