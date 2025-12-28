O Total de Vendas de Veículos Novos - Mensal - (Total New Vehicle Sales m/m) reflete a mudança no número total de veículos vendidos nas lojas de varejo da África do Sul no mês atual em comparação com o mês anterior.

A Associação Nacional de Fabricantes de Veículos da África do Sul (NAAMSA) publica dados mensais de vendas desagregados por tipo de veículo: carros, veículos comerciais de pequeno e médio porte, caminhões e ônibus. As estatísticas incluem não apenas as vendas domésticas, mas também as exportações, que ocupam uma parcela significativa das vendas totais. Além disso, o relatório publicado contém valores projetados para o ano seguinte. Este indicador reflete o estado da economia, uma vez que a indústria automotiva contribui significativamente para o PIB do país e cria empregos. O aumento do valor reflete um aumento no consumo e uma situação econômica favorável no país. Por isso, o crescimento do índice pode ter um impacto positivo na cotação do rand sul-africano.

