África do Sul - Índice RMB/BER de Confiança Empresarial (RMB/BER South Africa Business Confidence Index)

África do Sul
ZAR, Rand sul-africano
Agência de Pesquisa Econômica (BER) (Bureau for Economic Research (BER))
Negócio
Baixa 44
39
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
A Confiança Empresarial da Agência de Pesquisa Econômica BER (RMB/BER Business Confidence Index) reflete o estado geral da economia do país em termos de condições de negócios. O índice é utilizado na análise da situação econômica no curto prazo.

A Agência de Pesquisa Econômica realiza uma pesquisa trimestral com uma amostra constante de empresas dos setores industrial e de construção, varejistas e atacadistas, bem como revendedores de automóveis. Trata-se de uma pesquisa rápida que contém um pequeno número de perguntas, cujo objetivo é uma análise de curto prazo das condições de negócios. As perguntas são de natureza qualitativa, ou seja, os entrevistados são convidados a avaliar as mudanças nos indicadores em comparação com o período anterior: aumentaram, diminuíram ou permaneceram no mesmo nível.

O índice de confiança empresarial pode variar de 0 a 100, aqui 0 significa pessimismo e extrema incerteza, 50 indica clima neutro e 100, maior confiança. Um valor acima do esperado pode ser considerado favorável para a cotação do rand sul-africano.

Últimos valores:

dados atuais

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "África do Sul - Índice RMB/BER de Confiança Empresarial (RMB/BER South Africa Business Confidence Index)".

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
4 trim. 2025
44
39
3 trim. 2025
39
40
2 trim. 2025
40
45
1 trim. 2025
45
45
4 trim. 2024
45
38
3 trim. 2024
38
35
2 trim. 2024
35
30
1 trim. 2024
30
31
4 trim. 2023
31
33
3 trim. 2023
33
27
2 trim. 2023
27
36
1 trim. 2023
36
38
4 trim. 2022
38
39
3 trim. 2022
39
42
2 trim. 2022
42
46
1 trim. 2022
46
43
4 trim. 2021
43
43
3 trim. 2021
43
50
2 trim. 2021
50
35
1 trim. 2021
35
40
4 trim. 2020
40
24
3 trim. 2020
24
5
2 trim. 2020
5
18
1 trim. 2020
18
26
4 trim. 2019
26
21
3 trim. 2019
21
28
2 trim. 2019
28
28
1 trim. 2019
28
31
4 trim. 2018
31
