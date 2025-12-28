Calendário Econômico
África do Sul - Produção Industrial (Mensal) (South Africa Manufacturing Production m/m)
|Baixa
|1.0%
|0.0%
|
0.3%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|0.9%
|
1.0%
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
A Produção da Indústria Manufatureira - Mensal - (Manufacturing Production m/m) é um indicador das mudanças no volume de produtos fabricados pelas empresas industriais sul-africanas de todos os setores industriais, incluindo mineração, manufatura e serviços públicos. O indicador reflete a mudança no valor mensal em comparação com o mês anterior.
Para calcular o volume de produção, o Serviço de Estatística da África do Sul realiza uma pesquisa mensal com mais de 3 000 empresas industriais no país. A unidade estatística de tais pesquisas é uma empresa definida como uma unidade legal ou uma combinação de unidades legais que desempenha e controla diretamente as funções da realização de atividades de produção. A amostra inclui empresas com base na lista de empresas registradas como contribuintes de IVA e imposto de renda.
No relatório, as empresas indicam o volume de vendas e estoques, e é com base neles que é calculado o volume de produção. O índice de produção é calculado como a razão entre o volume de produção para o período coberto pelo relatório e o volume de produção para o período base (valor de 100, atualmente 2015).
O índice de produção industrial é um dos indicadores mais importantes das estatísticas econômicas de curto prazo do país. Os analistas o utilizam para avaliar as mudanças no desenvolvimento econômico durante estágios iniciais e para prever o PIB da região.
O crescimento da produção indica crescimento da economia e, portanto, é considerado favorável para a cotação do rand sul-africano.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "África do Sul - Produção Industrial (Mensal) (South Africa Manufacturing Production m/m)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
