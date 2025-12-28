CalendárioSeções

África do Sul - Taxa de Desemprego (South Africa Unemployment Rate)

País:
África do Sul
ZAR, Rand sul-africano
Fonte:
Agência de Estatísticas da África do Sul (Statistics South Africa)
Setor:
Trabalho
Baixa 33.2% 31.8%
32.1%
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
33.1%
33.2%
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
A Taxa de Desemprego (Unemployment Rate) reflete a parcela de desempregados entre toda a população trabalhadora da África do Sul.

O Escritório de Estatística da África do Sul realiza um estudo trimestral grande do qual participam aproximadamente 30 000 famílias. A amostra é baseada em dados do censo de 2001.

Um cidadão sul-africano entre os 15 e os 64 anos é considerado desempregado se:

  • não estiver empregado na semana da pesquisa e
  • procurar trabalho ativamente ou tentar iniciar seu próprio negócio nas quatro semanas anteriores à pesquisa, e
  • estiver pronto para começar a trabalhar na semana especificada ou
  • não tiver procurado trabalho nas quatro semanas anteriores, sedo que tem um trabalho que deverá iniciar num determinado momento no futuro.

De acordo com os resultados da pesquisa, o Escritório de Estatística publica um relatório completo, no qual, além da taxa nacional de desemprego, divulga uma classificação por grupos étnicos, de gênero e faixa etária.

A taxa de desemprego é um indicador importante não apenas socialmente, mas também economicamente. O crescimento do desemprego provoca uma diminuição na renda pessoal e, consequentemente, leva a uma diminuição na atividade do consumidor. Além disso, aumenta a pressão sobre o orçamento do Estado e reduz as receitas fiscais. Por isso, um valor da taxa de desemprego acima do esperado é considerado desfavorável para a economia da África do Sul e para a cotação da moeda sul-africana.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "África do Sul - Taxa de Desemprego (South Africa Unemployment Rate)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
3 trim. 2025
33.2%
31.8%
32.1%
2 trim. 2025
33.2%
35.1%
32.9%
1 trim. 2025
32.9%
30.9%
31.9%
4 trim. 2024
31.9%
31.5%
32.1%
3 trim. 2024
32.1%
33.5%
2 trim. 2024
33.5%
32.9%
1 trim. 2024
32.9%
32.3%
32.1%
4 trim. 2023
32.1%
32.5%
31.9%
3 trim. 2023
31.9%
33.1%
32.6%
2 trim. 2023
32.6%
33.2%
32.9%
1 trim. 2023
32.9%
33.2%
32.7%
4 trim. 2022
32.7%
34.5%
32.9%
3 trim. 2022
32.9%
35.3%
33.9%
2 trim. 2022
33.9%
35.7%
34.5%
1 trim. 2022
34.5%
35.5%
35.3%
4 trim. 2021
35.3%
31.1%
34.9%
3 trim. 2021
34.9%
30.5%
34.4%
2 trim. 2021
34.4%
32.5%
32.6%
1 trim. 2021
32.6%
30.2%
32.5%
4 trim. 2020
32.5%
27.2%
30.8%
3 trim. 2020
30.8%
24.6%
23.3%
2 trim. 2020
23.3%
30.3%
30.1%
1 trim. 2020
30.1%
28.8%
29.1%
4 trim. 2019
29.1%
29.1%
29.1%
3 trim. 2019
29.1%
29.0%
2 trim. 2019
29.0%
27.6%
1 trim. 2019
27.6%
27.1%
4 trim. 2018
27.1%
27.5%
3 trim. 2018
27.5%
27.2%
2 trim. 2018
27.2%
26.7%
1 trim. 2018
26.7%
26.7%
4 trim. 2017
26.7%
27.7%
3 trim. 2017
27.7%
27.7%
2 trim. 2017
27.7%
27.7%
1 trim. 2017
27.7%
26.5%
4 trim. 2016
26.5%
27.1%
3 trim. 2016
27.1%
26.6%
2 trim. 2016
26.6%
26.7%
1 trim. 2016
26.7%
24.5%
4 trim. 2015
24.5%
25.5%
3 trim. 2015
25.5%
25.0%
2 trim. 2015
25.0%
26.4%
1 trim. 2015
26.4%
24.3%
4 trim. 2014
24.3%
25.4%
3 trim. 2014
25.4%
25.5%
2 trim. 2014
25.5%
25.2%
1 trim. 2014
25.2%
24.1%
4 trim. 2013
24.1%
24.7%
3 trim. 2013
24.7%
25.6%
2 trim. 2013
25.6%
25.3%
