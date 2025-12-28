A Taxa de Desemprego (Unemployment Rate) reflete a parcela de desempregados entre toda a população trabalhadora da África do Sul.

O Escritório de Estatística da África do Sul realiza um estudo trimestral grande do qual participam aproximadamente 30 000 famílias. A amostra é baseada em dados do censo de 2001.

Um cidadão sul-africano entre os 15 e os 64 anos é considerado desempregado se:

não estiver empregado na semana da pesquisa e

procurar trabalho ativamente ou tentar iniciar seu próprio negócio nas quatro semanas anteriores à pesquisa, e

estiver pronto para começar a trabalhar na semana especificada ou

não tiver procurado trabalho nas quatro semanas anteriores, sedo que tem um trabalho que deverá iniciar num determinado momento no futuro.

De acordo com os resultados da pesquisa, o Escritório de Estatística publica um relatório completo, no qual, além da taxa nacional de desemprego, divulga uma classificação por grupos étnicos, de gênero e faixa etária.

A taxa de desemprego é um indicador importante não apenas socialmente, mas também economicamente. O crescimento do desemprego provoca uma diminuição na renda pessoal e, consequentemente, leva a uma diminuição na atividade do consumidor. Além disso, aumenta a pressão sobre o orçamento do Estado e reduz as receitas fiscais. Por isso, um valor da taxa de desemprego acima do esperado é considerado desfavorável para a economia da África do Sul e para a cotação da moeda sul-africana.

Últimos valores: