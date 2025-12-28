ZAR - As Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC (CFTC ZAR Non-Commercial Net Positions) é de um relatório semanal da Commodity Futures Trading Commission que reflete a diferença entre a quantidade de posições longas e a de curtas em rands sul-africanos existentes no mercado, abertas por especuladores, isto é, abertas por traders “não comerciais”. O relatório considera apenas os mercados de futuros dos EUA (nas bolsas de Chicago e New York). Assim, o indicador exibe as posições longas líquidas em ZAR, nos Estados Unidos.

Ele é classificado pelos traders como não-comercial quando suas posições não são abertas com o objetivo de cobertura nos mercados de futuros ou mercados de opções. Este grupo inclui apenas especulação. O mesmo trader pode ser definido como comerciante em uma parte dos ativos e como não-comerciante em outra parte deles. Tudo isso se reflete nos relatórios da Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC, na sigla em inglês).

A CFTC publica seus relatórios sobre transações concluídas e posições abertas (COT - Commitments of Traders), a fim de ajudar os traders e analistas a compreender a dinâmica do mercado. Estes relatórios são baseados em dados sobre as posições fornecidas por corretoras registradas na Futures Commission Merchant (FCM), empresas de compensação, bolsas de valores. O departamento de análise da CFTC só fornece informações, mas não explica as razões pelas quais se acumula certo tipo de posições.

O aumento no volume de posições especulativas longas em rands sul-africanos indica indiretamente um incremento na atividade no mercado desta moeda, no entanto, não tem um impacto direto sobre seu preço, dado o pequeno volume de dados em comparação com a escala global.

Últimos valores: