As reservas internacionais brutas da República da África do Sul refletem o valor total das reservas cambiais brutas, ouro monetário, direitos de saque especiais, posições de reserva no Fundo Monetário Internacional e outros ativos em equivalente a dólares. As Reservas Internacionais Brutas (Net International Reserves) é a diferença entre reservas internacionais brutas e compromissos de empréstimos do FMI na África do Sul.

As reservas internacionais brutas incluem fundos em moeda estrangeira controlados pelo Banco Central da África do Sul para a implementação da política monetária, financiamento do déficit da balança de pagamentos, realização de intervenções cambiais que afetam a taxa de câmbio e para outros fins. Estes são ativos financeiros garantidos por ouro e moeda conversível.

A reserva internacional da África do Sul é gerenciada pelo Banco Central da África do Sul. O objetivo do banco é manter um nível ótimo de reservas.

O impacto deste indicador na cotação do rand sul-africano é ambíguo e depende de fatores relacionados. O aumento das reservas internacionais pode servir como uma ferramenta para apoiar o rand sul-africano ou colocar pressão nele, dependendo dos objetivos específicos sobre inflação previstos pelo Banco Central.

