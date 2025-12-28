O PIB, ou produto interno bruto, - Trimestral - (Gross Domestic Product q/q) reflete a mudança no valor total de todos os bens e serviços produzidos na África do Sul, no trimestre atual em relação ao anterior. São excluídas do cálculo o valor dos bens e serviços utilizados na produção do intermediário. Os dados são ajustados tendo em conta as variações sazonais.

Existem três abordagens para o cálculo do PIB (produção, receita e despesa).

A abordagem de produção é baseada no cálculo do valor adicionado (custos intermediários são subtraídos do custo total das mercadorias produzidas).

O cálculo em termos de renda é a soma do valor adicionado de quatro partes: remuneração de empregados, impostos líquidos sobre a produção, depreciação de ativos fixos e superávits operacionais.

O cálculo do PIB por despesa é baseado na perspectiva do resultado final da atividade de produção. Aqui são incluídas despesas finais de consumo, acumulação bruta de capital e exportações líquidas de bens e serviços.

O Serviço de Estatística da África do Sul publica dados trimestrais sobre o PIB real, calculados pelo volume e pelas despesas de produção, desagregados por setores da economia que contribuem para o PIB do país. Ao calcular o valor adicionado pela indústria, é usado um deflator. Além disso, é excluída a influência de fatores sazonais (feriados, mudanças climáticas, redução do número de dias úteis e do calendário de feriados): todos os dados são ajustados sazonalmente.

O PIB é o principal indicador do estado da economia nacional e um importante indicador do nível de desenvolvimento do país. O crescimento do PIB pode ter um efeito favorável sobre a cotação do ZAR.

