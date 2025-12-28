CalendárioSeções

Calendário Econômico

Países

África do Sul - Total de Vendas de Veículos Novos (Anual) (South Africa Total New Vehicle Sales y/y)

País:
África do Sul
ZAR, Rand sul-africano
Fonte:
Associação Nacional de Fabricantes de Veículos da África do Sul (NAAMSA) (National Association of Automobile Manufacturers of South Africa (NAAMSA))
Setor:
Negócio
Baixa 12.5% 20.2%
16.0%
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
14.3%
12.5%
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
  • Visão geral
  • Gráfico
  • Histórico
  • Widget

O Total de Vendas de Veículos Novos - Anual - (Total New Vehicle Sales y/y) reflete a mudança no número total de veículos vendidos nas lojas de varejo da África do Sul no mês atual em comparação com o mesmo mês do ano anterior.

A Associação Nacional de Fabricantes de Veículos da África do Sul (NAAMSA) publica dados mensais de vendas desagregados por tipo de veículo: carros, veículos comerciais de pequeno e médio porte, caminhões e ônibus. As estatísticas incluem não apenas as vendas domésticas, mas também as exportações, que ocupam uma parcela significativa das vendas totais. Além disso, o relatório publicado contém valores projetados para o ano seguinte. Este indicador reflete o estado da economia, uma vez que a indústria automotiva contribui significativamente para o PIB do país e cria empregos. O aumento do valor reflete um aumento no consumo e uma situação econômica favorável no país. Por isso, o crescimento do índice pode ter um impacto positivo na cotação do rand sul-africano.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "África do Sul - Total de Vendas de Veículos Novos (Anual) (South Africa Total New Vehicle Sales y/y)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
nov. 2025
12.5%
20.2%
16.0%
out. 2025
16.0%
21.5%
24.3%
set. 2025
24.3%
17.2%
18.7%
ago. 2025
18.7%
6.5%
15.6%
jul. 2025
15.6%
8.5%
18.7%
jun. 2025
18.7%
10.8%
22.0%
mai. 2025
22.0%
7.4%
11.9%
abr. 2025
11.9%
6.6%
12.5%
mar. 2025
12.5%
5.0%
7.3%
fev. 2025
7.3%
4.5%
10.4%
jan. 2025
10.4%
4.3%
2.5%
dez. 2024
2.5%
5.4%
8.1%
nov. 2024
8.1%
4.5%
5.5%
out. 2024
5.5%
4.1%
-4.1%
set. 2024
-4.1%
0.0%
-4.9%
ago. 2024
-4.9%
-1.5%
1.5%
jul. 2024
1.5%
-6.1%
-14.0%
jun. 2024
-14.0%
-19.3%
-14.2%
mai. 2024
-14.2%
-3.7%
2.2%
abr. 2024
2.2%
0.2%
-11.7%
mar. 2024
-11.7%
-2.6%
-0.9%
fev. 2024
-0.9%
5.8%
-3.8%
jan. 2024
-3.8%
-3.3%
dez. 2023
-3.3%
3.2%
-13.4%
nov. 2023
-13.4%
6.7%
-2.0%
out. 2023
-2.0%
11.4%
-4.1%
set. 2023
-4.1%
17.1%
-3.1%
ago. 2023
-3.1%
23.4%
1.3%
jul. 2023
1.3%
29.4%
14.0%
jun. 2023
14.0%
34.2%
10.1%
mai. 2023
10.1%
36.5%
-0.2%
abr. 2023
-0.2%
35.1%
-0.6%
mar. 2023
-0.6%
28.5%
2.6%
fev. 2023
2.6%
15.8%
4.8%
jan. 2023
4.8%
-4.3%
16.2%
dez. 2022
16.2%
-32.2%
18.2%
nov. 2022
18.2%
-68.1%
11.4%
out. 2022
11.4%
-108.5%
10.8%
set. 2022
10.8%
-233.0%
14.2%
ago. 2022
14.2%
-233.0%
30.9%
jul. 2022
30.9%
-325.8%
7.6%
jun. 2022
7.6%
-401.3%
2.1%
mai. 2022
2.1%
-388.5%
4.3%
abr. 2022
4.3%
-331.0%
16.5%
mar. 2022
16.5%
33.9%
18.4%
fev. 2022
18.4%
89.2%
19.5%
jan. 2022
19.5%
13202.7%
-3.5%
dez. 2021
-3.5%
-12345.3%
6.6%
nov. 2021
6.6%
-6522.5%
6.1%
out. 2021
6.1%
12127.8%
15.8%
123
Exportar relatório

Widget do calendário econômico para seu site

Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.

Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.

Plugin oficial para sites em WordPress

Plugin oficial para sites em WordPress

Baixar
MQL5 Algo Trading Community
Tipo de Widget
Idioma
Colorido
Formato de data
Tamanho
×
Exibir informações
Período de calendário padrão
Seu código embutido