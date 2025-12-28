Calendário Econômico
Crédito ao Setor Privado do Banco Central da África do Sul (Mensal) (South African Reserve Bank Private Sector Credit y/y)
|Baixa
|N/D
|5.86%
|
6.03%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
O Crédito ao Setor Privado do Banco Central da África do Sul - Anual - (SARB Private Sector Credit y/y) reflete uma mudança no volume de empréstimos emitidos por instituições financeiras para o setor privado do país no mês de relatório em comparação com o mesmo mês do ano passado.
O indicador inclui informações sobre todos os tipos de empréstimos concedidos ao setor privado: empréstimos a famílias, empréstimos corporativos, hipotecas e empréstimos gerais contraídos para despesas domésticas, familiares e outras despesas pessoais.
O Banco Central da África do Sul publica dados mensais calculados com base em informações de bancos e empresas financeiras. A variação percentual para o período consiste no nível de créditos no período anterior dividido pelo valor atual.
O indicador é utilizado para avaliar o potencial de vendas no varejo, e mostra a mudança no nível das taxas de juro, bem como o sentimento do consumidor. O crescimento do índice indica um aumento nos gastos do consumidor, e, portanto, o potencial aumento da inflação, e o aumento da atividade no setor financeiro e de crédito. No entanto, um aumento endividamento excessivo da população pode indicar o sobreaquecimento da economia.
Em geral, o crescimento do crédito ao consumidor tem um impacto positivo na cotação do rand sul-africano.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Crédito ao Setor Privado do Banco Central da África do Sul (Mensal) (South African Reserve Bank Private Sector Credit y/y)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
Widget do calendário econômico para seu site
Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.
Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.
Plugin oficial para sites em WordPress