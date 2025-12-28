Calendário Econômico
África do Sul - Índice Absa de Gerentes de Compras Industrial (Absa South Africa Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))
|Baixa
|42.0
|47.9
|
49.2
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|46.2
|
42.0
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
O Índice Absa de Gerentes de Compras Industrial é um indicador das condições de negócios no setor industrial sul-africano, compilado pela Agência de Pesquisa Econômica da África do Sul, patrocinado pela Absa. O indicador é baseado no popular e amplamente utilizado índice PMI do Instituto de Gestão de Suprimentos IHS.
Para calcular índices compostos, a Agência de Pesquisa envia mensalmente um questionário aos gerentes de compras de empresas industriais, no qual eles são convidados a avaliar o estado de uma atividade específica (por exemplo, produção) da sua empresa: aumentou, diminuiu ou permaneceu inalterada. Para calcular o índice, metade das respostas que indicam a ausência de alterações são adicionadas à porcentagem de respondentes que relatam um aumento na atividade. Como resultado, é obtido um índice no qual um valor de 50 indica nenhuma alteração, um valor acima de 50 indica um aumento na atividade e um valor abaixo de 50 indica uma diminuição.
O índice de gerentes de compras é calculado como a média ponderada dos seguintes índices (pesos entre colchetes): atividade comercial (0,05), novos pedidos (0,20), emprego (0,20), entregas de fornecedores (0,40) e estoques (0,15).
Os economistas acompanham minuciosamente o PMI industrial. O setor manufatureiro é um fornecedor de bens para a indústria primária (agricultura e mineração), bem como para a indústria terciária (por exemplo, varejo e atacado). Por esse motivo, acredita-se que as mudanças na economia começam precisamente no setor industrial.
O PMI é interpretado como um indicador líder do nível de produção e inflação. O crescimento do índice caracteriza favoravelmente as mudanças nas condições do mercado e pode ter um efeito positivo sobre a cotação do rand sul-africano.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "África do Sul - Índice Absa de Gerentes de Compras Industrial (Absa South Africa Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
