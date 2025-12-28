Calendário Econômico
África do Sul - Reservas Internacionais Líquidas (South Africa Net International Reserves)
|Baixa
|$70.024 bilh
|$70.112 bilh
|
$69.364 bilh
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|$70.286 bilh
|
$70.024 bilh
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
As reservas internacionais brutas da República da África do Sul refletem o valor total das reservas cambiais brutas, ouro monetário, direitos de saque especiais, posições de reserva no Fundo Monetário Internacional e outros ativos em equivalente a dólares. As Reservas Internacionais Brutas (Net International Reserves) é a diferença entre reservas internacionais brutas e compromissos de empréstimos do FMI na África do Sul.
As reservas internacionais brutas incluem fundos em moeda estrangeira controlados pelo Banco Central da África do Sul para a implementação da política monetária, financiamento do déficit da balança de pagamentos, realização de intervenções cambiais que afetam a taxa de câmbio e para outros fins. Estes são ativos financeiros garantidos por ouro e moeda conversível.
A reserva internacional da África do Sul é gerenciada pelo Banco Central da África do Sul. O objetivo do banco é manter um nível ótimo de reservas.
O impacto deste indicador na cotação do rand sul-africano é ambíguo e depende de fatores relacionados. O aumento das reservas internacionais pode servir como uma ferramenta para apoiar o rand sul-africano ou colocar pressão nele, dependendo dos objetivos específicos sobre inflação previstos pelo Banco Central.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "África do Sul - Reservas Internacionais Líquidas (South Africa Net International Reserves)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
Widget do calendário econômico para seu site
Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.
Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.
Plugin oficial para sites em WordPress