Base Monetária M3 do Banco Central da África do Sul (South African Reserve Bank M3 Money Supply y/y)

País:
África do Sul
ZAR, Rand sul-africano
Fonte:
Banco Central da África do Sul (South African Reserve Bank (SARB))
Setor:
Dinheiro
Baixa N/D 5.11%
6.07%
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
A Base Monetária M3 do Banco Central da África do Sul - Anual - (SARB M3 Money Supply) reflete a variação percentual de toda a oferta monetária que circula na economia sul-africana no mês atual em comparação com o mesmo mês do ano anterior. É considerado como um dos indicadores mais importantes da economia.

A Base Monetária M3 inclui notas e moedas em circulação, fundos em contas correntes (a pagar), depósitos a prazo e de poupança, participações em fundos do mercado monetário, acordos de recompra e títulos de dívida. Entre todos os agregados monetários, o M3 é o mais importante porque é o mais estável. Se, por exemplo, apenas a taxa de juros da poupança mudar, as massas M1 e M2 serão redistribuídas, mas M3 permanecerá constante.

Acredita-se que existe uma relação positiva entre o crescimento da oferta monetária M3 e o aumento da inflação, o crescimento econômico e o aumento da renda. Uma oferta monetária M3 insuficiente afeta negativamente essas três variáveis econômicas. Nesse sentido, o crescimento do indicador M3 pode ter um efeito favorável na cotação da moeda, uma vez que implica também um aumento na renda e na inflação.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Base Monetária M3 do Banco Central da África do Sul (South African Reserve Bank M3 Money Supply y/y)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
out. 2025
N/D
5.11%
6.07%
set. 2025
6.07%
5.88%
6.18%
ago. 2025
6.18%
6.72%
6.75%
jul. 2025
6.75%
6.56%
7.27%
jun. 2025
7.27%
7.14%
6.86%
mai. 2025
6.86%
7.28%
6.12%
abr. 2025
6.12%
4.42%
5.75%
mar. 2025
5.75%
5.70%
6.05%
fev. 2025
6.05%
8.35%
7.10%
jan. 2025
7.10%
6.87%
6.71%
dez. 2024
6.71%
6.57%
7.77%
nov. 2024
7.77%
8.89%
7.79%
out. 2024
7.79%
8.25%
7.25%
set. 2024
7.25%
6.38%
6.11%
ago. 2024
6.11%
6.13%
5.88%
jul. 2024
5.88%
5.64%
4.19%
jun. 2024
4.19%
3.58%
4.72%
mai. 2024
4.72%
3.59%
5.75%
abr. 2024
5.75%
7.46%
6.85%
mar. 2024
6.85%
5.98%
5.71%
fev. 2024
5.71%
6.26%
6.61%
jan. 2024
6.58%
8.07%
7.65%
dez. 2023
7.63%
5.97%
5.46%
nov. 2023
5.46%
6.45%
6.08%
out. 2023
6.08%
5.08%
7.67%
set. 2023
7.67%
7.21%
8.53%
ago. 2023
8.52%
10.42%
9.30%
jul. 2023
9.30%
9.89%
11.15%
jun. 2023
11.15%
8.83%
10.30%
mai. 2023
10.30%
11.21%
10.14%
abr. 2023
10.14%
9.83%
8.90%
mar. 2023
8.90%
8.08%
10.81%
fev. 2023
10.81%
8.75%
9.57%
jan. 2023
9.57%
8.55%
8.66%
dez. 2022
8.66%
8.09%
8.76%
nov. 2022
8.76%
7.15%
9.82%
out. 2022
9.82%
8.86%
8.75%
set. 2022
8.75%
8.03%
8.15%
ago. 2022
8.15%
7.63%
8.15%
jul. 2022
8.15%
7.54%
8.33%
jun. 2022
8.33%
7.62%
7.24%
mai. 2022
7.29%
7.94%
7.49%
abr. 2022
7.50%
7.62%
8.43%
mar. 2022
8.43%
9.49%
6.44%
fev. 2022
6.44%
5.41%
5.65%
jan. 2022
5.65%
7.41%
5.71%
dez. 2021
5.71%
6.53%
6.36%
nov. 2021
6.36%
3.86%
3.19%
out. 2021
3.19%
6.78%
4.01%
set. 2021
4.01%
3.98%
2.31%
123
Exportar relatório

