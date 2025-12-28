CalendárioSeções

África do Sul - Índice de Gerentes de Compras publicado pela S&P Global (S&P Global South Africa Purchasing Managers Index (PMI))

África do Sul
ZAR, Rand sul-africano
S&P Global
Negócio
O Índice Markit de Gerentes de Compras (Markit PMI) é um indicador das condições de negócios na África do Sul realizado pela empresa de dados IHS Markit e é calculado a partir de pesquisas mensais enviadas a gerentes de compras em aproximadamente 400 empresas do setor privado.

Os gerentes de compras podem acompanhar as mudanças nas condições de mercado mais rápido do que outros funcionários da empresa, pois seu trabalho se adianta às atividades de produção final do produto. Eles são uns dos primeiros a saber quando as condições de negociação irão mudar para melhor ou pior. A amostra de entrevistados é feito de tal forma a atingir o número máximo de grandes empresas de todos os setores, incluindo agricultura, mineração, manufatura, construção, serviços, atacado e varejo.

Os gestores de compras preenchem um questionário que caracteriza os principais parâmetros de suas atividades: preços pagos e recebidos, emprego, nível de produção, número de novos pedidos, etc. Os participantes da pesquisa dão uma avaliação relativa desses indicadores: eles cresceram, diminuíram ou permaneceram no mesmo nível. Subíndices individuais, calculados na base destas respostas, caracterizam a inflação, o emprego e outros indicadores importantes da atividade econômica. As respostas são reunidas na segunda metade de cada mês.

Para calcular o índice final, metade da porcentagem de respostas "no mesmo nível" é adicionada à porcentagem de respostas que avaliam os níveis atuais como "mais altos". Uma leitura do indicador acima de 50 significa que a maioria dos entrevistados caracterizam positivamente o ambiente de negócios. Um valor abaixo de 50 indica a deterioração das condições de negócios.

PMI é um dos índices mais populares entre os analistas. Ele fornece informações rápidas cobrindo as atividades de todo o setor privado nos Estados Unidos. É interpretado como um indicador líder da produção e inflação. O crescimento do Markit PMI caracteriza favoravelmente as mudanças nas condições do mercado e pode ter um efeito positivo sobre a cotação do rand sul-africano.

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "África do Sul - Índice de Gerentes de Compras publicado pela S&P Global (S&P Global South Africa Purchasing Managers Index (PMI))". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
nov. 2025
49.0
48.8
48.8
out. 2025
48.8
50.5
50.2
set. 2025
50.2
50.3
50.1
ago. 2025
50.1
49.9
50.3
jul. 2025
50.3
50.0
50.1
jun. 2025
50.1
51.3
50.8
mai. 2025
50.8
50.7
50.0
abr. 2025
50.0
48.4
48.3
mar. 2025
48.3
49.8
49.0
fev. 2025
49.0
49.2
47.4
jan. 2025
47.4
50.5
49.9
dez. 2024
49.9
50.4
50.9
nov. 2024
50.9
49.8
50.6
out. 2024
50.6
49.9
51.0
set. 2024
51.0
49.6
50.5
ago. 2024
50.5
49.4
49.3
jul. 2024
49.3
49.5
49.2
jun. 2024
49.2
49.6
50.4
mai. 2024
50.4
49.9
50.3
abr. 2024
50.3
50.0
48.4
mar. 2024
48.4
50.1
50.8
fev. 2024
50.8
50.2
49.2
jan. 2024
49.2
50.4
49.0
dez. 2023
49.0
49.7
50.0
nov. 2023
50.0
49.4
48.9
out. 2023
48.9
49.2
49.9
set. 2023
49.9
49.6
51.0
ago. 2023
51.0
48.4
48.2
jul. 2023
48.2
48.2
48.7
jun. 2023
48.7
48.7
47.9
mai. 2023
47.9
49.6
49.6
abr. 2023
49.6
50.1
49.7
mar. 2023
49.7
49.6
50.5
fev. 2023
50.5
49.4
48.7
jan. 2023
48.7
50.4
50.2
dez. 2022
50.2
50.0
50.6
nov. 2022
50.6
49.3
49.5
out. 2022
49.5
50.4
49.2
set. 2022
49.2
52.2
51.7
ago. 2022
51.7
52.6
52.7
jul. 2022
52.7
51.6
52.5
jun. 2022
52.5
50.5
50.7
mai. 2022
50.7
50.8
50.3
abr. 2022
50.3
51.1
51.4
mar. 2022
51.4
50.9
50.9
fev. 2022
50.9
49.6
50.9
jan. 2022
50.9
50.0
48.4
dez. 2021
48.4
50.1
51.7
nov. 2021
51.7
49.6
48.6
out. 2021
48.6
50.3
50.7
