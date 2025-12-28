As Reservas Internacionais Brutas (Gross International Reserves) da África do Sul são o valor total das reservas cambiais, ouro monetário, direitos de saque especiais, posições de reserva no Fundo Monetário Internacional e outros ativos em equivalente a dólares.

As reservas internacionais brutas incluem fundos em moeda estrangeira controlados pelo Banco Central da África do Sul para a implementação da política monetária, financiamento do déficit da balança de pagamentos, realização de intervenções cambiais que afetam a taxa de câmbio e para outros fins. Tratam-de de ativos financeiros.

A reserva internacional da África do Sul é gerenciada pelo Banco Central da África do Sul. O objetivo do banco é manter um nível ótimo de reservas.

O impacto deste indicador na cotação do rand sul-africano é ambíguo e depende de fatores relacionados. O aumento das reservas internacionais pode servir como uma ferramenta para apoiar o rand sul-africano ou colocar pressão nele, dependendo dos objetivos específicos sobre inflação previstos pelo Banco Central.

