África do Sul - Reservas Internacionais Brutas (South Africa Gross International Reserves)

País:
África do Sul
ZAR, Rand sul-africano
Fonte:
Banco Central da África do Sul (South African Reserve Bank (SARB))
Setor:
Dinheiro
Baixa $​72.068 bilh $​71.689 bilh
$​71.550 bilh
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
$​72.419 bilh
$​72.068 bilh
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
As Reservas Internacionais Brutas (Gross International Reserves) da África do Sul são o valor total das reservas cambiais, ouro monetário, direitos de saque especiais, posições de reserva no Fundo Monetário Internacional e outros ativos em equivalente a dólares.

As reservas internacionais brutas incluem fundos em moeda estrangeira controlados pelo Banco Central da África do Sul para a implementação da política monetária, financiamento do déficit da balança de pagamentos, realização de intervenções cambiais que afetam a taxa de câmbio e para outros fins. Tratam-de de ativos financeiros.

A reserva internacional da África do Sul é gerenciada pelo Banco Central da África do Sul. O objetivo do banco é manter um nível ótimo de reservas.

O impacto deste indicador na cotação do rand sul-africano é ambíguo e depende de fatores relacionados. O aumento das reservas internacionais pode servir como uma ferramenta para apoiar o rand sul-africano ou colocar pressão nele, dependendo dos objetivos específicos sobre inflação previstos pelo Banco Central.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "África do Sul - Reservas Internacionais Brutas (South Africa Gross International Reserves)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
nov. 2025
$​72.068 bilh
$​71.689 bilh
$​71.550 bilh
out. 2025
$​71.550 bilh
$​70.061 bilh
$​69.739 bilh
set. 2025
$​69.739 bilh
$​70.283 bilh
$​70.416 bilh
ago. 2025
$​70.416 bilh
$​69.433 bilh
$​69.161 bilh
jul. 2025
$​69.161 bilh
$​68.648 bilh
$​68.415 bilh
jun. 2025
$​68.415 bilh
$​67.955 bilh
$​68.116 bilh
mai. 2025
$​68.116 bilh
$​67.241 bilh
$​67.585 bilh
abr. 2025
$​67.585 bilh
$​66.751 bilh
$​67.450 bilh
mar. 2025
$​67.450 bilh
$​66.279 bilh
$​66.264 bilh
fev. 2025
$​66.264 bilh
$​66.013 bilh
$​65.876 bilh
jan. 2025
$​65.876 bilh
$​64.989 bilh
$​65.459 bilh
dez. 2024
$​65.459 bilh
$​64.515 bilh
$​65.859 bilh
nov. 2024
$​65.859 bilh
$​63.588 bilh
$​63.028 bilh
out. 2024
$​63.028 bilh
$​63.269 bilh
$​63.633 bilh
set. 2024
$​63.633 bilh
$​62.854 bilh
$​63.205 bilh
ago. 2024
$​63.205 bilh
$​62.656 bilh
$​62.269 bilh
jul. 2024
$​62.269 bilh
$​62.660 bilh
$​62.100 bilh
jun. 2024
$​62.100 bilh
$​62.748 bilh
$​62.087 bilh
mai. 2024
$​62.087 bilh
$​61.341 bilh
$​61.795 bilh
abr. 2024
$​61.795 bilh
$​62.483 bilh
$​62.323 bilh
mar. 2024
$​62.323 bilh
$​62.310 bilh
$​61.653 bilh
fev. 2024
$​61.653 bilh
$​62.260 bilh
$​61.188 bilh
jan. 2024
$​61.188 bilh
$​62.946 bilh
$​62.518 bilh
dez. 2023
$​62.518 bilh
$​61.542 bilh
$​61.721 bilh
nov. 2023
$​61.721 bilh
$​61.234 bilh
$​60.962 bilh
out. 2023
$​60.962 bilh
$​61.759 bilh
$​61.131 bilh
set. 2023
$​61.131 bilh
$​62.320 bilh
$​61.998 bilh
ago. 2023
$​61.998 bilh
$​62.103 bilh
$​62.212 bilh
jul. 2023
$​62.210 bilh
$​61.634 bilh
$​61.550 bilh
jun. 2023
$​61.550 bilh
$​61.716 bilh
$​61.296 bilh
mai. 2023
$​61.296 bilh
$​62.006 bilh
$​61.720 bilh
abr. 2023
$​61.720 bilh
$​61.177 bilh
$​61.851 bilh
mar. 2023
$​61.851 bilh
$​60.846 bilh
$​61.020 bilh
fev. 2023
$​61.020 bilh
$​60.589 bilh
$​61.864 bilh
jan. 2023
$​61.864 bilh
$​60.427 bilh
$​60.570 bilh
dez. 2022
$​60.570 bilh
$​59.478 bilh
$​59.877 bilh
nov. 2022
$​59.877 bilh
$​58.961 bilh
$​58.700 bilh
out. 2022
$​58.700 bilh
$​59.497 bilh
$​58.891 bilh
set. 2022
$​58.891 bilh
$​59.828 bilh
$​59.756 bilh
ago. 2022
$​59.756 bilh
$​59.408 bilh
$​59.510 bilh
jul. 2022
$​59.510 bilh
$​59.271 bilh
$​58.923 bilh
jun. 2022
$​58.923 bilh
$​59.962 bilh
$​59.258 bilh
mai. 2022
$​59.258 bilh
$​59.440 bilh
$​60.280 bilh
abr. 2022
$​60.280 bilh
$​58.097 bilh
$​58.163 bilh
mar. 2022
$​58.163 bilh
$​57.606 bilh
$​57.693 bilh
fev. 2022
$​57.693 bilh
$​57.545 bilh
$​57.199 bilh
jan. 2022
$​57.199 bilh
$​57.766 bilh
$​57.589 bilh
dez. 2021
$​57.589 bilh
$​57.735 bilh
$​57.618 bilh
nov. 2021
$​57.618 bilh
$​57.454 bilh
$​57.520 bilh
out. 2021
$​57.520 bilh
$​57.891 bilh
$​57.058 bilh
