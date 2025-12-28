Calendário Econômico
África do Sul - Índice RMB/BER de Confiança Empresarial (RMB/BER South Africa Business Confidence Index)
|Baixa
|44
|
39
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
A Confiança Empresarial da Agência de Pesquisa Econômica BER (RMB/BER Business Confidence Index) reflete o estado geral da economia do país em termos de condições de negócios. O índice é utilizado na análise da situação econômica no curto prazo.
A Agência de Pesquisa Econômica realiza uma pesquisa trimestral com uma amostra constante de empresas dos setores industrial e de construção, varejistas e atacadistas, bem como revendedores de automóveis. Trata-se de uma pesquisa rápida que contém um pequeno número de perguntas, cujo objetivo é uma análise de curto prazo das condições de negócios. As perguntas são de natureza qualitativa, ou seja, os entrevistados são convidados a avaliar as mudanças nos indicadores em comparação com o período anterior: aumentaram, diminuíram ou permaneceram no mesmo nível.
O índice de confiança empresarial pode variar de 0 a 100, aqui 0 significa pessimismo e extrema incerteza, 50 indica clima neutro e 100, maior confiança. Um valor acima do esperado pode ser considerado favorável para a cotação do rand sul-africano.
Últimos valores:
dados atuais
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "África do Sul - Índice RMB/BER de Confiança Empresarial (RMB/BER South Africa Business Confidence Index)".
