O Banco Central da África do Sul publica o Boletim Trimestral do Banco Central da África do Sul (SARB Quarterly Bulletin) descrevendo a atual situação econômica no país e no mundo.

A primeira parte do boletim fornece uma visão geral econômica resumida com informações gerais sobre a situação econômica e os principais indicadores. Além disso, a publicação é dividida em capítulos, que examinam a situação econômica global e as mudanças na economia sul-africana, descrevem em detalhes a balança de pagamentos do país e indicadores econômicos básicos, como inflação, mudanças na renda e no consumo, dinâmica da produção e do desemprego, etc. Os valores publicados são fornecidos com comentários indicando os motivos das alterações e possíveis consequências.

Os economistas seguem o boletim, pois é a publicação mais abrangente de todos os componentes da economia atual do país. No entanto, seu efeito na cotação da moeda é pequeno, pois o boletim resume dados já publicados anteriormente.