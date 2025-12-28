O Índice Markit de Gerentes de Compras (Markit PMI) é um indicador das condições de negócios na África do Sul realizado pela empresa de dados IHS Markit e é calculado a partir de pesquisas mensais enviadas a gerentes de compras em aproximadamente 400 empresas do setor privado.

Os gerentes de compras podem acompanhar as mudanças nas condições de mercado mais rápido do que outros funcionários da empresa, pois seu trabalho se adianta às atividades de produção final do produto. Eles são uns dos primeiros a saber quando as condições de negociação irão mudar para melhor ou pior. A amostra de entrevistados é feito de tal forma a atingir o número máximo de grandes empresas de todos os setores, incluindo agricultura, mineração, manufatura, construção, serviços, atacado e varejo.

Os gestores de compras preenchem um questionário que caracteriza os principais parâmetros de suas atividades: preços pagos e recebidos, emprego, nível de produção, número de novos pedidos, etc. Os participantes da pesquisa dão uma avaliação relativa desses indicadores: eles cresceram, diminuíram ou permaneceram no mesmo nível. Subíndices individuais, calculados na base destas respostas, caracterizam a inflação, o emprego e outros indicadores importantes da atividade econômica. As respostas são reunidas na segunda metade de cada mês.

Para calcular o índice final, metade da porcentagem de respostas "no mesmo nível" é adicionada à porcentagem de respostas que avaliam os níveis atuais como "mais altos". Uma leitura do indicador acima de 50 significa que a maioria dos entrevistados caracterizam positivamente o ambiente de negócios. Um valor abaixo de 50 indica a deterioração das condições de negócios.

PMI é um dos índices mais populares entre os analistas. Ele fornece informações rápidas cobrindo as atividades de todo o setor privado nos Estados Unidos. É interpretado como um indicador líder da produção e inflação. O crescimento do Markit PMI caracteriza favoravelmente as mudanças nas condições do mercado e pode ter um efeito positivo sobre a cotação do rand sul-africano.

Últimos valores: