Calendário Econômico
África do Sul - Taxa de Desemprego (South Africa Unemployment Rate)
|Baixa
|33.2%
|31.8%
|
32.1%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|33.1%
|
33.2%
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
A Taxa de Desemprego (Unemployment Rate) reflete a parcela de desempregados entre toda a população trabalhadora da África do Sul.
O Escritório de Estatística da África do Sul realiza um estudo trimestral grande do qual participam aproximadamente 30 000 famílias. A amostra é baseada em dados do censo de 2001.
Um cidadão sul-africano entre os 15 e os 64 anos é considerado desempregado se:
- não estiver empregado na semana da pesquisa e
- procurar trabalho ativamente ou tentar iniciar seu próprio negócio nas quatro semanas anteriores à pesquisa, e
- estiver pronto para começar a trabalhar na semana especificada ou
- não tiver procurado trabalho nas quatro semanas anteriores, sedo que tem um trabalho que deverá iniciar num determinado momento no futuro.
De acordo com os resultados da pesquisa, o Escritório de Estatística publica um relatório completo, no qual, além da taxa nacional de desemprego, divulga uma classificação por grupos étnicos, de gênero e faixa etária.
A taxa de desemprego é um indicador importante não apenas socialmente, mas também economicamente. O crescimento do desemprego provoca uma diminuição na renda pessoal e, consequentemente, leva a uma diminuição na atividade do consumidor. Além disso, aumenta a pressão sobre o orçamento do Estado e reduz as receitas fiscais. Por isso, um valor da taxa de desemprego acima do esperado é considerado desfavorável para a economia da África do Sul e para a cotação da moeda sul-africana.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "África do Sul - Taxa de Desemprego (South Africa Unemployment Rate)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
