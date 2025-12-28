CalendárioSeções

Calendário Econômico

Países

África do Sul - Reservas Internacionais Líquidas (South Africa Net International Reserves)

País:
África do Sul
ZAR, Rand sul-africano
Fonte:
Banco Central da África do Sul (South African Reserve Bank (SARB))
Setor:
Dinheiro
Baixa $​70.024 bilh $​70.112 bilh
$​69.364 bilh
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
$​70.286 bilh
$​70.024 bilh
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
  • Visão geral
  • Gráfico
  • Histórico
  • Widget

As reservas internacionais brutas da República da África do Sul refletem o valor total das reservas cambiais brutas, ouro monetário, direitos de saque especiais, posições de reserva no Fundo Monetário Internacional e outros ativos em equivalente a dólares. As Reservas Internacionais Brutas (Net International Reserves) é a diferença entre reservas internacionais brutas e compromissos de empréstimos do FMI na África do Sul.

As reservas internacionais brutas incluem fundos em moeda estrangeira controlados pelo Banco Central da África do Sul para a implementação da política monetária, financiamento do déficit da balança de pagamentos, realização de intervenções cambiais que afetam a taxa de câmbio e para outros fins. Estes são ativos financeiros garantidos por ouro e moeda conversível.

A reserva internacional da África do Sul é gerenciada pelo Banco Central da África do Sul. O objetivo do banco é manter um nível ótimo de reservas.

O impacto deste indicador na cotação do rand sul-africano é ambíguo e depende de fatores relacionados. O aumento das reservas internacionais pode servir como uma ferramenta para apoiar o rand sul-africano ou colocar pressão nele, dependendo dos objetivos específicos sobre inflação previstos pelo Banco Central.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "África do Sul - Reservas Internacionais Líquidas (South Africa Net International Reserves)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
nov. 2025
$​70.024 bilh
$​70.112 bilh
$​69.364 bilh
out. 2025
$​69.364 bilh
$​68.100 bilh
$​67.865 bilh
set. 2025
$​67.865 bilh
$​66.512 bilh
$​65.899 bilh
ago. 2025
$​65.899 bilh
$​64.570 bilh
$​65.143 bilh
jul. 2025
$​65.143 bilh
$​66.564 bilh
$​65.216 bilh
jun. 2025
$​65.216 bilh
$​64.537 bilh
$​64.804 bilh
mai. 2025
$​64.804 bilh
$​65.065 bilh
$​64.318 bilh
abr. 2025
$​64.318 bilh
$​64.046 bilh
$​63.167 bilh
mar. 2025
$​63.167 bilh
$​61.545 bilh
$​61.733 bilh
fev. 2025
$​61.733 bilh
$​62.033 bilh
$​61.328 bilh
jan. 2025
$​61.328 bilh
$​59.997 bilh
$​60.371 bilh
dez. 2024
$​60.371 bilh
$​60.122 bilh
$​60.619 bilh
nov. 2024
$​60.619 bilh
$​61.354 bilh
$​61.197 bilh
out. 2024
$​61.197 bilh
$​61.827 bilh
$​61.029 bilh
set. 2024
$​61.029 bilh
$​60.636 bilh
$​60.141 bilh
ago. 2024
$​60.141 bilh
$​58.654 bilh
$​59.165 bilh
jul. 2024
$​59.165 bilh
$​58.204 bilh
$​58.437 bilh
jun. 2024
$​58.437 bilh
$​57.392 bilh
$​58.287 bilh
mai. 2024
$​58.287 bilh
$​57.128 bilh
$​57.851 bilh
abr. 2024
$​57.851 bilh
$​56.893 bilh
$​57.513 bilh
mar. 2024
$​57.513 bilh
$​56.678 bilh
$​56.652 bilh
fev. 2024
$​56.652 bilh
$​56.493 bilh
$​56.662 bilh
jan. 2024
$​56.662 bilh
$​56.287 bilh
$​56.900 bilh
dez. 2023
$​56.900 bilh
$​56.124 bilh
$​56.319 bilh
nov. 2023
$​56.319 bilh
$​55.439 bilh
$​55.510 bilh
out. 2023
$​55.510 bilh
$​55.397 bilh
$​54.980 bilh
set. 2023
$​54.980 bilh
$​55.733 bilh
$​55.444 bilh
ago. 2023
$​55.444 bilh
$​55.485 bilh
$​55.626 bilh
jul. 2023
$​55.626 bilh
$​55.182 bilh
$​54.936 bilh
jun. 2023
$​54.936 bilh
$​55.404 bilh
$​55.045 bilh
mai. 2023
$​55.045 bilh
$​55.506 bilh
$​55.370 bilh
abr. 2023
$​55.370 bilh
$​54.861 bilh
$​55.229 bilh
mar. 2023
$​55.229 bilh
$​54.646 bilh
$​54.084 bilh
fev. 2023
$​54.084 bilh
$​54.537 bilh
$​54.844 bilh
jan. 2023
$​54.844 bilh
$​53.789 bilh
$​53.827 bilh
dez. 2022
$​53.827 bilh
$​52.963 bilh
$​53.391 bilh
nov. 2022
$​53.391 bilh
$​52.363 bilh
$​52.193 bilh
out. 2022
$​52.193 bilh
$​52.841 bilh
$​52.240 bilh
set. 2022
$​52.240 bilh
$​53.613 bilh
$​53.141 bilh
ago. 2022
$​53.141 bilh
$​53.966 bilh
$​53.737 bilh
jul. 2022
$​53.737 bilh
$​54.318 bilh
$​53.813 bilh
jun. 2022
$​53.813 bilh
$​54.744 bilh
$​54.431 bilh
mai. 2022
$​54.431 bilh
$​55.232 bilh
$​54.626 bilh
abr. 2022
$​54.626 bilh
$​55.712 bilh
$​55.388 bilh
mar. 2022
$​55.388 bilh
$​55.528 bilh
$​55.536 bilh
fev. 2022
$​55.536 bilh
$​55.404 bilh
$​55.005 bilh
jan. 2022
$​55.005 bilh
$​55.495 bilh
$​55.309 bilh
dez. 2021
$​55.309 bilh
$​55.556 bilh
$​55.160 bilh
nov. 2021
$​55.160 bilh
$​55.495 bilh
$​55.431 bilh
out. 2021
$​55.431 bilh
$​53.079 bilh
$​55.012 bilh
123
Exportar relatório

Widget do calendário econômico para seu site

Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.

Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.

Plugin oficial para sites em WordPress

Plugin oficial para sites em WordPress

Baixar
MQL5 Algo Trading Community
Tipo de Widget
Idioma
Colorido
Formato de data
Tamanho
×
Exibir informações
Período de calendário padrão
Seu código embutido