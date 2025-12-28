CalendárioSeções

ZAR - Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC (CFTC ZAR Non-Commercial Net Positions)

País:
África do Sul
ZAR, Rand sul-africano
Fonte:
Commodity Futures Trading Commission EUA (U.S. Commodity Futures Trading Commission)
Setor:
Mercados
ZAR - As Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC (CFTC ZAR Non-Commercial Net Positions) é de um relatório semanal da Commodity Futures Trading Commission que reflete a diferença entre a quantidade de posições longas e a de curtas em rands sul-africanos existentes no mercado, abertas por especuladores, isto é, abertas por traders “não comerciais”. O relatório considera apenas os mercados de futuros dos EUA (nas bolsas de Chicago e New York). Assim, o indicador exibe as posições longas líquidas em ZAR, nos Estados Unidos.

Ele é classificado pelos traders como não-comercial quando suas posições não são abertas com o objetivo de cobertura nos mercados de futuros ou mercados de opções. Este grupo inclui apenas especulação. O mesmo trader pode ser definido como comerciante em uma parte dos ativos e como não-comerciante em outra parte deles. Tudo isso se reflete nos relatórios da Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC, na sigla em inglês).

A CFTC publica seus relatórios sobre transações concluídas e posições abertas (COT - Commitments of Traders), a fim de ajudar os traders e analistas a compreender a dinâmica do mercado. Estes relatórios são baseados em dados sobre as posições fornecidas por corretoras registradas na Futures Commission Merchant (FCM), empresas de compensação, bolsas de valores. O departamento de análise da CFTC só fornece informações, mas não explica as razões pelas quais se acumula certo tipo de posições.

O aumento no volume de posições especulativas longas em rands sul-africanos indica indiretamente um incremento na atividade no mercado desta moeda, no entanto, não tem um impacto direto sobre seu preço, dado o pequeno volume de dados em comparação com a escala global.

Últimos valores:

dados atuais

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "ZAR - Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC (CFTC ZAR Non-Commercial Net Positions)".

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
16 dez. 2025
N/D
9 dez. 2025
N/D
2 dez. 2025
N/D
25 nov. 2025
N/D
18 nov. 2025
N/D
10 nov. 2025
N/D
4 nov. 2025
N/D
28 out. 2025
N/D
21 out. 2025
N/D
14 out. 2025
N/D
7 out. 2025
N/D
30 set. 2025
N/D
9.2 mil
23 set. 2025
9.2 mil
9.5 mil
16 set. 2025
9.5 mil
11.2 mil
9 set. 2025
11.2 mil
11.3 mil
2 set. 2025
11.3 mil
11.2 mil
26 ago. 2025
11.2 mil
11.7 mil
19 ago. 2025
11.7 mil
11.8 mil
12 ago. 2025
11.8 mil
14.2 mil
5 ago. 2025
14.2 mil
13.0 mil
29 jul. 2025
13.0 mil
12.6 mil
22 jul. 2025
12.6 mil
14.2 mil
15 jul. 2025
14.2 mil
14.1 mil
8 jul. 2025
14.1 mil
12.6 mil
1 jul. 2025
12.6 mil
12.3 mil
24 jun. 2025
12.3 mil
14.4 mil
17 jun. 2025
14.4 mil
11.3 mil
10 jun. 2025
11.3 mil
12.1 mil
3 jun. 2025
12.1 mil
12.7 mil
27 mai. 2025
12.7 mil
11.1 mil
20 mai. 2025
11.1 mil
11.8 mil
13 mai. 2025
11.8 mil
7.2 mil
6 mai. 2025
7.2 mil
5.9 mil
29 abr. 2025
5.9 mil
6.1 mil
22 abr. 2025
6.1 mil
6.8 mil
15 abr. 2025
6.8 mil
11.8 mil
8 abr. 2025
11.8 mil
16.1 mil
1 abr. 2025
16.1 mil
15.8 mil
25 mar. 2025
15.8 mil
12.9 mil
18 mar. 2025
12.9 mil
2.1 mil
11 mar. 2025
2.1 mil
3.4 mil
4 mar. 2025
3.4 mil
1.6 mil
25 fev. 2025
1.6 mil
3.9 mil
18 fev. 2025
3.9 mil
1.0 mil
11 fev. 2025
1.0 mil
-3.7 mil
4 fev. 2025
-3.7 mil
-3.1 mil
28 jan. 2025
-3.1 mil
-3.8 mil
21 jan. 2025
-3.8 mil
-2.4 mil
14 jan. 2025
-2.4 mil
-2.1 mil
7 jan. 2025
-2.1 mil
3.1 mil
