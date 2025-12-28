As Transações Correntes (Current Account) são uma parte importante da balança de pagamentos da África do Sul que sistematiza dados sobre todas as transações econômicas entre residentes e não residentes do país. Além do valor absoluto, as transações correntes são expressas em porcentagem do PIB do país, o que indica o nível de concorrência internacional do país.

As Transações Correntes refletem todas as transações relacionadas a bens e serviços, bem como a renda primária e secundária. A receita primária inclui a receita de investimento (por exemplo, juros e dividendos). A renda secundária inclui transferências atuais entre residentes e não residentes sem nenhuma condição. Por exemplo, no caso das transferências atuais do governo central ou de ajuda estrangeira.

No que diz respeito às transações correntes, um superávit aumenta os ativos externos líquidos e causa um aumento nas exportações de capital na forma de um aumento dos ativos externos na conta de operações de capital. Alguns economistas interpretam isso como um sinal de fraqueza, outros, como fortalecimento. A situação oposta ocorre no caso de um déficit de conta corrente. Além disso, desequilíbrios crescentes de longo prazo nas operações externas são vistos como causas de crises financeiras.

Em geral, o fato de a leitura do indicador ultrapassar a previsão é considerado favorável para a cotação da moeda da África do Sul, já um valor menor que o esperado é negativo.

