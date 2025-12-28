Calendário Econômico
África do Sul - Total de Vendas de Veículos Novos (Mensal) (South Africa Total New Vehicle Sales m/m)
|Baixa
|-1.9%
|
2.3%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|
-1.9%
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
O Total de Vendas de Veículos Novos - Mensal - (Total New Vehicle Sales m/m) reflete a mudança no número total de veículos vendidos nas lojas de varejo da África do Sul no mês atual em comparação com o mês anterior.
A Associação Nacional de Fabricantes de Veículos da África do Sul (NAAMSA) publica dados mensais de vendas desagregados por tipo de veículo: carros, veículos comerciais de pequeno e médio porte, caminhões e ônibus. As estatísticas incluem não apenas as vendas domésticas, mas também as exportações, que ocupam uma parcela significativa das vendas totais. Além disso, o relatório publicado contém valores projetados para o ano seguinte. Este indicador reflete o estado da economia, uma vez que a indústria automotiva contribui significativamente para o PIB do país e cria empregos. O aumento do valor reflete um aumento no consumo e uma situação econômica favorável no país. Por isso, o crescimento do índice pode ter um impacto positivo na cotação do rand sul-africano.
Últimos valores:
dados atuais
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "África do Sul - Total de Vendas de Veículos Novos (Mensal) (South Africa Total New Vehicle Sales m/m)".
Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.
