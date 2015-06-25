Estudando a Classe CCanvas. Como Desenhar Objetos Transparentes

Índice

Introdução

Desenhar no MetaTrader 5 é simples e você precisa saber de apenas algumas nuances. Uma das nuances é de como a tela do terminal é desenhada. Mais precisamente, nós estamos interessados ​​na forma como os gráficos são produzidos na tela. Por exemplo, um gráfico pode ser exibido em primeiro plano ou no fundo. A saída de cores na tela dependerá do visor gráfico. Alguns objetos gráficos podem mudar de cor nas áreas de sobreposição ou de interseção.

Antes de prosseguir diretamente para o desenho usando a classe CCanvas, vamos analisar algumas definições relacionadas com o processamento de cores. Por exemplo, vamos descobrir o significado de Alpha.

Na minha opinião, a implementação da transparência é a tecnologia mais importante, que pode vivificar uma imagem. Por exemplo, a transparência pode ser utilizada para implementar uma interface mais atraente, com uma transição de cor suave ou sombras. A sombra adiciona o conceito de dimensão de um objeto gráfico e suaviza visualmente as bordas do objeto.

1. Transparência (Alpha)

Nós vivemos em um mundo tridimensional e percebemos tudo, ao nosso redor, em três dimensões. Nós vemos ou mesmo sentimos a tridimensionalidade. No mundo tridimensional, nós podemos entender quais objetos estão mais perto de nós.

Alguns objetos podem ser translúcidos. Por exemplo, pegue um copo transparente contendo um líquido translúcido em um fundo azul. O fundo azul é visível através do vidro com o líquido. Os detalhes do fundo dependem do grau de transparência do líquido.

Fig. 1. Perspectiva comum da dimensionalidade

A transparência, neste exemplo, não é virtual e nem ilusória. A transparência, neste caso, é visto com obviedade.

É tudo diferente quando uma imagem é exibida no monitor do computador - a matriz de pixel é bidimensional, isto é, a imagem exibida pela matriz tem uma altura e uma largura, mas não possui a terceira opção de profundidade. Por conseguinte, não é possível posicionar um pixel ao longo de outro simulando a situação quando o pixel inferior é um fundo amarelo, e o pixel superior é um vidro translúcido. Qualquer imagem de um objeto tridimensional realista na tela é uma ilusão, que é alcançada através da utilização de cores e sombras.

Vamos ver o exemplo de uma imagem que pode ser dividida em duas camadas: a camada inferior, que é um fundo azul e a camada superior, que é um vidro com um líquido opaco. Aqui está como ela se parece na tela:

Fig. 2. Vidro opaco

Na imagem resultante, o vidro é completamente opaco. Para adicionar (mudar) transparência, nós precisamos traduzir todas as cores da imagem numa representação de cores em ARGB.

2. Representação das cores em ARGB

Eu não esqueci sobre a transparência do vidro. A questão será discutida em detalhes na segunda parte.

A representação das cores em ARGB é um tipo de quatro bytes uint, na qual os seguintes valores são registados: vermelho (red), verde (green), azul (blue), alpha. Isto é, para dar transparência à cor no Formato RGB um byte extra com um valor de transparência é adicionado, que é o alpha.

Fig. 3. ARGB

O valor de alpha é definido de 0 (a cor de um pixel de primeiro plano não altera a exibição de um pixel subjacente) até 255 (a cor de um pixel subjacente é completamente substituído pelo pixel do primeiro plano). A transparência da cor em termos percentuais é calculado da seguinte forma:





Em outras palavras, o menor valor de alpha nos leva a uma cor mais transparente. Se nós conhecemos a transparência desejada, o valor de alpha pode ser calculado a seguir:





A função ColorToARGB(color, alpha) é utilizada para a conversão da cor em ARGB.

3. O Esquema de Desenhar Objetos no Terminal

Para entender melhor como a cor é processada, vamos considerar o esquema da disposição mútua de objetos gráficos com duas versões de configuração do gráfico: o gráfico no fundo e o gráfico em primeiro plano.

3.1. Gráfico no Fundo

Para verificar esta opção, clique com o botão direito sobre o gráfico, em seguida, selecione "Propriedades ..." do menu suspenso e vá para a aba "Comum".

Fig. 4. Gráfico no Fundo

Uma janela do gráfico no terminal consiste de quatro camadas. Você pode desenhar nas duas camadas extremas ("Fundo" e "Primeiro Plano"):

Fig. 5. O esquema da janela do gráfico



No fundo e em primeiro plano, um objeto desenhado é sobreposto com outro de acordo com o seu tempo de criação.

Isto é, os objetos mais antigos estará localizados na camada mais atrás do "Fundo" e na camada mais atrás do "Primeiro Plano". Objetos mais novos vão aparecer no topo.

Fig. 6. Local dos objetos, dependendo do tempo de criação

Nem todos os objetos podem se sobrepor completamente, sem o redesenho no campo (ou campos) em que coincidam com os objetos gráficos subjacentes.



A tabela abaixo resume as características dos objetos gráficos seguido de uma explicação sobre a sobreposição de objetos que são redesenhadas nas áreas de sobreposição.

ID Objeto Descrição Sobreposição com um objeto subjacente OBJ_VLINE Linha Vertical Sem redesenho OBJ_HLINE Linha Horizontal Sem redesenho OBJ_TREND Linha de Tendência Sem redesenho OBJ_TRENDBYANGLE Linha de Tendência por Ângulo Sem redesenho OBJ_CYCLES Linhas de Ciclo Sem redesenho OBJ_ARROWED_LINE Linha de Seta Sem redesenho OBJ_CHANNEL Canal Equidistante Sem redesenho OBJ_STDDEVCHANNEL Canal de Desvio Padrão Sem redesenho OBJ_REGRESSION Canal de Regressão Linear Sem redesenho OBJ_PITCHFORK Forquilha de Andrews Sem redesenho OBJ_GANNLINE Linha Gann Sem redesenho OBJ_GANNFAN Ventilador Gann Sem redesenho OBJ_GANNGRID Grade Gann Sem redesenho OBJ_FIBO Retração de Fibonacci Sem redesenho OBJ_FIBOTIMES Fusos Horários de Fibonacci Sem redesenho OBJ_FIBOFAN Fibonacci Fan Sem redesenho OBJ_FIBOARC Arcos de Fibonacci Sem redesenho OBJ_FIBOCHANNEL Canal de Fibonacci Sem redesenho OBJ_EXPANSION Expansão de Fibonacci Sem redesenho OBJ_ELLIOTWAVE5 Ondas de Elliott - 5 Sem redesenho OBJ_ELLIOTWAVE3 Ondas de Elliott - 3 Sem redesenho OBJ_RECTANGLE Retângulo Sem redesenho se não há preenchimento,

redesenho se preenchido OBJ_TRIANGLE Triângulo Sem redesenho se não há preenchimento,

redesenho se preenchido OBJ_ELLIPSE Ellipse Sem redesenho se não há preenchimento,

redesenho se preenchido OBJ_ARROW_THUMB_UP Polegar para Cima Sem redesenho OBJ_ARROW_THUMB_DOWN Polegar para Baixo Sem redesenho OBJ_ARROW_UP Seta para Cima Sem redesenho OBJ_ARROW_DOWN Seta para Baixo Sem redesenho OBJ_ARROW_STOP Sinal Stop Sem redesenho OBJ_ARROW_CHECK Marca de Verificação Sem redesenho OBJ_ARROW_LEFT_PRICE Etiqueta de Preço à Esquerda Sem redesenho OBJ_ARROW_RIGHT_PRICE Etiqueta de Preço à Direita Sem redesenho OBJ_ARROW_BUY Comprar Sem redesenho OBJ_ARROW_SELL Vender Sem redesenho OBJ_ARROW Seta Sem redesenho OBJ_TEXT Texto Sem redesenho OBJ_LABEL Etiqueta de Texto Sem redesenho OBJ_BUTTON Botão Sem redesenho OBJ_CHART Gráfico Sem redesenho OBJ_BITMAP Bitmap Sem redesenho OBJ_BITMAP_LABEL Etiqueta Bitmap Sem redesenho OBJ_EDIT Edição Sem redesenho OBJ_EVENT O objeto Event que corresponde a um evento no Calendário Econômico Sem redesenho OBJ_RECTANGLE_LABEL O objeto de etiqueta retângulo usado para criar e projetar a interface gráfica personalizada Sem redesenho

Tabela 1. Cobrimento e Transparência de objetos gráficos

Vejamos o exemplo de três objetos do tipo OBJ_RECTANGLE (retângulos) e vamos discutir o algoritmo de redesenho no objeto de áreas sobrepostas que devem ser redesenhadas (arquivo xor.mq5).



O script (arquivo xor.mq5) define a cor de fundo branca (0xFFFFFF) e desenha retângulos preenchidos №1 e №2 em azul (0x0000FF), retângulo №3 é vermelho (0xFF0000) e preenchido.

Fig. 7. Redesenho. Gráfico no Fundo

Temos duas áreas de interseção, em que a cor mudou:

Área №1 - a cor resultante (0x000000) é totalmente transparente, de modo que na área №1 vemos o fundo inalterado e o gráfico; Área №2 - cor resultante (0x00ff00).

Quando objetos gráficos, tais como retângulos, se sobrepõem, eles são redesenhados pelo algoritmo de Bitwise OR.

A fig. 6 abaixo mostra um exemplo de redesenho de cores para ambas as áreas:

Representação literal Representação inteira Representação binária Nota C’0,0,255’ 0x0000FF 0000 0000 0000 0000 1111 1111 Azul



XOR

C’0,0,225’ 0x0000FF 0000 0000 0000 0000 1111 1111 Azul



=

C’0,0,0’ 0x000000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 Transparente



XOR

C’255,255,255’ 0xFFFFFF 1111 1111 1111 1111 1111 1111 Branco (Fundo)



=

C’255,255,255’ 0xFFFFFF 1111 1111 1111 1111 1111 1111 Branco

Tabela 2. Bitwise OR para Azul + Azul + Branco

Representação literal Representação inteira Representação binária Nota C’0,0,255’ 0x0000FF 0000 0000 0000 0000 1111 1111 Azul



XOR

C’255,0,0’ 0xFF0000 1111 1111 0000 0000 0000 0000 Vermelho



=

С’255,0,255’ 0xFF00FF 1111 1111 0000 0000 1111 1111





XOR

C’255,255,255’ 0xFFFFFF 1111 1111 1111 1111 1111 1111 Branco (Fundo)



=

С’0,255,0’ 0x00FF00 0000 0000 1111 1111 0000 0000



Tabela 3. Bitwise OR for Azul + Vermelho + Branco



3.2. Gráfico em Primeiro Plano

Quando o parâmetro do "Gráfico em Primeiro Plano" estiver ligado, a disposição das camadas de janela do gráfico se diferem com o gráfico em segundo plano:

Fig. 8. Esquema da janela do gráfico. Gráfico na Frente

Quando a opção do 'Gráfico em Primeiro Plano' está ligada, duas camadas de desenho "Primeiro Plano" e "Fundo" se fundem em uma camada comum. Esta camada comum está abaixo das camadas com barra e grade.

3.3. Redesenho para o "Gráfico em Primeiro Plano"

Como na Fig. 7, nós consideramos o algoritmo de redesenho na sobreposição de objetos que são redesenhados (arquivo xor.mq5).

O script (arquivo xor.mq5) define a cor de fundo branca (0xFFFFFF) e desenha retângulos preenchidos №1 e №2 em azul (0x0000FF), retângulo №3 é vermelho (0xFF0000) e preenchido.

Fig. 9. Redesenho. Gráfico em Primeiro Plano

Se compararmos a Fig. 7 e 9, vemos que as áreas sobrepostas são igualmente redesenhadas.





4. Misturando Cores Resultantes da Cor

Como mencionado acima, a transparência na tela é uma ilusão. Manipulações de cor. Para simular a fig. 2 na tela, nós só precisamos entender como exibir uma cor com transparência na tela. Isso é o que nós precisamos para calcular a cor resultante do pixel.

Suponha que queremos desenhar a cor vermelha com alpha 128 no canvas em um fundo branco (esquema de cores em "Preto no Branco" no fundo do gráfico). No formato ARGB a cor é 0x80FF0000. Para calcular a cor resultante, precisamos calcular a cor de cada uma delas (Vermelho, Verde, Azul).

Aqui está a fórmula para calcular a cor resultante com o alpha aplicado à cor, normalizados para um:

onde:

resultado é o valor resultante da intensidade da cor. Se o valor for maior que 255, ele retorna 255.

é o valor resultante da intensidade da cor. Se o valor for maior que 255, ele retorna 255. fundo é o valor da cor do fundo.

é o valor da cor do fundo. primeiro plano é o valor da cor da imagem de sobreposição.

é o valor da cor da imagem de sobreposição. alpha é um valor normalizado para um alpha.

Vamos calcular a cor resultante de acordo com a fórmula (1.3):

Alpha Alpha, normalizado para "1" R G B Nota



255 255 255 Branco 128 0,5 255 0 0 Vermelho com alpha 128



255 *(1-0.5)+ 255 *0.5=255 255*(1-0.5)+ 0 *0.5=127 255 *(1-0.5)+ 0 *0.5=127



Tabela 4. Os resultados do cálculo utilizando a fórmula (1.3)



A cor resultante na tela é a seguinte:

Fig. 10. Cor resultante

4.1. Métodos de Processamento da Cor ENUM_COLOR_FORMAT

Ao criar uma tela, você pode especificar um dos três métodos de processamento de cores (ENUM_COLOR_FORMAT):

ID Descrição COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA O componente alpha é ignorado COLOR_FORMAT_ARGB_RAW Os componentes de cor não são processadas pelo terminal (que deve ser corretamente especificado pelo usuário) COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE Os componentes de cor são processados ​​pelo terminal

Tabela 5. Métodos de Processamento da Cor para a Criação da Canvas

COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE fornece uma imagem mais bonita, tendo em conta a sobreposição correta dos componentes RGB. A cor resultante na aplicação de cor com um alpha é calculado de acordo com a fórmula (1.3).

COLOR_FORMAT_ARGB_RAW não controla o excesso de componentes RGB de uma cor, portanto o COLOR_FORMAT_ARGB_RAW é um método mais rápido em comparação com a COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE.

Aqui está a fórmula para calcular a cor resultante com um alpha aplicado para colorir normalizado para o método COLOR_FORMAT_ARGB_RAW:

onde:

resultado é o valor resultante da intensidade da cor. Se o valor for maior que 255, ele retorna 255.

é o valor resultante da intensidade da cor. Se o valor for maior que 255, ele retorna 255. fundo é o valor da cor do fundo.

é o valor da cor do fundo. primeiro plano é o valor da cor da imagem de sobreposição.

é o valor da cor da imagem de sobreposição. alpha é um valor normalizado para um alpha.

5. A Ilusão da Transparência

Agora nós podemos proceder para a aplicação prática da transparência.

Vamos desenhar uma série de retângulos preenchidos (script "xor.mq5"). Para ilustrar a diferença dos métodos de processamento de cor, vamos aplicar três telas horizontais não sobrepostas no topo da tabela.

O primeiro é processado usando COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA, o segundo - COLOR_FORMAT_ARGB_RAW e o terceiro - COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE. Em seguida, gradualmente alteramos a transparência de 255 (totalmente opaco) a 0 (totalmente transparente). Vamos chamar nosso script de "Illusion.mq5".

O vídeo mostra como o script "Illusion.mq5" funciona:





Fig. 11. Funcionamento do script illusion.mq5

5.1. Criando o Script "Illusion.mq5"

Partes do código novo ou modificado estão realçados.

O modelo de script vazio:

#property copyright "Copyright © 2015, Vladimir Karputov" #property link "http://wmua.ru/slesar/" #property version "1.0" void OnStart () { }

Vamos adicionar a descrição do script, uma opção para entrada de parâmetros durante o início do script, e conectar a classe CCanvas, que permite o desenho:

#property version "1.0" #property description "The illusion of transparency" #property script_show_inputs #include <Canvas\Canvas.mqh>

A operação do script requer uma série de variáveis ​​- altura e largura do gráfico, altura e largura da canvas, ​​bem como as variáveis ​​auxiliares para as coordenadas de desenho na tela:

#include <Canvas\Canvas.mqh> input color colr= clrRed ; input color clr_Circle= clrBlue ; int ChartWidth=- 1 ; int ChartHeight=- 1 ; uchar alpha= 0 ; int can_width,can_height; int can_x1,can_y1,can_x2,can_y2,can_y3,can_x3;

void OnStart () { } int ChartWidthInPixels( const long chart_ID= 0 ) { long result=- 1 ; ResetLastError (); if (! ChartGetInteger (chart_ID, CHART_WIDTH_IN_PIXELS , 0 ,result)) { Print ( __FUNCTION__ + ", Error Code = " , GetLastError ()); } return (( int )result); } int ChartHeightInPixelsGet( const long chart_ID= 0 , const int sub_window= 0 ) { long result=- 1 ; ResetLastError (); if (! ChartGetInteger (chart_ID, CHART_HEIGHT_IN_PIXELS ,sub_window,result)) { Print ( __FUNCTION__ + ", Error Code = " , GetLastError ()); } return (( int )result); }

Para receber a largura e a altura do gráfico, usamos as funções padrão

Vai diretamente para a OnStart().

Para maior clareza, a Fig. 12 mostra o layout das telas no gráfico e as variáveis ​​auxiliares para as coordenadas da tela:

Fig. 12. Coordenadas no gráfico

Vamos encontrar a altura e a largura do gráfico e calcular as variáveis ​​auxiliares para as coordenadas da tela:

void OnStart () { ChartWidth=ChartWidthInPixels(); ChartHeight=ChartHeightInPixelsGet()- 50 ; can_width=ChartWidth/ 3 ; can_height=ChartHeight; can_x1= 0 ; can_y1= 0 ; can_x2=can_width; can_y2= 0 ; can_x3=can_width* 2 ; can_y3= 0 ; }

Com a largura e a altura calculada da tela e das coordenadas auxiliares, nós podemos começar a desenhar.

Em seguida, vamos alterar o tipo void da função OnStart() para int e desenhar na primeira tela um retângulo preenchido, um texto com o nome do método de processamento da cor da tela e um círculo preenchido:

int OnStart () { ChartWidth=ChartWidthInPixels(); ChartHeight=ChartHeightInPixelsGet()- 50 ; can_width=ChartWidth/ 3 ; can_height=ChartHeight; can_x1= 0 ; can_y1= 0 ; can_x2=can_width; can_y2= 0 ; can_x3=can_width* 2 ; can_y3= 0 ; CCanvas canvas_XRGB_NOALPHA,canvas_ARGB_RAW,canvas_XARGB_NORMALIZE; if (!canvas_XRGB_NOALPHA.CreateBitmapLabel( "canvas_XRGB_NOALPHA" ,can_x1,can_y1,can_width- 1 ,can_height, COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA )) { Print ( "Error creating canvas: " , GetLastError ()); return (- 1 ); } canvas_XRGB_NOALPHA.Erase( ColorToARGB (colr,alpha)); canvas_XRGB_NOALPHA. TextOut ((can_width)/ 2 ,can_height/ 2 , "canvas_XRGB_NOALPHA" , ColorToARGB ( clrBlue , 255 ), TA_CENTER | TA_VCENTER ); canvas_XRGB_NOALPHA.FillCircle((can_width)/ 2 ,can_height/ 2 + 50 , 25 , ColorToARGB (clr_Circle, 255 )); canvas_XRGB_NOALPHA.Update(); return ( 0 ); }

Mais detalhes sobre a última última parte do código adicionado.

canvas_XRGB_NOALPHA.CreateBitmapLabel( "canvas_XRGB_NOALPHA" ,can_x1,can_y1,can_width- 1 ,can_height, COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA )

canvas_XRGB_NOALPHA.CreateBitmapLabel - Aqui vamos criar um recurso gráfico vinculado a um objeto gráfico.

O método de processamento da cor da primeira tela é COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA - o componente alfa é ignorado.

canvas_XRGB_NOALPHA.Erase( ColorToARGB (colr,alpha));

Preenche toda a tela com uma cor no formato ARGB com a transparência alpha.

A tela será preenchida, ignorando o alpha, pois o método COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA para processamento de cores é usado aqui.

canvas_XRGB_NOALPHA. TextOut ((can_width)/ 2 ,can_height/ 2 , "canvas_XRGB_NOALPHA" , ColorToARGB ( clrBlue , 255 ), TA_CENTER | TA_VCENTER );

Saída de texto - O tipo de processamento de imagem para a tela. A cor do texto é em formato ARGB e alpha de 255, a cor do texto exibido é completamente opaco.

O texto mostrado é encaixado horizontalmente (TA_CENTER) e verticalmente (TA_VCENTER) para o centro do retângulo.

canvas_XRGB_NOALPHA.FillCircle((can_width)/ 2 ,can_height/ 2 + 50 , 25 , ColorToARGB (clr_Circle, 255 ));

Redesenhando um círculo preenchido. Vamos desenhar o círculo sobre a cor, que preenche a tela (canvas_XRGB_NOALPHA.Erase(ColorToARGB (colr, alpha));).



Isso é para mostrar que uma forma desenhada sobre a tela (ou uma área/ponto) cobre completamente uma imagem subjacente na tela. Isto é, não há nenhum redesenho sobre a tela, uma vez que o último desenho cobre completamente a área subjacente.

canvas_XRGB_NOALPHA.Update();

Para exibir todos os objetos desenhados na tela, precisamos atualizar a tela.

As outras duas telas são desenhadas de forma semelhante: a tela com o modo de exibição COLOR_FORMAT_ARGB_RAW e o terceiro com COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE:

canvas_XRGB_NOALPHA.Update(); if (!canvas_ARGB_RAW.CreateBitmapLabel( "canvas_ARGB_RAW" ,can_x2,can_y2,can_width- 1 ,can_height, COLOR_FORMAT_ARGB_RAW )) { Print ( "Error creating canvas: " , GetLastError ()); return (- 1 ); } canvas_ARGB_RAW.Erase( ColorToARGB (colr,alpha)); canvas_ARGB_RAW. TextOut ((can_width)/ 2 ,can_height/ 2 , "canvas_ARGB_RAW" , ColorToARGB ( clrBlue , 255 ), TA_CENTER | TA_VCENTER ); canvas_ARGB_RAW.FillCircle((can_width)/ 2 ,can_height/ 2 + 50 , 25 , ColorToARGB (clr_Circle, 255 )); canvas_ARGB_RAW.Update(); if (!canvas_XARGB_NORMALIZE.CreateBitmapLabel( "canvas_XARGB_NORMALIZE" ,can_x3,can_y3,can_width- 1 ,can_height, COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE )) { Print ( "Error creating canvas: " , GetLastError ()); return (- 1 ); } canvas_XARGB_NORMALIZE.Erase( ColorToARGB (colr,alpha)); canvas_XARGB_NORMALIZE. TextOut ((can_width)/ 2 ,can_height/ 2 , "canvas_XARGB_NORMALIZE" , ColorToARGB ( clrBlue , 255 ), TA_CENTER | TA_VCENTER ); canvas_XARGB_NORMALIZE.FillCircle((can_width)/ 2 ,can_height/ 2 + 50 , 25 , ColorToARGB (clr_Circle, 255 )); canvas_XARGB_NORMALIZE.Update(); return ( 0 ); }

A tela e os objetos gráficos dentro das telas foram desenhados.

Agora vamos adicionar o loop, que vai alterar a transparência de toda a tela:

canvas_XARGB_NORMALIZE.FillCircle((can_width)/ 2 ,can_height/ 2 + 50 , 25 , ColorToARGB (clr_Circle, 255 )); canvas_XARGB_NORMALIZE.Update(); uchar transparent; for (transparent= 255 ;transparent> 0 ;transparent--) { canvas_XRGB_NOALPHA.TransparentLevelSet(transparent); canvas_XRGB_NOALPHA.Update(); canvas_ARGB_RAW.TransparentLevelSet(transparent); canvas_ARGB_RAW.Update(); canvas_XARGB_NORMALIZE.TransparentLevelSet(transparent); canvas_XARGB_NORMALIZE.Update(); Sleep ( 50 ); } canvas_XRGB_NOALPHA.TransparentLevelSet(transparent); canvas_XRGB_NOALPHA.Update(); canvas_ARGB_RAW.TransparentLevelSet(transparent); canvas_ARGB_RAW.Update(); canvas_XARGB_NORMALIZE.TransparentLevelSet(transparent); canvas_XARGB_NORMALIZE.Update(); Sleep ( 6000 ); return ( 0 ); }

A transparência para todas as telas é alterada usando as linhas de código:

.TransparentLevelSet(transparent)

Após o fim do desenho, é preciso limpar, ou seja, remover os recursos gráficos.

Já que criamos os recursos gráficos com referência ao objeto gráfico (método CreateBitmapLabel), vamos remover o recurso usando o método Destroy(), que também irá excluir o objeto gráfico (Etiqueta Bitmap):

canvas_XARGB_NORMALIZE.Update(); Sleep ( 6000 ); canvas_XRGB_NOALPHA.Destroy(); canvas_ARGB_RAW.Destroy(); canvas_XARGB_NORMALIZE.Destroy(); return ( 0 ); }

O script, que muda suavemente a transparência está funcionando.

A diferença entre os modos COLOR_FORMAT_ARGB_RAW e COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE é a melhor visibilidade se você executar primeiro o script no fundo do gráfico branco, e, em seguida, no preto.

Conclusão

O artigo aborda os conceitos básicos de se trabalha com as cores. Nós aprendemos como desenhar os objetos em uma janela do gráfico. O artigo também discute os conceitos básicos de se trabalhar com a classe da biblioteca padrão CCanvas e o formato ARGB de representação de cores com transparência.

Isto é apenas o básico, e ainda há muito mais oportunidades para explorar e criar vários efeitos gráficos no terminal MetaTrader 5. Este artigo lida com a transparência: é a transparência parcial que dá a forma mais atraente para a borda de objetos gráficos. Devido ao caráter bidimensional dos monitores, a transparência no gráfico é uma ilusão alcançada pelo processamento de pixels.