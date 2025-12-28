Calendário Econômico
África do Sul - Produto Interno Bruto (Trimestral) (South Africa Gross Domestic Product (GDP) q/q)
|Moderada
|0.5%
|0.0%
|
0.9%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
O PIB, ou produto interno bruto, - Trimestral - (Gross Domestic Product q/q) reflete a mudança no valor total de todos os bens e serviços produzidos na África do Sul, no trimestre atual em relação ao anterior. São excluídas do cálculo o valor dos bens e serviços utilizados na produção do intermediário. Os dados são ajustados tendo em conta as variações sazonais.
Existem três abordagens para o cálculo do PIB (produção, receita e despesa).
- A abordagem de produção é baseada no cálculo do valor adicionado (custos intermediários são subtraídos do custo total das mercadorias produzidas).
- O cálculo em termos de renda é a soma do valor adicionado de quatro partes: remuneração de empregados, impostos líquidos sobre a produção, depreciação de ativos fixos e superávits operacionais.
- O cálculo do PIB por despesa é baseado na perspectiva do resultado final da atividade de produção. Aqui são incluídas despesas finais de consumo, acumulação bruta de capital e exportações líquidas de bens e serviços.
O Serviço de Estatística da África do Sul publica dados trimestrais sobre o PIB real, calculados pelo volume e pelas despesas de produção, desagregados por setores da economia que contribuem para o PIB do país. Ao calcular o valor adicionado pela indústria, é usado um deflator. Além disso, é excluída a influência de fatores sazonais (feriados, mudanças climáticas, redução do número de dias úteis e do calendário de feriados): todos os dados são ajustados sazonalmente.
O PIB é o principal indicador do estado da economia nacional e um importante indicador do nível de desenvolvimento do país. O crescimento do PIB pode ter um efeito favorável sobre a cotação do ZAR.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "África do Sul - Produto Interno Bruto (Trimestral) (South Africa Gross Domestic Product (GDP) q/q)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
Widget do calendário econômico para seu site
Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.
Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.
Plugin oficial para sites em WordPress