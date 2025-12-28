O Crédito ao Setor Privado do Banco Central da África do Sul - Anual - (SARB Private Sector Credit y/y) reflete uma mudança no volume de empréstimos emitidos por instituições financeiras para o setor privado do país no mês de relatório em comparação com o mesmo mês do ano passado.

O indicador inclui informações sobre todos os tipos de empréstimos concedidos ao setor privado: empréstimos a famílias, empréstimos corporativos, hipotecas e empréstimos gerais contraídos para despesas domésticas, familiares e outras despesas pessoais.

O Banco Central da África do Sul publica dados mensais calculados com base em informações de bancos e empresas financeiras. A variação percentual para o período consiste no nível de créditos no período anterior dividido pelo valor atual.

O indicador é utilizado para avaliar o potencial de vendas no varejo, e mostra a mudança no nível das taxas de juro, bem como o sentimento do consumidor. O crescimento do índice indica um aumento nos gastos do consumidor, e, portanto, o potencial aumento da inflação, e o aumento da atividade no setor financeiro e de crédito. No entanto, um aumento endividamento excessivo da população pode indicar o sobreaquecimento da economia.

Em geral, o crescimento do crédito ao consumidor tem um impacto positivo na cotação do rand sul-africano.

