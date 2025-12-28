CalendárioSeções

África do Sul - Índice Absa de Gerentes de Compras Industrial (Absa South Africa Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))

País:
África do Sul
ZAR, Rand sul-africano
Fonte:
Agência de Pesquisa Econômica (BER) (Bureau for Economic Research (BER))
Setor:
Negócio
Baixa 42.0 47.9
49.2
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
46.2
42.0
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
  • Visão geral
  • Gráfico
  • Histórico
  • Widget

O Índice Absa de Gerentes de Compras Industrial é um indicador das condições de negócios no setor industrial sul-africano, compilado pela Agência de Pesquisa Econômica da África do Sul, patrocinado pela Absa. O indicador é baseado no popular e amplamente utilizado índice PMI do Instituto de Gestão de Suprimentos IHS.

Para calcular índices compostos, a Agência de Pesquisa envia mensalmente um questionário aos gerentes de compras de empresas industriais, no qual eles são convidados a avaliar o estado de uma atividade específica (por exemplo, produção) da sua empresa: aumentou, diminuiu ou permaneceu inalterada. Para calcular o índice, metade das respostas que indicam a ausência de alterações são adicionadas à porcentagem de respondentes que relatam um aumento na atividade. Como resultado, é obtido um índice no qual um valor de 50 indica nenhuma alteração, um valor acima de 50 indica um aumento na atividade e um valor abaixo de 50 indica uma diminuição.

O índice de gerentes de compras é calculado como a média ponderada dos seguintes índices (pesos entre colchetes): atividade comercial (0,05), novos pedidos (0,20), emprego (0,20), entregas de fornecedores (0,40) e estoques (0,15).

Os economistas acompanham minuciosamente o PMI industrial. O setor manufatureiro é um fornecedor de bens para a indústria primária (agricultura e mineração), bem como para a indústria terciária (por exemplo, varejo e atacado). Por esse motivo, acredita-se que as mudanças na economia começam precisamente no setor industrial.

O PMI é interpretado como um indicador líder do nível de produção e inflação. O crescimento do índice caracteriza favoravelmente as mudanças nas condições do mercado e pode ter um efeito positivo sobre a cotação do rand sul-africano.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "África do Sul - Índice Absa de Gerentes de Compras Industrial (Absa South Africa Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
nov. 2025
42.0
47.9
49.2
out. 2025
49.2
47.8
50.8
set. 2025
52.2
49.5
ago. 2025
49.5
47.8
50.8
jul. 2025
50.8
46.3
48.5
jun. 2025
48.5
48.0
43.1
mai. 2025
43.1
48.2
44.7
abr. 2025
44.7
48.3
48.7
mar. 2025
48.7
48.3
44.7
fev. 2025
44.7
48.4
45.3
jan. 2025
45.3
48.7
46.2
dez. 2024
46.2
48.5
48.1
nov. 2024
48.1
48.2
52.6
out. 2024
52.6
47.4
53.3
set. 2024
52.8
47.3
43.6
ago. 2024
43.6
48.3
52.4
jul. 2024
52.4
47.5
45.7
jun. 2024
45.7
47.5
43.8
mai. 2024
43.8
47.2
54.0
abr. 2024
54.0
49.2
mar. 2024
49.2
51.7
fev. 2024
51.7
43.6
jan. 2024
43.6
50.9
dez. 2023
50.9
46.8
48.2
nov. 2023
48.2
47.1
45.4
out. 2023
45.4
48.7
46.2
set. 2023
45.4
49.2
49.7
ago. 2023
49.7
49.8
47.3
jul. 2023
47.3
50.0
47.6
jun. 2023
47.6
48.9
49.2
mai. 2023
49.2
49.1
49.8
abr. 2023
49.8
50.3
48.1
mar. 2023
48.1
51.9
48.8
fev. 2023
48.8
52.7
53.0
jan. 2023
53.0
51.5
53.1
dez. 2022
53.1
50.2
52.6
nov. 2022
52.6
49.8
50.0
out. 2022
50.0
49.6
48.2
set. 2022
48.2
50.8
52.1
ago. 2022
52.1
51.7
47.6
jul. 2022
47.6
53.2
52.2
jun. 2022
52.2
55.5
54.8
mai. 2022
54.8
57.0
50.7
abr. 2022
50.7
58.3
60.0
mar. 2022
60.0
56.7
58.6
fev. 2022
58.6
56.0
57.1
jan. 2022
57.1
55.3
54.1
dez. 2021
54.1
56.0
57.2
nov. 2021
57.2
55.3
53.6
out. 2021
53.6
52.9
54.7
123
Exportar relatório

